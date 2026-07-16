Инвестиции, будущее
и нейросети: о чем говорят
в Клубе акционеров Сбера
Инвестиции, будущее и нейросети: о чем говорят в Клубе акционеров Сбера
Инвестиции, будущее
30 июня Сбер решил провести не только Годовое общее собрание акционеров, но и встречу Клуба акционеров. Гостей встречи Клуба ждала богатая программа
с эксклюзивными спикерами.
Мы отправились в этот день в СберСити и рассказываем, что подготовили для инвесторов.
Годовое собрание акционеров Сбера началось традиционно: выступление Германа Грефа и утверждение рекордных в истории банка дивидендов — 850,2 млрд рублей. А вот вторая его часть, заседание Клуба акционеров, была неожиданной для тех, кто представляет подобное мероприятие исключительно как доклады людей в деловых костюмах. Топ-менеджеры банка вместе с приглашенными гостями, среди которых были Чэнь Цюфань, китайский футуролог, соавтор книги-бестселлера «ИИ-2041», работавший в Baidu и «Google Китай», посмотрели в будущее — инвестиций, AI и новых технологий, умных городов.
Будущее Клуба акционеров
Клуб акционеров Сбера появился год назад. Это программа лояльности и одновременно сообщество для розничных инвесторов, владеющих акциями Сбера в СберИнвестициях. Члены Клуба получают доступ к специальным предложениям, скидкам от экосистемы и партнеров, а также к специальным обучающим курсам для акционеров и встречам с менеджментом компании.
Сегодня у компании 2,4 миллиона акционеров, а к Клубу уже присоединились 840 тысяч человек. Заседание в такой необычной форме стало способом отметить первую годовщину. Кроме сотни приехавших на заседание Клуба в зал СберСити больше миллиона человек подключились онлайн.
При создании Клуба мы вдохновлялись программами лояльности крупнейших мировых компаний. Так появились четыре уровня участия: зеленый, бронзовый, серебряный и золотой. В этом году мы добавили еще один, неоновый, для молодых инвесторов старше 14 лет. Каждый уровень открывает дополнительные возможности — от специальных финансовых условий до участия в закрытых мероприятиях.
Одно из главных преимуществ — специальные условия по банковским продуктам. Акционеры могут получать повышенную доходность по вкладам, скидку до 3% к ставке по кредитам и особые условия по инвестиционным решениям. В Клубе даже меняют подход и к доверительному управлению. В ряде продуктов внедрили модель Success Fee — вознаграждение только за успешный результат.
«Мы считаем, что управляющий должен зарабатывать вместе с клиентом, а не независимо от него. Это честная модель, которая, надеюсь, постепенно станет отраслевым стандартом», — заметил Вестеровский.
Для участников Клуба снизили порог входа в премиальные сервисы СберПремьер и СберПервый, выпустили специальные банковские карты и начисляют дополнительные бонусы при оплате улыбкой.
Вестеровский заметил, что инвестиции — это не только финансы. Развитие человеческого капитала —
тоже часть программы.
Наши акционеры получают скидки на покупку недвижимости в СберСити до 4%, а также доступ к образовательным программам СберУниверситета, Школы 21 и совместным проектам с ведущими российскими вузами. Недавно мы вместе с Банком России, Московской биржей и Высшей школой экономики запустили магистерскую программу по бизнес-аналитике и финансовым технологиям. Сбер предоставляет гранты, покрывающие половину стоимости обучения.
Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка
В числе привилегий — скидки до 20% на курсы и обучающие программы в школах «Фоксфорд», «Нетология» и «Алгоритмика» и бонусы в категории путешествий: до 30% на отдых на курортах и до 10% на бронь жилья.
А еще Вестеровский рассказал о новостях СберИнвестиций: недавно убрали комиссию за участие в первичных размещениях, в планах отменить ее и по всем биржевым фондам. Это позволит повысить интерес к инвестициям, а также привлечь больший объем средств на фондовый рынок.
Будущее искусственного интеллекта: проверять
и доверять
Главным эксклюзивом дня стало выступление китайского писателя-фантаста и футуролога Чэнь Цюфаня — соавтора книги «AI 2041», которую Сбер издал на русском языке.
Сначала спикер предложил представить обычное утро через пятнадцать лет. Пока человек спит, искусственный интеллект уже поработал с его инвестиционным портфелем, продлил страховку дома, увеличил кредитный лимит перед крупной покупкой и принял десятки финансовых решений самостоятельно. Но права ли нейросеть?
Главный вопрос сегодня не возможности искусственного интеллекта, а доверие к нему, — заметил Цюфань. — Будущее определяется не только технологиями, но и тем, как люди принимают эти технологии.
Футуролог и писатель обратил внимание на понятную технологию — языковые модели, которые могут помочь обучаться иностранным языкам. Но родители все еще предпочитают живых учителей.
«Когда мы пытаемся предсказать будущее, мы часто мыслим слишком рационально. Но человеческое поведение никогда не бывает полностью рациональным. Люди принимают решения под влиянием эмоций, привычек, культуры и собственного опыта, — подчеркнул Цюфань. — Поэтому, размышляя о будущем, важно моделировать не только развитие технологий, но и реакцию людей на них. Именно там появляются новые инвестиционные возможности. Одна и та же технология будет использоваться совершенно по-разному в Китае, России, Европе или Северной Америке».
По мнению Цюфаня, понять эти различия помогает не только аналитика, но и художественная литература. Футуролог процитировал писателя Айзека Азимова, который однажды сказал, что задача писателя-фантаста — не предсказывать саму технологию, а попытаться представить, что произойдет после ее появления.
Изобретение самолета было лишь первым шагом, — подчеркнул Цюфань. — Настоящие изменения начались позже: появились аэропорты, авиакомпании, бизнес-класс, новая экономика путешествий. То же самое происходит сегодня с искусственным интеллектом. Настоящие инвестиционные возможности возникают не в момент появления технологии, а тогда, когда вокруг нее начинает формироваться новая экосистема.
Чэнь Цюфань не верит в один универсальный искусственный интеллект:
«Разные модели будут развиваться параллельно, решая разные задачи. Поэтому говорить об искусственном интеллекте как об одной технологии — ошибка. До 2041 года, на мой взгляд, нас ждут три этапа».
Первый — до начала 2030-х годов. Большинство ключевых технологий уже существуют, и вопрос лишь в скорости их распространения.
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Второй — период высокой неопределенности. Именно тогда сценарное мышление станет особенно важным для инвесторов, потому что изменения будут происходить очень быстро.
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Третий — время, когда появление искусственного общего интеллекта может полностью изменить привычную инвестиционную логику. В этот момент главной способностью станет не умение предсказывать будущее, а способность быстро адаптироваться к новым условиям.
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СберСити — город
завтра
Если рассматривать недвижимость как инвестиции, то покупка квартиры в СберСити — способ вложиться в город будущего.
Шесть лет назад здесь было чистое поле, а сегодня уже появились первые резиденты. Планируется, что тут будут жить около 65 тысяч человек и заработают офисы Сбера и СберУниверситет.
«Мы хотели создать не просто умный город, а город, который экономит людям ресурсы, время и деньги», — говорит СЕО СберСити Андрей Лихачев. В СберСити нет привычных котельных, вместо них — локальные энергоцентры. Жители смогут отдельно регулировать температуру в каждой комнате, а интеллектуальная система будет перераспределять тепло между зданиями. Есть центральное холодоснабжение — можно запрограммировать температуру в квартире на постоянный уровень.
Километры велодорожек (можно ехать четыре часа и не проехать одно и то же место дважды), парки и ландшафтные зоны, напоминающие о разнообразии природы в России (Карелия, Кавказ, Алтай), сап-центр и детская яхтенная школа — СберСити строится как отдельный город, из которого не захочется лишний раз выезжать.
Проект оказался настолько технологичным, что иногда нам приходится менять не только подходы к строительству, но и законодательство, — заметил Андрей Лихачев. — Например, российские нормы подробно описывали перевозку мусора автомобилями, поездами и даже самолетами, но ничего не говорили о транспортировке отходов по вакуумным трубам.
Через год на территории СберСити появится одноименная станция метро — так город будущего станет еще ближе.
Впереди новые мероприятия СберИнвестиций для участников
Клуба акционеров по всей стране.
А в октябре состоится главное инвестиционное событие года — масштабная конференция для частных инвесторов, которую СберИнвестиции проведут в Москве.