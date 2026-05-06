«Хочется уютное гнездышко»: о чем мечтают сотрудники пунктов выдачи заказов

Анна, 28 лет
«В пункте выдачи заказов я работаю почти год. Мне очень нравится: работа не отнимает много сил, а иногда есть свободные минутки между задачами, когда можно немного отдохнуть и расслабиться или заняться хобби. В то же время ПВЗ приносит мне хороший доход, который уходит в мою копилку.
Моя небольшая мечта — купить спортивный мотоцикл и поехать на нем вместе с подругой в путешествие в Горячий Ключ. Я уверена, что это желание обязательно исполнится. Для меня такая поездка была бы чем-то новым, ведь раньше если я куда-то и путешествовала, то в основном пешком».
Никита, 22 года
«Я занимаю должность оператора пункта выдачи заказов несколько лет. По своему опыту могу сказать, что это важная работа: ты набиваешь опыт общения с разными людьми, можешь строить дальнейшую карьеру и развиваться в этом направлении в компании.
Я мечтаю купить собственную квартиру: всем нужна своя крыша над головой и мне тоже хочется уютное гнездышко для успешного будущего. Копить я начал не так давно, с зарплатой и премией уже удалось отложить 50 тысяч рублей, и я этому очень рад.
Но поскольку такую покупку я все равно планирую в далеком будущем, сейчас пока занимаюсь мечтой поменьше: накапливаю средства, чтобы самому снять квартиру с личным кабинетом. Как только все эти мечты выполню, перейду к главной: задача „построить дом“ уже в процессе, а после — „посадить дерево“ и „вырастить сына“».
Софи, 31 год
«Как и у всех, у сотрудников пунктов выдачи есть свои позитивные моменты — взять хотя бы некоторых милых клиентов. У меня еще есть постоянная покупательница, которая, приходя, всегда делится новостями из своей жизни, чем-то угощает и даже дарит маленькие подарочки.
Еще иногда бывают забавные курьеры, которые любят то поболтать, то поругать логистов за какие-то ошибки. А еще недавно к нам приходил парень, который мерил рубашку и попросил оценить, идет ли она ему — он собирался на мероприятие и даже репетировал речь в примерочной.
В ПВЗ я работаю 2,5 года. Ставки у нас не самые высокие, но есть свои плюсы — например, возможность совмещать с другой удаленной работой. Главная же моя мечта сейчас — накопить на закрытие долгов, закончить ремонт в квартире и заменить всю проводку на даче. Накоплений, правда, у меня пока почти нет, поэтому работать приходится много, но мне все равно удается по возможности покупать нужные материалы и мебель.
Ремонт у нас начался после ухода IKEA из России, поэтому каждый месяц в мастерской я заказываю по одной двери, которая напоминает стиль их продукции по дизайну. Тумбы и шкафы без фасадов у нас уже есть, впереди — выравнивание стен и пола, реставрация ванны, так что медленно, но мечта исполняется».
Анастасия, 22 года
«Моя давняя мечта — это профессионально заниматься волосами. Работая в пункте выдачи заказов, я бы очень хотела накопить денег, чтобы открыть собственный салон красоты, где буду мастером по кератину.
Для меня эта мечта особенно важна, потому что я чувствую себя счастливой, когда занимаюсь любимым делом — волосами или просто чем-то, что связан с бьюти-сферой. От этого во мне сразу просыпается радость, но пока что я только делаю первые вложения в реализацию этого желания».