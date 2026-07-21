Чувствую себя красиво: фотопроект о праве выбирать, как ты выглядишь

Когда наши клиенты только начинают выходить в общество, все они так или иначе несут на себе „сиротскую“ печать. Это не про диагноз и не про особенности. Просто есть обстоятельства, которые человека стирают. А мы стараемся этого стертого, спрятанного человека вывести на свет , познакомить его с самим собой и помочь окружающим увидеть его красоту. Стильная одежда в этом помогает».