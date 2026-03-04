Подарки 30 новых женских ароматов. Закупаемся духами на 8 Марта и встречаем весну Афиша Daily Мария Сарафанова Сегодня

Пионы, розы, жасмин, печеньки и какао — все букеты цветов и десерты уже за вас упаковали во флаконы этих духов. В нашей подборке — ароматы для разного настроения и на любой вкус: с нотами и нежной сахарной пудры, и пало санто, и пихты, и черного перца, и бамбука, и кумквата.

Daisy Wild Eau So Intense Marc Jacobs Рекомендуем как минимум для того, чтобы узнать, как пахнет цветок банана, который замешали с жасмином и сандалом. Веселая цветочная газировка. Orange Crush Fugazzi Хочешь сладких апельсинов? В этом жизнерадостном парфюме солнечные дольки цитруса сочетаются с древесной теплотой и бархатистыми мускусами. Odéon Memo Богемный, словно парижский квартал Одеон, в котором жив дух литературных кафе и джазовых баров. Джем из лепестков роз без капли приторности. Doux Ennui THoO Аромат — оммаж утонченным удовольствиям Версаля. Композиция из персика, соленого масла и мармелада зацепит тех, кто в душе Мария-Антуанетта. Risvelium Orto Parisi Парфюм для эксцентричных особ, кто хочет шокировать окружающих и впечататься в память, словно обряд аяуаска, запахом прелой земли с травяным отваром. Altai Les Destinations Кристально чистый воздух высокогорных лесов Алтая передан нотами жасмина, сосны и пихты, а мох и мускус отсылают к мокрым камням на речном берегу. Dear Lord Vilhelm Parfumerie Парфюмерная вода Dear Lord Vilhelm Parfumerie. Alibi Eau So Lucky Oscar de la Renta Нежный травянисто-цветочный аромат: ноты зеленого чая, зеленого яблока и зеленой груши кружатся над букетом из пионов и роз. Astronomo V Canto Благодаря нотам этого аромата можно путешествовать по Италии не выходя из дома: сицилийский грейпфрут, черная смородина озера Комо, тосканский вяз. Arkano Della Luna Extrait de Parfum V Canto Созданы для поклонниц Таро: «Аркан Луны» — зеркало скрытых эмоций и откровений. Стойкий, яркий, позитивный аромат с нотами красного яблока и кокоса. Lovers Fleur Kylie Minogue Настоящий парфюмерный букет из белых цветов: туберозы, жасмина, иланг-иланга, — с нотами кокосового молока звучит как нежное, романтичное признание. Donna Gisada Парфюмерный флешбэк из 90-х — аромат, который пахнет как статусные mob wives того времени: пудра, лак для волос с яблочной отдушкой и букет цветов. Gong Floraïku Это чашка японского чая, поданная на выходе из храма, откуда доносятся запахи благовоний и фруктов: ноты юзу, сладость дораяки и ветивер. Bella Mare Baldessarini Нежный и свежий аромат словно морской бриз на загорелом теле: ноты груши, пиона, соленой кожи уносят на средиземноморское побережье. Flower By Kenzo Cherry Poppy Kenzo Самый современный (и самый пудровый) фланкер из линейки Flower by Kenzo делает акцент на ноте черной вишни на подложке из белого мускуса и розы. Me Espresso Sabrina Carpenter Вручайте эту «шоколадку», включив хит Сабрины Карпентер «Espresso», которым навеяна композиция с аккордами какао, бискотти и взбитых сливок. Secret Venue Fakoshima Аромат «говорит», как просто быть счастливым, через сложный замес из нот розового шампанского, жженого сахара, миндальной меренги, мангостина. Powder Love Juliette Has a Gun Подарок для самой милой мисс зефирки, которой можно быть в любом возрасте. И пахнуть сладкой ватой, засахаренными миндалем и мускусом. Moon Emanuel Ungaro «Люблю до Луны и обратно» — подпишите так открытку к коробочке этого фужерного аромата с нотами черного перца, бамбука и кумквата. Life Akro Микс из нот белого персика, соленой воды и фрезии воплощает собой приход весны: воздух звенит от свободы, а планы строятся с безудержным оптимизмом. Bright Crystal Parfum Versace В Тик-Токе все помешались на стойких насыщенных ароматах. Поэтому вот вам культовый аромат Versace в новой концентрации — духи вместо туалетной воды. Serpentine Roberto Cavalli Изящная змея на бутылке намекает, что обладательница этих духов — королева люкса: шафран, магнолия и ваниль хищно напирают без капли стеснения Ilba Tiziana Terenzi Аромат отправит вас на прогулку под цветущими деревьями вишни и персика на берегу моря. За эффект бриза отвечают листья можжевельника. Good Girl Jasmine Absolute Carolina Herrera Туфелек много не бывает, а эта версия заявляет об этом громче предшественниц: «кричит» через всю комнату аккордами жасмина, тоффи и горького миндаля. Cashmere&Palo Santo Donna Karan Cashmere Collection Медитативный парфюм с нотами персика, кашемирового дерева и пало санто. Тактильный флакон — отдельное произведение искусства. Soleil Lunar Lalique Любители дарить закаты и рассветы, вот вам физическое воплощение ваших обещаний: парфюм, посвященный слиянию солнца и луны. Dolce Magnolia Dolce&Gabbana Нотами зеленой груши магнолии и джелато аромат напоминает о том, как приятно наслаждаться моментами каждого дня и радоваться простым удовольствиям. Sublime Giardino Benessere Парфюмерная ода искусству сублимации. Ведьмина вода, чарующая нотами африканского шиповника, тосканского ириса и эбенового дерева. Signorina Romantica Salvatore Ferragamo Новая «Синьорина» пахнет ванильным бисквитом с ромовой пропиткой. Остается только надушится ей и сесть за просмотр «Сладкой жизни» Феллини. «Шафран, грейпфрут, элеми, табак» Zielinski&Rozen Последняя новинка популярного бренда вдохновлена фразой парфюмера Эреза Розена: «С каждым вдохом чувствовать себя собой». Tales of Amber Goldfield&Banks Для тех, кто любит нетривиальные композиции: ноты мха, лабданума и серой амбры сливаются в солоноватый аромат бумаги, на которой тлеет табак.