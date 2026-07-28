Убери телефон, детка. Как о себе заботятся «Станция метро „Горьковская“» и «Афиша Daily»

«Мне помогает спорт, это реально здорово работает. Когда ты весь день грузился какой-то темой и у тебя пухнет голова — вечером идешь на спорт. Я вот хожу в зал, но любая физическая нагрузка так разгружает голову и поднимает настроение: после зала всегда выхожу как новый человек. Ценю свежий воздух: могу выйти из дома и ходить кругами по району, часами разговаривая с кем-то по телефону. Лучше отвлекаться без экрана телефона или телевизора, ты все равно устаешь. Лучше кому-то позвонить. Обожаю лес, это мое место силы: я люблю не жару, а лесную прохладу. Воду — плавать, кататься на сапе, мы сами ходим на байдарках и ездим на рыбалку».
«В свободные дни я предпочитаю провести время за 100 километров от города и офиса, держа в руках бензиновый триммер. Ведь газон сам себя не покосит».
«Мне в свободные дни помогает проветрить голову кнопка авиарежима. Всем настоятельно рекомендую попробовать это в ближайшие выходные».
«Меня спасает футбол во всех его проявлениях. Два часа в Football Manager помогают переместиться в параллельную вселенную, лишенную моих настоящих проблем. Те же два часа на футбольном поле с пацанами по четвергам дают возможность выплеснуть все лишние эмоции: проораться, пойти в стык за мячом, от души вдарить по воротам и ударить в забор от злости после промаха. Не мешает даже то, что я довольно посредственный футболист. Ну и футбольная новостная лента. Возможно, музыкальная журналистика — это обман, а мне надо было заводить блог на „Спортсе''. Изучение всех трансферных слухов про „Арсенал“ и подробный разбор всех проблемных позиций и потенциальных игроков на них — это дзен и медитативное состояние, которые позволяют обрести внутренний покой».
«Сильвия Плат в романе „Под стеклянным колпаком“ точно подметила, что любая проблема легко решается горячей ванной. Когда понимаю, что я перегрузилась, не могу расслабиться и мне все страшно надоели, то закрываюсь на полтора часа в ванной и варюсь в кипятке. Мозг легко обмануть: если переключить его внимание на физические ощущения, то он уже не так сильно занят переживаниями о дедлайнах. Мне это здорово помогает перевести дух, реально расслабиться и потом крепко уснуть, чтобы были силы разбираться со всеми гадостями завтра».
«Моим лучшим вложением последних месяцев стала покупка Steam Deck. Когда нет сил ни читать, ни слушать, ни думать, ни даже смотреть в стену, ложусь на диван и запускаю какую-нибудь игру с хорошим соотношением саркастичной мизантропии и трогательной человечности. Лучшие примеры — пройденные насквозь Outer Worlds, Cyberpunk 2077 и RoboCop: Rogue City.
Ну а если же есть чуть больше сил, то люблю постоять у плиты, чтобы приготовить что-нибудь несложное, но вкусное. Последнее открытие: сотворенный дома менемен ничуть не хуже, чем заказанный в какой-нибудь стамбульской кафешке!»
«Мне почти физически плохо от осознания факта, что большую часть жизни мы проводим на работе, поэтому я стараюсь уделять достаточно времени своим личным увлечениям, чтобы не сойти с ума.
В равной степени мне помогают походы в бассейн поздним вечером (когда бабушки и детишки уже наплескались и ушли домой готовиться ко сну), прогулки с собакой Чичей под подкасты, сочинение унылого рока про смерть и тщету бытия и видеоигры.
Покупка PlayStation 5 стала для меня одним из лучших событий последних лет и не только сломала во мне уверенность, что лучший гейминг только на ПК (это не так!), но и показала все преимущества зонирования. Теперь компьютер для меня — это сугубо рабочий инструмент, а диван с консолью и телевизором — место для отдыха и интересных приключений, после которых мысли о суициде уже не кажутся столь манящими».
«Смотрю тру-крайм и вышиваю крестиком (я не шучу). И еще могу под Rammstein попрыгать».
«Судя по всему, я амбиверт, и мне нужен разный отдых в разных состояниях. Если суета закрутила, ищу воду. Ванна, бассейн, река одинаково хорошо приводят меня в баланс. Иногда кажется, что я могла бы поселиться, как Диоген, в бочке (только с водой). Если не помогает даже вода, я медитирую, пишу рукописные дневники, импровизирую на фортепиано. Сфокусированная потоковая деятельность без критичности к себе очень помогает. А еще в любом настроении я иду на каток (лед та же вода!), это мой стопроцентный осчастливитель.
Если же я устала от своей тихой постоянной рутины (или от самой себя, такое тоже бывает), ищу радость в комфортных людях. Как высокочувствительному человеку, мне важна абсолютная эмоциональная безопасность общения. Когда нахожу ее в людях, держусь за них обеими руками. С такими людьми я расслабляюсь, позволяю себе быть смешной, чрезмерной, громкой или, напротив, молчаливой — любой. Эта свобода возвращает силы, легкость и азарт. Поулыбаешься часок хорошим людям — и хочется жить.
Не важно, что вы делаете вместе: философствуете, дурачитесь, лезете на гору, мастерите оригами, танцуете под техно до упаду, играете в настолки или в мяч. Главное — вдохновляете друг друга быть самой смелой, светлой и счастливой версией себя. Особенно люблю синергию творческих людей. Нет ничего лучше для моей души, продуктивности и ментального здоровья, чем сделать спектакль, соорудить концерт, сходить на пленэр — короче, намечтать что-то новое. Для меня самый сок жизни и ее секрет — в созидании».
«Когда чувствую себя вымотанным и уставшим, иду танцевать. Вернулся в брейкинг пять лет назад и начал изучать контемп и другие виды современных танцев. Все это мне помогает переключить сознание и очистить голову от проблем и даже по-новому взглянуть на нависшие бытовые и рабочие задачи и грамотно прорефлексировать личные вопросы.
Если совсем „все плохо“, просто включаю любимую музыку и импровизирую под нее, полностью отпустив тело и разум. В такие моменты, кстати, получается находить необычные и прикольные движения и формы — для танцев это полезно. А если просто подвыдохся или нет настроения, то просто танцую, оттачивая базовые связки и дорабатывая свои ранее придуманные фишки. Хотя я танцую и в хорошем настроении и расположении духа. Потому что не могу не танцевать. Почему-то именно через работу с телом получается эффективно расслабляться. Хотя и чтение, и встречи с друзьями, и прогулки по Ясной Поляне в одиночку тоже нехило заряжают, переключают и даже вдохновляют».