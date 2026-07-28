Убери телефон, детка. Как о себе заботятся «Станция метро „Горьковская“» и «Афиша Daily»

«Меня спасает футбол во всех его проявлениях. Два часа в Football Manager помогают переместиться в параллельную вселенную, лишенную моих настоящих проблем. Те же два часа на футбольном поле с пацанами по четвергам дают возможность выплеснуть все лишние эмоции: проораться, пойти в стык за мячом, от души вдарить по воротам и ударить в забор от злости после промаха. Не мешает даже то, что я довольно посредственный футболист. Ну и футбольная новостная лента. Возможно, музыкальная журналистика — это обман, а мне надо было заводить блог на „Спортсе''. Изучение всех трансферных слухов про „Арсенал“ и подробный разбор всех проблемных позиций и потенциальных игроков на них — это дзен и медитативное состояние, которые позволяют обрести внутренний покой».