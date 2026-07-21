Случай на фестивале показал, что мы все еще не понимаем масштабы проблемы и ее серьезность. У меня есть опыт проведения ивентов, и я знаю, что произошедшее не могло быть случайностью. Этот сценарий был не только придуман, но и согласован — скорее всего, на нескольких уровнях. Только почему-то не с Дорой. Неужели ни на одном из этапов ни у кого не возникло хоть капли сомнения? Судя по всему, нет. Меня больше всего ранит именно уверенность, что это нужно было делать, что это еще и понравится не только зрителям, но и Доре. Систематическая работа с темой насилия затянула меня в своего рода пузырь. Мне искренне казалось, что общество начало что-то осознавать — особенно на ивентах подобного уровня. Но нет. А значит, нам еще работать и работать.