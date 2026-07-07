Кататься в тазах и стучать по каскам: как проходят безумные выпускные в Бауманке

Скучать по вузу я буду — но с приятным ощущением, что я смог пройти через эту учебу. На первых курсах я уже начал работать, и к третьему году обучения у меня появился шанс уехать в другую страну по работе — я стал думать: остаться в России и доучиваться или переезжать ради карьерных возможностей? Я взял академический отпуск, полгода думал, даже начал оформлять визу — но в последний момент принял решение остаться и доучиться, чтобы выйти на работу с высшим образованием. Поэтому учеба для меня была необычным опытом, вымученным, напряженным — но от того и более ценным. Я смог преодолеть себя, довести начатое до конца — и для меня это большое достижение».