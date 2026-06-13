Кукольный нос за 200 рублей? Зачем девушки клеят тейпы на лицо и почему это бесполезно

Я порекомендовала бы девушкам в первую очередь разобраться в том, для чего они хотят изменить форму носа. Ответить на вопрос, что поистине тобой движет, что ты такого ценного мечтаешь заполучить вместе с новым носом. Тут нужно быть с собой честной и добраться до реальной скрытой причины или желания, которые может знать только сама девушка. И еще одна достаточно банальная, но действенная рекомендация — надо заметить и принять свою уникальность и неповторимость».