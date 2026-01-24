Что носить

От трусов с начесом до пуховика в цветочек: 47 классных вещей, которые согреют в холода

Пока столбик термометра уверенно ползет вниз, мы выбираем быть счастливыми и красивыми. Нашли 47 стильных предметов гардероба, которые согреют и помогут выглядеть безупречно.

Шапки, чепчики и панамы

Если вам надоели шапки Arcteryx, которые носит каждый второй модник столицы, обратите внимание на альтернативы. В числе удачных вариантов головные уборы ручной работы из мягкой альпаки, утепленная панама из плащевки, меховая ушанка, вязаный чепчик, капор, закрывающий еще и шею, или квадратная шапка в английском стиле.

Панама Gate31, 3990 р. 
Капор Take Two, 6000 р. 
Шапка @ruk__delo, 4000 р.
Чепчик Radvga, 8500 р.
Шапка Heresy, 7790 р.  
Шапка Befree, 999 р.  

Шарфы, снуды и платки

Выбирая зимний аксессуар для шеи, ориентируйтесь на материал и форму. Лучше всего греют шерсть, кашемир и технологичный флис. Тем, кто придерживается сдержанного стиля, подойдут однотонные шарфы или авторские модели из коллабораций брендов с художниками. Если классика надоела, обратите внимание на трендовые варианты: многофункциональные косынки, удобные снуды или традиционный оренбургский пуховый платок.

Шарф Befree, 2199 р. 
Шарф Ushatava, 9730 р. 
Шарф Radvga, 16 000 р. 
Шарф Gate31, 3990 р. 
Косынка Permanentno, 3500 р.  
Снуд «Меч», 2000 р. 
Платок Orenshal, 4890 р. 

«Дофаминовые» куртки, элегантные пальто и функциональные пуховики

Ничего про самонадутие в этом абзаце не будет. Просто посмотрите на красивые пальто, пуховики, куртку от локального бренда и стеганый бомбер. При выборе верхней одежды обращайте внимание на наличие утеплителя и его вид (натуральный пух выдерживает до минус 25 градусов).

Куртка Bitte_Ruhe, 34 000 р. 
Шуба Matu, 13 557 р. 
Пуховик Commode, 185 000 р.
Пуховик Called a Garment, 27 800 р. 
Пальто Gate31, 24 990 р.
Пальто «Остров имени тебя», 39 000 р.
Бомбер Permanentno, 24 500 р. 

Варежки и перчатки

Миусской дюны больше нет, но другие зимние забавы в городе остались. А как играть в снежки, кататься с горки и бродить по паркам без варежек и перчаток? Собрали пять интересных позиций — от технологичных японских до таких же, как в детстве. 

Перчатки Studio 29, 4990 р. 
Варежки Open YY, 20 021 р. 
Варежки Gate31, 5990 р. 
Перчатки Goldwin, 15 690 р. 
Варежки «Меч», 2000 р. 

Худи, кардиганы и свитеры 

Когда на улице минус, а в кафе или офисе плюс двадцать, спасает только правильный средний слой. Для расслабленного образа есть смысл выбрать оверсайз-худи, для более праздничного — объемный вязаный кардиган. А тем, кто предпочитает классику, подойдут свитер свободного силуэта или водолазка. 

Кардиган Daze, 30 000 р. 
Худи Ilya Gadaev, 13 500 р. 
Джемпер Befree, 1999 р. 
Свитер Heresy, 24 990 р. 
Свитер Studio 29, 5990 р. 
Водолазка 12 Storeez, 3300 р. 

Термобелье и трусы с начесом

Правильно подобранный первый слой работает как личная климатическая система. Чтобы не околеть в минус двадцать, стоит обзавестись технологичным термобельем. Для максимального эффекта под основную термоодежду лучше надеть трусы из полипропилена с микрофиброй. Они обеспечивают идеальный микроклимат и препятствуют развитию бактерий. А девушкам, не готовым отказываться от юбок и платьев даже зимой, стоит приобрести термоколготки с эффектом второй кожи. 

Термобелье X-Bionic, 13 200 р. 
Термоколготки, 926 р. 
Термобелье Waistline, 3825 р. 
Носки Befree, 469 р. 
Трусы Accapi, 2869 р. 
Гетры Radvga, 3800 р. 

Брюки и джинсы 

Красивые штаны идеальной посадки с утеплителем внутри — это что-то на грани фантастики. Если позиции в «Спортмарафоне» уже засмотрены до дыр, стоит вернуться к родным джинсам и брюкам. При выборе низа главное — обращать внимание на плотность материала. Чем она выше, тем лучше ткань защищает от ветра и холода, дольше сохраняя тепло. 

Брюки Bilingua ladies, 5800 р. 
Джинсы Bochetti, 6196 р. 
Брюки LMC, 20 078 р. 
Брюки Gramicci, 13 293 р. 
Брюки Ruff Global, 8400 р. 

Ботинки, угги и валенки

На втором месте по сложности выбора после пуховиков всегда обувь: от нее зависит, как вы будете чувствовать себя на скользком тротуаре, не промокнут ли и не замерзнут ли ваши ноги. При выборе ориентируйтесь на два ключевых параметра: наличие водонепроницаемой мембраны (Gore-Tex или ее аналогов) и тип подошвы (Vibram и другие).

Для активной зимы, слякоти и гололеда обратите внимание на мягкие, но влагозащищенные слипоны Hoka или технологичные ботинки Salomon Crosstrak с прочным верхом и усиленной поддержкой голеностопа. Для сухой погоды подойдут теплые сапоги Ekonika, уютные угги или культовые валенки, переживающие возвращение на волне тренда на русскость. 

Ботинки Salomon, 21 132 р. 
Ботинки Hoka, 26 982 р. 
Угги Abricot, 3315 р. 
Валенки Dino Ricci, 7190 р. 
Сапоги Ekonika, 16 990 р. 
