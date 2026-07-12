Ангел потерял свои крылья (или нет?) Истории неформалов нулевых и десятых

Я не скучаю по тому времени, но ностальгию вызывает все, что с ним связано. Все-таки считаю, что оно было прекрасно! Пирсинг я до сих пор не весь сняла. Самые любимые оставила. Колола, кстати, все сама, а еще была одним из первых мастеров-самоучек в городе, кто потом обколол всех и вся. Даже тоннели тянула. Из-за этого решила идти учиться в мед, но бросила его. Волосы, стиль и прочее сменила, когда в моей жизни появился нормальный обычный парень. Теперь он мой муж, и уже 16 лет мы вместе. Он повлиял на мое „успокоение“. Но тату со временем стало только больше. Это моя новая страсть вместо пирсинга.