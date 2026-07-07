Кататься в тазах и стучать по каскам: как проходят безумные выпускные в Бауманке

Каждое лето студенты и выпускники МГТУ им. Баумана проводят легендарное катание на тазах: мероприятие по сути является неформальным выпускным, на который приходят и только что защитившие диплом студенты, и выпускники прошлых лет, и даже сами преподаватели. В сообществе любителей «бауманских тазов» в «ВК», к примеру, состоит около 8000 человек, прокатиться на тазу и просто собраться всем вместе для многих из них — возможность «показать всем, на что способны настоящие бауманцы».
Сама традиция «бауманских тазов» появилась примерно в конце девяностых — и почти за три десятилетия стала визитной карточкой «Бауманки». Суть активности проста: после защиты диплома студенты собираются вместе, выпускник садится в таз, а остальные привязывают к нему веревку или трос и катят через толпу. «Бауманские тазы» поддерживаются не только молодыми людьми, но и администрацией вуза, а в последние годы формат катания стал более безопасным: во время праздника неподалеку дежурит скорая и полиция, а привязывать тазы к машинам, как это могли делать в начале нулевых и даже в десятые, теперь не разрешается.
«Про „Бауманку“ я узнала из сериала своего детства — „Папиных дочек“. Там была пара персонажей, которые учились в этом вузе, и уже тогда зерно об этом университете было заложено в мою голову. В 11-м классе я, как все абитуриенты, выбирала лучший для себя вариант, мечтала о „Бауманке“, боялась не поступить — но все-таки стала его студенткой.
Выпускной в „Бауманке“ — местечковое событие: каждый факультет сам решает, как его проводить и организовывать ли вообще. Торжественного вручения диплома у нас в целом нет — ты просто приходишь в деканат, где тебе под подпись выдают твой диплом. Ежегодно у нас на каждом факультете около трехсот выпускников, поэтому общего дня выпуска, как правило, формально тоже нет — разные группы и факультеты выпускаются в разные дни, и в моем случае эта дата выпала на конец июня.
Вместо выпускного у нас были „бауманские тазы“ — это многолетняя традиция нашего вуза. В этот день студенты приносят с собой тазы, надевают каски, и их на этих тазах везут сквозь толпу, которая кричит: „Кто инженер?“ — а выпускник отвечает: „Я инженер!“ Раньше это происходило в местах, связанных с Бауманским университетом, например около стадиона „Металлург“, но сейчас —только в Измайлово, недалеко от вуза. Иногда катание на тазах проходит даже в здании самого общежития: тебя скатывают на тазу по лестнице, и на каждом пролете все задают тебе разные вопросы, на которые надо отвечать.
Впервые о таком я узнала еще на первом курсе и, когда первый раз посетила такое мероприятие, была в шоке. Не все могут оценить масштаб этого события, особенно если вы не учились в „Бауманке“. Там все друг друга знают, когда происходит катание на тазах: и преподаватели, и бывшие студенты, которые тоже приходят поучаствовать, и те, кто еще учится. Со стороны такой формат может показаться диким, но он очень душевный и по-настоящему сближает.
Конечно, я буду скучать по университету, потому что для меня он был школой жизни, ярким этапом, в котором я обрела друзей и стала специалистом. Я приехала из небольшого города, четыре года жила в общежитии в Москве, будучи девушкой, училась в сложном техническом вузе — наверное, это одна из самых хардкорных версий выживания в университете».
«Особенным выпускной в „Бауманке“ делает атмосфера, которая царит в этот момент: все закрыли свои задачи, защитили дипломы, сдали все экзамены. Наступает то самое облегчение, и все становятся просто веселыми, невероятно открытыми и суперэнергичными студентами, которых ждет прекрасное будущее. Для меня это было особенно ценно, ведь, до того как стать студентом, я учился в лицее при „Бауманке“ и путь в университет у меня был немного длиннее, чем у других.
Самая главная традиция выпускных в „Бауманке“ — это покататься на тазах. Это можно сделать и на улице, и в общагах — там в прямом смысле тебя спускают с лестниц с того этажа, на котором ты живешь. Когда тебя катают на тазу, желательно, чтобы это делали одногруппники: тебя обливают пивом, шампанским, всем, что попадется. А еще самое важное: если ты в каске, то тебя бьют по ней.
Прокатка на тазу была для меня самым запоминающимся моментом. Все вокруг тебя заряжены, чувство абсолютной свободы в моменте, ты как будто на концерте. Ты в окружении людей, с которыми у тебя схожи взгляды на жизнь, на будущее, и вы вместе проводите день, отдыхая и празднуя.
Скучать по вузу я буду — но с приятным ощущением, что я смог пройти через эту учебу. На первых курсах я уже начал работать, и к третьему году обучения у меня появился шанс уехать в другую страну по работе — я стал думать: остаться в России и доучиваться или переезжать ради карьерных возможностей? Я взял академический отпуск, полгода думал, даже начал оформлять визу — но в последний момент принял решение остаться и доучиться, чтобы выйти на работу с высшим образованием. Поэтому учеба для меня была необычным опытом, вымученным, напряженным — но от того и более ценным. Я смог преодолеть себя, довести начатое до конца — и для меня это большое достижение».
«Поступить в „Бауманку“ я решила не только из-за вековой истории вуза и статусности. Подавая документы, я ездила в каждый университет с родителями очно: я смотрела не только на впечатления студентов и компетенцию преподавателей, но и на то, чтобы в вузе можно было реализовать себя и в науке, и в творчестве — в школе креатива мне не хватало. „Бауманка“ это дала с лихвой — от организаций по интересам вроде строительства спутников до летней выездной программы.
Официального выпускного у моего факультета не было — только сами „тазы“. Они проходили у наших измайловских общаг и в целом так и прошли: мы буквально катались на тазах во внутреннем дворе. Все танцуют под музыку, общаются с друзьями, а многие приносят с собой разукрашенные тазы: с блестками, рисунками, наклейками и не только. Меня даже удивило, насколько креативно и с энтузиазмом кто-то к этому подошел: у нас была компания, которая вдохновилась черепашками-ниндзя и раскрасила тазы в их стиль.
Кроме тазов были и другие активности: диджей, краски для рисования и не только. При этом все проходит официально — на праздник могут прийти и преподаватели, а рядом были полицейские машины и скорая на случай, если что-то пойдет не так. Организовывали мы все общими усилиями — во многом помогал студенческий совет, который отвечает за внутривузовские активности.
Думаю, самое приятное в катании на тазах — это вовлеченность преподавателей, руководящего состава университете и сплоченность студентов. Было радостно, что ректор посещает студенческие мероприятия, никогда не откажет никому в разговоре, уделит внимание всем и даже распишется на каске. Все это для меня подкрепляет нашу традицию, которая продвигается в течение обучения, — „бауманское братство“. Правда чувствуешь, что к любому можешь обратиться, вернуться в родной университет и получить радушный прием.
В „Бауманке“ сама концепция выпускного уникальная — и этим она и манит. Вместо мантий у нас тазы, а шапочки заменяются касками с подписями и пожеланиями от преподавателей, друзей и всех важных людей, появившихся в твоей жизни за время университета. Еще меня позабавило, как друзья после проката начали стучать по каске — я удивилась, больно же вообще-то, а это оказалась еще одна традиция, символизирующая физическое посвящение в инженеры. Ну и в реальности, конечно, первый прокат впечатляет — это гораздо быстрее, чем кажется со стороны.
Каким бы ни было трудным обучение, а экзамены объемными, эти четыре года для меня стали лучшими. Я реализовала себя, нашла окружение, обрела друзей — и счастлива, что выбрала именно такой путь».
«В „Бауманке“ я отучился на инженера-прочниста. Эту профессию я выбрал и потому, что всегда хотел стать инженером — а „Бауманка“ для этой профессии считается лучшим местом, и, потому что прочность сложнее всего, я посчитал важным попытаться преодолеть себя и бросить вызов трудностям.
На нашем факультете проходил официальный выпускной, но без тазов не обошлось. Была музыкальная площадка, танцпол, даже полиция, которая контролировала, чтобы все прошло нормально: раньше, когда никто ни за чем не следил, тазы, например, могли привязывать к машинам, чтобы кататься. Кто-то даже приносил целые ванны, туда садились по двое-трое и катались вокруг общежитий, или использовал пиротехнику. Сейчас все проходит более безопасно: тазы тянут другие ребята, а мероприятие у нас закончилось примерно в 11 вечера.
Для меня выпускной был особенным: чем сложнее факультет, тем труднее учиться, меньше времени на отдых или работу, и от этого выпуск кажется особенно ярким. Кроме „тазов“ у нас в „Бауманке“ есть и другая традиция — „белые каски инженеров“. Мы все их расписываем вместе с друзьями и преподавателями, делимся теплыми чувствами и воспоминаниями. Я на своей каске собрал послания от всех любимых педагогов.
Самым ярким моментом был мой собственный прокат. Я купил хлопушки, собрал все конспекты — и ребята начали меня таскать. Что-то из конспектов я положил в таз, чтобы было удобнее, а все остальное — конфетти, конспекты, даже пиво, которое я купил, — кидалось в меня. Это было очень смешно, но запомнился мне не только прокат, но и дорога домой на велосипеде: добираться было сложно после такого, но я справился.
Учеба в „Бауманке“ закаляет — я планирую пойти и в магистратуру, и в аспирантуру, потому что всегда хочется иметь какую-то подпитку знаний. И хотя учиться тяжело — далеко не все доходят до выпуска, — этот опыт меняет взгляд на мир. Вот идешь по улице и замечаешь, из чего сделано метро, мосты, какие где ребра жесткости, понимаешь, почему и что сделано так, а не иначе. Я ни разу не жалею, что пошел в такой вуз, и точно продолжу учиться».
«Я из семьи инженеров, поэтому и для себя выбрала эту профессию. Учиться в „Бауманке“ всегда было моей мечтой, ведь именно отсюда выпустились лучшие инженеры страны.
Сначала у нас прошла защита дипломов, после которой мы по традиции взяли каски и пошли по преподавателям, чтобы они на них расписались. Затем было катание на тазах: каждый студент собирает свои конспекты, складывает их в таз и катится в нем по дворам общежития.
За все четыре года учебы это был самый счастливый день. Не описать этой атмосферы: как будто каждый человек в каске вокруг — твой брат, и ты искренне радуешься за каждого. На моей каске, кстати, было написано „Это фиаско“ — эту фразу всегда говорил наш преподаватель, когда мы отвечали что-то неправильно. А еще он нарисовал мою электродную систему, которую я описывала в своем дипломе.
Скучать по вузу не придется: мы с подругами собираемся поступать в магистратуру. Единственное, из-за чего мне немного грустно, что не все из тех, кого я знаю и с кем дружу, будут там рядом».