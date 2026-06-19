«Нас принимают за мать и сына»: почему девушки встречаются с парнями помладше

Настя (38 лет) и Родион (29 лет)
Настя
«Летом в 2018 году я поехала отдыхать в Геленджик с друзьями. У бассейна ко мне подошел очень красивый парень, нас представили друг другу. Весь вечер он от меня не отходил. Сразу предупредила, что мне 30 лет, у меня есть дочь от первого брака и два развода. Ему на тот момент был 21 год. На следующий день мы разъехались по разным городам, но он продолжил меня атаковать в мессенджерах. При этом мы общались так, будто знакомы всю жизнь.
Мне была нужна семья, здоровые отношения, а он еще совсем молодой, но я ничего не могла поделать с тем, как меня к нему тянуло. Вскоре он пригласил меня на тусовку к себе в город. Я сильно выпила, и он весь вечер за мной присматривал, следил, чтобы мне не было плохо. На следующий день сказал, что я именно та, кто ему нужна. Через некоторое время мы съехались, жили в Ростове-на-Дону, первое время было тяжело — в силу возраста ему было трудно найти работу. Но спустя несколько месяцев я поняла, что с ним можно и в огонь, и в воду. Через год мы поженились.
Первое время были стычки — у него было меньше жизненного опыта, и я стремилась подсказывать, показывала, что в отношениях важно все проговаривать. Первые года два были большие сомнения: думала, что он поживет со мной пару лет и найдет себе ровесницу или помладше. Но сейчас ему 29, у нас двое общих детей, мои родители в нем души не чают, и я вижу, что он со мной счастлив».
Родион
«Благодаря знакомству с Настей я поверил в знаки судьбы. Мама просила меня не ехать на море, хотя это для нее нетипично, но я успокоил ее и сказал, что поеду буквально на пару дней. Когда увидел Настю на тусовке, будто все вокруг было смазано, а она — под софитами. Был забавный момент: у нее были накрашенные ногти с надписью „**** [Почему] нет, когда да?“, а у меня именно такая надпись стояла на заставке на телефоне. Сразу обратил на это внимание, и мы посмеялись.
В моей семье все женщины старше мужчин: мама — на четыре года, сестра — на восемь лет. Так что возраст не был для меня помехой. Единственное, в первое время было много переживаний по поводу финансов, но жена очень поддерживала. В первые пару лет был момент «училки», мне это не нравилось, надо было понять, что она не желает зла, а делится опытом. Сейчас я вообще не чувствую разницы в возрасте, четко осознаю, что я полноценный глава семейства».
Почему женщины выбирают парней младше
В 2024 году сервис Mamba провел опрос среди 3000 россиянок и выяснил, что 71% женщин готовы строить отношения с мужчинами младше себя. По словам 29% опрошенных, «ровесники не следят за своим внешним видом, поэтому с ними им встречаться не хочется. Лишь пять процентов женщин готовы к отношениям с мужчинами, которые старше на 10 и более лет».
С апреля число запросов «отношения с парнем младше возрастом» резко выросло — «Вордстат» показывает, что за месяц информацию об этом искали почти в пять раз чаще, чем обычно. Соцсети тоже активно подхватили тему: девушки снимают видео об отношениях с парнями младше, иронизируют над стандартным взглядом на разницу в возрасте, а парни на вопрос, поехать к ровеснице или милфе, выбирают последнее. При этом в соцсетях продолжаются споры, настоящая ли это любовь или корысть со стороны более молодого партнера.
Блогеры также нормализуют такие отношения. Александра Балман, которая встречается с парнем на 10 лет младше, приводит в пример свою семью: «Мама на два года старше папы, бабушка старше дедушки на девять лет. Женщины во все времена выбирали мужчин младше себя, на примере моей семьи».
Она рассказывает, что свидания со сверстниками ее разочаровали, потому что в подавляющем большинстве они выглядят плохо, имеют лишний вес, за собой не ухаживают. Как правило, они без энергии, амбиций, не хотят никуда двигаться, имеют травмы и не готовы прорабатывать их в терапии, потому что им это кажется постыдным. Отношение к женщинам у них как к функции. Саша подчеркивает, что амбициозным и энергичным девушкам гораздо проще с парнями младше, ведь они полны сил и энергии.
По словам кандидата психологических наук, психолога-консультанта Валерии Шаяхметовой, еще сто лет назад женщины чаще зависели от партнера экономически и социально. Сегодня уровень финансовой самостоятельности выше, и многие могут не спешить с браком и рождением детей.
Изменилось понятие «позднего материнства». Раньше так называли женщин с 25 лет, сегодня чаще речь идет о девушках старше 30, а граница постепенно сдвигается благодаря развитию медицины и репродуктивных технологий. Кроме того, число мужчин по поколениям сокращается быстрее, чем число женщин, которые в среднем живут дольше и реже работают в потенциально опасных сферах.
«Основная причина, почему женщины выбирают партнеров младше, — стремление к эмоциональной легкости, которую могут дать молодые мужчины.
Они более легкие на подъем, чаще готовы принимать спонтанные решения, не давят гендерными стереотипами и охотнее соглашаются на партнерство. Они не требуют от второй половинки следовать патриархальным установкам и хранить очаг, готовы делить домашние обязанности.
Кроме того, в таких отношениях женщины часто ощущают себя более ценными и важными для партнера. Если в более традиционной модели пары мужчина зачастую признается как бы главнее на основании социальных устоев, то здесь более зрелые девушки чувствуют себя оцененными за опыт и достижения».
Белла (30 лет) и Трентон (19 лет)
Белла
«Трентон мне сразу понравился, но я не рассматривала его всерьез, потому что меня смущала разница в возрасте. Примерно два месяца мы общались нон-стоп, я его воспринимала как некоего проводника от Бога — в наших беседах было очень много духовности.
А затем он приехал ко мне в Нью-Йорк. Трентон сделал мне небольшой презент с нашими памятными моментами, это было очень необычно и еще больше расположило. Он сразу дал понять, что настроен серьезно, спрашивал разрешения меня поцеловать и в целом был очень бережен и аккуратен.
Я сделала несколько рилсов о наших отношениях с разницей в возрасте, и они получили большой отклик у аудитории. Было много хейта, что он мой сын, а я выгляжу как его мама. Но мне все равно. Мне важно, что мой выбор поддержала моя семья: мама и братья немного пошутили, а папа поддержал даже больше, чем я ожидала».
Трентон
«Мне сейчас 19 лет, и многие ровесники еще пытаются понять себя, чего они хотят от жизни, как общаться и как справляться с конфликтами. Из-за этого в моих прошлых отношениях было много непостоянства и незрелости. В Белле меня восхищает то, что в ее характере есть огромная приземленность и осознанность. Думаю, поскольку мы оба провели большую ментальную и духовную работу над собой, мы созрели до такого уровня, что можем общаться открыто и избегать лишних конфликтов.
Конечно, есть и разница в менталитете: Белла родилась в России, а я вырос здесь, в Штатах, но нам очень нравится делиться друг с другом особенностями своих культур.
Нас принимают за мать и сына. Обычно это происходит в социальных сетях, там оставляют забавные комментарии, но нас это не задевает. Думаю, мы оба просто смеемся над комичностью этой ситуации.
Если мы решим пожениться, я, конечно же, возьму на себя роль главного кормильца. Но прямо сейчас мне в радость баловать ее и оплачивать все наши свидания и поездки. Я бы не сказал, что Белла выполняет роль моего менеджера в практических вопросах. Мы оба крайне успешные люди и прекрасно умеем управлять своей жизнью сами. Так что я пришел в эти отношения не для того, чтобы кто-то контролировал мою жизнь за меня».
Основные риски отношений с большой разницей в возрасте
Один из рисков таких отношений — давление общества, которое не привыкло к парам, где женщины старше. Это может касаться как коллег и окружения, так и родственников партнера, которые нередко относятся к таким отношениям настороженно. Многое зависит от позиции молодого человека — будет ли он защищать девушку или будет находиться в стороне, объясняет психолог Валерия Шаяхметова.
Еще один частый запрос к психологу связан с внутренними переживаниями партнеров. Женщина может опасаться, что их роман временный, партнер найдет себе кого-то моложе, а мужчина — что он лишь номинальный глава семьи и его не воспринимают всерьез. Здесь очень важно работать с тревогой, не мучить партнера постоянными вопросами и подозрениями, а взять ответственность за свое решение и не переживать, продумать, что сделать так, чтобы страх «не затапливал изнутри».
Кроме того, такие отношения могут восприниматься молодым партнером как «доращивание мужчины», где женщина ведет себя более доминантно, а парень использует этот период, чтобы сформировать в себе более «самцовые» качества. Из-за этого может возникнуть ситуация, когда он со временем почувствует внутреннюю готовность к новым отношениям. При этом свою более взрослую партнершу он не сможет рассматривать дальше как спутницу жизни, потому что она видела его становление, его уязвимость и ошибки, отмечает психолог.
Отдельный возможный конфликт связан с разными жизненными сценариями: она уже может хотеть детей, а он пока не готов к этому, или наоборот — он готов к родительству, а у нее нет такой возможности или внутренней готовности. В таких ситуациях важно проговорить возможные варианты дальнейшего развития отношений — и в идеале в кабинете у психолога. При этом, как отмечает Валерия Шаяхметова, подобные проблемы могут возникнуть и у пары одного возраста, но при большой разнице в возрасте усугубляются из-за несовпадения биологических ритмов и жизненных этапов.
Ксения, 45 лет, мужу — 38 лет
«Когда мне был 31 год, я поехала отдыхать одна на море. Там познакомилась с парнем, он предложил прогуляться. Отказываться не стала, но по мере его знаков внимания стало понятно: есть факторы, которые смущают.
В очередной раз этот парень стал куда-то зазывать и привел друга: хотел узнать его мнение обо мне, потому что я казалась ему странной. В итоге именно этот друг стал моим мужем. У нас вообще не было момента притирки, все сразу стало понятно, буквально с первого взгляда. Он очень цельный, сказал — сделал.
После отдыха мы разъехались, но он часто ездил ко мне и быстро предложил жить вместе. Муж говорит, что сначала переживал из-за разницы в возрасте, но потом понял, что я сама в бытовых вопросах плаваю, и он быстро перехватил инициативу. Через год был кризис — мы расставались, я даже планировала свадьбу с другим человеком, но он сделал все, чтобы вернуть меня, и вскоре мы поженились.
Разницы с мужем не чувствую ни морально, ни в быту, ни внешне — за все время никто не понял, что я старше почти на 10 лет».
Что о возрастной разнице между партнерами говорит наука
«С точки зрения биологии старения единственное, что имеет значение в случае отношений, — возраст родителей при планировании детей. Чем младше родители, тем лучше, так как у них успеет накопиться меньше потенциально вредных мутаций в течение жизни, а значит, меньше таких мутаций получит их ребенок.
У женщин речь идет в первую очередь о крупных хромосомных мутациях, которые могут возникать начиная с определенного возраста — около 35–40 лет. У мужчин речь идет о менее заметных мутациях, которые накапливаются постепенно в течение всей жизни. О существовании каких-либо биологических факторов, определяющих оптимальную разницу в возрасте между партнерами, мне не известно».