Красивые вещи 30 офисных штучек для баловства и работы: от мышки-хрюши до календаря с анекдотами Афиша Daily Дарья Мельникова

Офис — не только место для горящих дедлайнов и созвонов, но и пространство, в котором мы пять дней в неделю проводим время. Чтобы скрасить будни, собрали милые, ироничные и немного безумные вещи: от календаря с анекдотами и игрушки «Уставший коллега» до светильника-булочки и мышки-хрюши.

Мышка-хрюша Кстати, мы в редакции очень любим свиней. Записная книжка Блокнот для нежной и загадочной леди со стихотворением Байрона «Солнце неспящих». Подставка для ноутбука Самая обычная подставка под ноутбук с шестью уровнями регулировки. Колода карт «Сам дурак» Пришло время решить, кто все же в этом офисе дурак. А еще узнать друг друга поближе, ведь на каждой карточке есть интересные вопросы. Портативный увлажнитель для лица На летний сезон — самое то. Вишневый диско-шар Если на вечеринку сил идти уже нет, то пусть она будет хотя бы такой. Интерьерная выпуклая свеча Продается она в стальной коробке, куда можно прятать конфеты. Подставка под благовония Cellphone Мемная подставка для благовоний в форме легендарного мобильника Simens A5. Восковые беруши Месячный запас берушей, чтобы не тянуло хихикать с коллегами. Беспроводная механическая клавиатура Милая клавиатура, по которой очень приятно клацать. Батончики «Рот Фронт» Если на офисной кухне опять разобрали все конфеты, то лучше держать запас сладостей при себе. Бумага для заметок Листочки, на которых сразу хочется написать что-то хорошее и передать их офисному крашу, чтобы он наконец все понял. Подписка на цветы Чтобы коллеги завидовали и заваливали вопросами о галантном ухажере. Портативное зеркало Зеркало с широким обзором, чтобы делать красивые фотографии и быть готовым к приближающемуся сзади коллеге. Коллекционная игрушка «Уставший коллега» Уже несколько лет уходит из компании, но все никак не уйдет. Ручка-цветочек Чтобы писать ей только самые добрые слова. Крем для тела и рук «Шепот томатных листьев» От работы руки сохнут — увлажняющий крем с запахом томатного листа. Кружка принцессы С героями тридевятого царства и русских сказок! Свеча-гриб Большой белый гриб, от одного взгляда на который хочется сбежать в лес. Держатели для проводов Раз они держатся, то и нам стоит. Калькулятор Незаменимая вещь на столе в бухгалтерии. Светильник «Булочка» Светильник из настоящей булочки как напоминание, что обед пропускать нельзя. Флосс Зубная нить с ароматом мяты. Действительно нужная вещь на рабочем столе. Игрушка-молоток Кувалда, которая обязана быть на столе каждого руководителя. Таблетница Мы все тут с вами уже взрослые и ответственные люди, поэтому не должны забывать вовремя принимать лекарства и витамины. Органайзер Пинтерест-органайзер для самых важных бумаг и блокнотов. Держатель для бумаги Смешной мохнатый чудик, или, другими словами, коробка для салфеток. Декоративное панно «Ай девчонка» Поддерживающее панно, которое в трудные времена будет напоминать, что мы те еще силачки. Черно-голубая расческа Расческа, которая не запутывает волосы. Календарь отрывной «365 анекдотов и приколов» Календарь на рабочий стол, чтобы каждый день был как прикол. Хотя, по словам SMM-редактора Пикника Афиши Даши Медведевой, в 2/3 дней вместо анекдотов — народные приметы. Ну и не прикол ли это?