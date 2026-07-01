Чем опасен недосып? А как качественно спать? Улучшаем гигиену сна и развенчиваем мифы

Блуждающий нерв влияет не только на качество сна и уровень стресса. Он играет важную роль в передаче сигналов между желудочно-кишечным трактом и головным мозгом. В том числе именно через него мозг получает информацию о насыщении. Исследования показывают, что у людей с повышенным индексом массы тела чувствительность этих сигналов может снижаться. В результате чувство насыщения приходит позже, что способствует перееданию. Поэтому в Healbe Neem предусмотрен отдельный режим «Снижение аппетита». Он направлен на поддержку естественной коммуникации между мозгом и телом и может способствовать более эффективному распознаванию сигналов насыщения.