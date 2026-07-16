Инвестиции, будущее и нейросети: о чем говорят в Клубе акционеров Сбера

«Когда мы пытаемся предсказать будущее, мы часто мыслим слишком рационально. Но человеческое поведение никогда не бывает полностью рациональным. Люди принимают решения под влиянием эмоций, привычек, культуры и собственного опыта, — подчеркнул Цюфань. — Поэтому, размышляя о будущем, важно моделировать не только развитие технологий, но и реакцию людей на них. Именно там появляются новые инвестиционные возможности. Одна и та же технология будет использоваться совершенно по-разному в Китае, России, Европе или Северной Америке».