Красивые вещи

30офисных штучек для баловства и работы: от мышки-хрюши до календаря с анекдотами

Афиша Daily
1 мин на чтение
Офис — не только место для горящих дедлайнов и созвонов, но и пространство, в котором мы пять дней в неделю проводим время. Чтобы скрасить будни, собрали милые, ироничные и немного безумные вещи: от календаря с анекдотами и игрушки «Уставший коллега» до светильника-булочки и мышки-хрюши.
Мышка-хрюша
Кстати, мы в редакции очень любим свиней.
Цена
1310 ₽
Записная книжка
Блокнот для нежной и загадочной леди со стихотворением Байрона «Солнце неспящих».
Цена
183 ₽
Подставка для ноутбука
Самая обычная подставка под ноутбук с шестью уровнями регулировки.
Цена
302 ₽
Колода карт «Сам дурак»
Пришло время решить, кто все же в этом офисе дурак. А еще узнать друг друга поближе, ведь на каждой карточке есть интересные вопросы.
Цена
2500 ₽
Портативный увлажнитель для лица
На летний сезон — самое то.
Цена
415 ₽
Вишневый диско-шар
Если на вечеринку сил идти уже нет, то пусть она будет хотя бы такой.
Цена
789 ₽
Интерьерная выпуклая свеча
Продается она в стальной коробке, куда можно прятать конфеты.
Цена
4000 ₽
Подставка под благовония Cellphone
Мемная подставка для благовоний в форме легендарного мобильника Simens A5.
Цена
8000 ₽
Восковые беруши
Месячный запас берушей, чтобы не тянуло хихикать с коллегами.
Цена
480 ₽
Беспроводная механическая клавиатура
Милая клавиатура, по которой очень приятно клацать.
Цена
6775 ₽
Батончики «Рот Фронт»
Если на офисной кухне опять разобрали все конфеты, то лучше держать запас сладостей при себе.
Цена
136 ₽
Бумага для заметок
Листочки, на которых сразу хочется написать что-то хорошее и передать их офисному крашу, чтобы он наконец все понял.
Цена
220 ₽
Подписка на цветы
Чтобы коллеги завидовали и заваливали вопросами о галантном ухажере.
Цена
от 16 000 ₽
Портативное зеркало
Зеркало с широким обзором, чтобы делать красивые фотографии и быть готовым к приближающемуся сзади коллеге.
Цена
141 ₽
Коллекционная игрушка «Уставший коллега»
Уже несколько лет уходит из компании, но все никак не уйдет.
Цена
4990 ₽
Ручка-цветочек
Чтобы писать ей только самые добрые слова.
Цена
249 ₽
Крем для тела и рук «Шепот томатных листьев»
От работы руки сохнут — увлажняющий крем с запахом томатного листа.
Цена
570 ₽
Кружка принцессы
С героями тридевятого царства и русских сказок!
Цена
2269 ₽
Свеча-гриб
Большой белый гриб, от одного взгляда на который хочется сбежать в лес.
Цена
1050 ₽
Держатели для проводов
Раз они держатся, то и нам стоит.
Цена
181 ₽
Калькулятор
Незаменимая вещь на столе в бухгалтерии.
Цена
259 ₽
Светильник «Булочка»
Светильник из настоящей булочки как напоминание, что обед пропускать нельзя.
Цена
3490 ₽
Флосс
Зубная нить с ароматом мяты. Действительно нужная вещь на рабочем столе.
Цена
950 ₽
Игрушка-молоток
Кувалда, которая обязана быть на столе каждого руководителя.
Цена
1640 ₽
Таблетница
Мы все тут с вами уже взрослые и ответственные люди, поэтому не должны забывать вовремя принимать лекарства и витамины.
Цена
3500 ₽
Органайзер
Пинтерест-органайзер для самых важных бумаг и блокнотов.
Цены
309 ₽
Держатель для бумаги
Смешной мохнатый чудик, или, другими словами, коробка для салфеток.
Цена
2067 ₽
Декоративное панно «Ай девчонка»
Поддерживающее панно, которое в трудные времена будет напоминать, что мы те еще силачки.
Цена
11 000 ₽
Черно-голубая расческа
Расческа, которая не запутывает волосы.
Цена
1443 ₽
Календарь отрывной «365 анекдотов и приколов»
Календарь на рабочий стол, чтобы каждый день был как прикол. Хотя, по словам SMM-редактора Пикника Афиши Даши Медведевой, в 2/3 дней вместо анекдотов — народные приметы. Ну и не прикол ли это?
Цена
129 ₽
Расскажите друзьям