Дора в белом платье с ангельскими крыльями за спиной стоит на сцене VK Fest. Ведущий радостно объявляет:
— Сейчас для тебя будет эксклюзивный сеанс психотерапии!
В октябре 2025 года в квартиру к Доре проник мужчина в костюме Человека-паука. Ночью. Через окно.
— Вынесите реквизит, пожалуйста!
«Проник посторонний человек, которого я никогда в жизни не видела и с которым не общалась. В это время я уже спала», — рассказывала Дора.
— Вот гитара! — кричит ведущий. К сцене прорывается актер — в костюме Человека-паука. Улюлюканье толпы, веселая музыка.
«Признаться честно, пока рассказываю вам об этом, у меня до сих пор трясутся руки». В отделении мужчина заявил, что хотел «порадовать любимую».
— Ты знаешь, что делать! — кричит Доре ведущий.
— Нет, я не знаю, что делать. Я не буду в этом участвовать, извините, — Дора быстро покидает сцену.
Минутка психопросвещения для команды VK Fest. То, что произошло на сцене, — не психотерапия, а ретравматизация. Не шутка, а буллинг — еще и публичный, который устроили перед многотысячной аудиторией и записали на видео.
Редакция «Афиши Daily» осуждает случившееся и выражает поддержку артистке.
Сталкинг — форма насилия. Не ухаживание, не странноватая очаровательная особенность коммуникации. Насилие, которое оказывает значительное влияние на качество жизни пострадавших и их ментальное здоровье. Человек лишается базовой потребности в безопасности, сталкивается с различными трудностями: от нарушения сна и аппетита до боязни выходить из дома. По данным исследователей преступности и правосудия в Шотландии, у 55% пострадавших от сталкинга наблюдаются навязчивые воспоминания о преследовании, у 24% — суицидальные мысли. Помимо этого, люди теряют работу, привычное социальное окружение. Больше половины пострадавших от сталкинга вынуждены уволиться, почти 40 % — сменить место жительства.
Случай на фестивале показал, что мы все еще не понимаем масштабы проблемы и ее серьезность. У меня есть опыт проведения ивентов, и я знаю, что произошедшее не могло быть случайностью. Этот сценарий был не только придуман, но и согласован — скорее всего, на нескольких уровнях. Только почему-то не с Дорой. Неужели ни на одном из этапов ни у кого не возникло хоть капли сомнения? Судя по всему, нет. Меня больше всего ранит именно уверенность, что это нужно было делать, что это еще и понравится не только зрителям, но и Доре. Систематическая работа с темой насилия затянула меня в своего рода пузырь. Мне искренне казалось, что общество начало что-то осознавать — особенно на ивентах подобного уровня. Но нет. А значит, нам еще работать и работать.
Сталкинг — порождение агрессивной маскулинной культуры. Мужик должен добиваться, «нет» его не может остановить. А женщина должна радоваться, что у нее такой настойчивый ухажер. Именно поэтому от сталкинга чаще страдают девушки. По информации американского центра предотвращения преследований (SPARC), в США с такой формой насилия хоть раз сталкивалась каждая третья женщина и каждый шестой мужчина.
Сначала мальчики в детском саду и школе преследуют девочек, обижая их, — «ну ты ему нравишься просто». Будто это сделает шлепки и толчки менее болезненными, а может, даже чуть приятными. «Он каждый день ждет тебя у остановки после пар, хотя ты несколько раз сказала нет? Блин, ну чего ты, это же так романтично! Я тебе даже чуть-чуть завидую — все как в кино».
Массовая культура продолжает романтизировать токсичную маскулинность, делая из сталкерства норму. В итоге пострадавшие начинают сомневаться в адекватности своей реакции: «Мне неприятно, но все говорят, что в этом нет ничего такого».
В Красноярске в апреле 2026 года сталкер проник в квартиру понравившейся ему девушке. Знакомый сценарий? К сожалению, еще и весьма распространенный. Мужчина убил ее, а после сделал фотографии и поделился ими в соцсетях. Трагедии предшествовало долгое преследование — но в законодательстве нет статьи, предусматривающей наказание за сталкинг. Хотя почти 70% респонденток сообщали о том, что преследователи угрожали им физическим насилием. Защититься от сталкера, обратившись в правоохранительные органы, сложно — и зачастую это удается сделать с помощью других статей (проникновение, взлом, порча имущества) .
Но перемены все же происходят. Мы видим их прямо сейчас — в реакции общественности. Соцсети заполонили гневные ролики и публикации, в которых сотни людей выражают поддержку Доре и со своих страниц рассказывают о важности и опасности проблемы сталкинга. Единение дает мне основание полагать, что людей, разделяющих наши ценности, все больше. Я верю — их сыновья не будут делать девочкам больно. Они найдут другие способы выразить свою симпатию. А девочкам не будут говорить, что надо потерпеть, «ведь ты же просто нравишься ему».
Реакция общественности
В соцсетях люди стали массово осуждать случившееся. Публичной реакции от организаторов VK Fest пока не было, сам фестиваль проходил с 18 по 19 июля на ВДНХ.
«Представьте, насколько это страшно? Пока женщины страдают от преследования сталкеров и невозможности это остановить, организаторы считают это смешным», — отметила одна из пользовательниц.
«Афиша Daily» направила запрос представителям фестиваля с просьбой прокомментировать случившееся. На момент публикации материала ответ редакция не получила. Команда артистки от комментариев воздержалась.