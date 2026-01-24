От трусов с начесом до пуховика в цветочек: 47 классных вещей, которые согреют в холода

Шапки, чепчики и панамы
Если вам надоели шапки Arcteryx, которые носит каждый второй модник столицы, обратите внимание на альтернативы. В числе удачных вариантов головные уборы ручной работы из мягкой альпаки, утепленная панама из плащевки, меховая ушанка, вязаный чепчик, капор, закрывающий еще и шею, или квадратная шапка в английском стиле.
Шарфы, снуды и платки
Выбирая зимний аксессуар для шеи, ориентируйтесь на материал и форму. Лучше всего греют шерсть, кашемир и технологичный флис. Тем, кто придерживается сдержанного стиля, подойдут однотонные шарфы или авторские модели из коллабораций брендов с художниками. Если классика надоела, обратите внимание на трендовые варианты: многофункциональные косынки, удобные снуды или традиционный оренбургский пуховый платок.
«Дофаминовые» куртки, элегантные пальто и функциональные пуховики
Ничего про самонадутие в этом абзаце не будет. Просто посмотрите на красивые пальто, пуховики, куртку от локального бренда и стеганый бомбер. При выборе верхней одежды обращайте внимание на наличие утеплителя и его вид (натуральный пух выдерживает до минус 25 градусов).
Варежки и перчатки
Миусской дюны больше нет, но другие зимние забавы в городе остались. А как играть в снежки, кататься с горки и бродить по паркам без варежек и перчаток? Собрали пять интересных позиций — от технологичных японских до таких же, как в детстве.
Худи, кардиганы и свитеры
Когда на улице минус, а в кафе или офисе плюс двадцать, спасает только правильный средний слой. Для расслабленного образа есть смысл выбрать оверсайз-худи, для более праздничного — объемный вязаный кардиган. А тем, кто предпочитает классику, подойдут свитер свободного силуэта или водолазка.
Термобелье и трусы с начесом
Правильно подобранный первый слой работает как личная климатическая система. Чтобы не околеть в минус двадцать, стоит обзавестись технологичным термобельем. Для максимального эффекта под основную термоодежду лучше надеть трусы из полипропилена с микрофиброй. Они обеспечивают идеальный микроклимат и препятствуют развитию бактерий. А девушкам, не готовым отказываться от юбок и платьев даже зимой, стоит приобрести термоколготки с эффектом второй кожи.
Брюки и джинсы
Красивые штаны идеальной посадки с утеплителем внутри — это что-то на грани фантастики. Если позиции в «Спортмарафоне» уже засмотрены до дыр, стоит вернуться к родным джинсам и брюкам. При выборе низа главное — обращать внимание на плотность материала. Чем она выше, тем лучше ткань защищает от ветра и холода, дольше сохраняя тепло.
Ботинки, угги и валенки
На втором месте по сложности выбора после пуховиков всегда обувь: от нее зависит, как вы будете чувствовать себя на скользком тротуаре, не промокнут ли и не замерзнут ли ваши ноги. При выборе ориентируйтесь на два ключевых параметра: наличие водонепроницаемой мембраны (Gore-Tex или ее аналогов) и тип подошвы (Vibram и другие).
Для активной зимы, слякоти и гололеда обратите внимание на мягкие, но влагозащищенные слипоны Hoka или технологичные ботинки Salomon Crosstrak с прочным верхом и усиленной поддержкой голеностопа. Для сухой погоды подойдут теплые сапоги Ekonika, уютные угги или культовые валенки, переживающие возвращение на волне тренда на русскость.