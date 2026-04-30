«Что будет с деньгами через 10 лет?»: репортаж из инвестиционного клуба юных банкиров

Нас позвали на встречу инвестиционного клуба, которую посетили более 100 человек, большинство пришли очно, но часть из них подключились онлайн.
Мероприятие проходило в Москва-Сити, в одной из двух башен, которые сейчас занимает банк. В спикерах — профессиональные инвестконсультанты, управляющие многомиллионными активами клиентов. Осталось дождаться гостей, которые постепенно начали приходить.
Герои поколения
На первый взгляд может показаться, что дело происходит на каком-нибудь финансовом форуме. Вокруг молодые люди в костюмах, заряженные на успех. Они ведут непринужденные смол-токи за чашечкой кофе и обсуждают инвестиции. А еще высоко замотивированы на поиск работы в престижном месте.
Интересно, какие все-таки они? На этой мысли решаю пойти познакомиться с несколькими студентами, понять, что привело их на эту встречу, узнать, какими категориями они мыслят, когда дело касается денег.
Вот ребята из МГИМО — Глеб и Ксения. Оба — студенты третьего курса факультета международных экономических отношений. Анонс мероприятия увидели в студенческих чатах, заинтересовались повесткой. Решили прийти послушать лекции и пообщаться с людьми со схожими интересами.
— Кем собираетесь стать, когда вырастете (полушутя)?
Глеб: После учебы я бы хотел работать в инвестиционном банкинге.
Ксения: Я сначала философски отвечу: в первую очередь я бы хотела стать хорошим человеком. Что касается профессии — не могу сказать, что есть определенные цель, сфера и должность, которые мне подходят на 100%. Но я хотела бы найти интеллектуальную и интересную работу. Чтобы не было механической рутины. Хочется каждый день новые проекты, командировки.
— А сейчас работаете? Или, может, получаете стипендию?
Г.: Четыре тысячи — это максимальная.
К.: Плюс грант президента от Фонда «Талант и успех» — 20 тыс. рублей в месяц. Мы поступали по олимпиаде, поэтому стипендию получаем с первого курса.
— Да вы богатые люди по студенческим меркам! Как вы распоряжаетесь таким внушительным капиталом?
К.: Первый год мы отправляли [деньги] на вклады, но потом стало неинтересно.
Г.: Да, тогда и проценты по депозитам были повыше. Сейчас инвестируем. Понимаем, что тратить бездумно стипендию не стоит.
— Как принимаете решения и выбираете инструменты инвестирования?
Вместе: Собираем информацию из разных источников — телеграм-каналов, обзоров банков. Блогеров тоже иногда слушаем. Смотрим, что происходит. Потом анализируем все это и решаем. Инвестируем в акции: они интереснее всего.
— У ваших инвестиций есть цель?
Г.: Пока просто разобраться, чтобы понимать, как это работает. Потом, когда уже будет заработок, можно вкладывать суммы побольше.
К.: Я в этом вижу вариант оплаты магистратуры на случай, если придется за нее платить.
— Как думаете, что будет с деньгами через 10 лет?
Г.: Я думаю, ничего с ними не будет.
К.: Мне кажется, что, даже если что-то будет, это произойдет настолько неожиданно и непредсказуемо, что строить какие-то прогнозы нет смысла. Кому-то повезет, кому-то нет. Но какой смысл бояться?
У столика подальше болтают трое: Артур, Матвей и Константин. Все они студенты третьего курса финансового факультета Финансового университета.
Артур: На мероприятие пришел, потому что в целом интересуюсь инвестициями и инвестирую с детства, с 13 лет. Папа всему этому учил.
— А как инвестировать в таком возрасте? Был брокерский счет?
А.: Да, он появился с 14–15 лет, был оформлен на бабушку. Сейчас уже, конечно, на себя.
— Это похоже на большую историю успеха.
А.: Да ну, там капитал был небольшой, где-то 30 тыс. рублей.
— Сейчас какие стратегии выбираешь? Какие инструменты?
А.: Акции, ПИФы, облигации. Еще диверсифицирую: есть инвесткопилки, вклады.
— Откуда деньги?
А.: Работаю, маркетплейсами занимаюсь, веду несколько магазинов и заведений.
— Какие планы дальше? Зачем ты все это делаешь?
А.: Формирование накоплений, чтобы жену обеспечивать. Я думаю на перспективу (смеется). Да просто для нормальной счастливой жизни.
— А как же мечта о собственной квартире? Есть планы копить, чтобы, например, купить жилье без ипотеки?
А.: Мне кажется, ипотека как раз отличный вариант, особенно если ты работаешь в крупной корпорации, которая предоставляет льготные ставки. Если бы была, например, под 3%, я бы уже взял.
— Как думаешь, что будет с деньгами через 10 лет?
А.: Обесценение будет идти дальше. Я составлял таблицу, у нас в среднем инфляция по ИПЦ (индекс потребительских цен. — Прим. ред.) за 25 лет составляет 11% годовых, поэтому надеяться только на вклады нельзя. А если говорить о глобальных вещах, Россия имеет довольно консервативный валютный портфель, вряд ли что-то существенно поменяется. Может, новые банкноты появятся, например номиналом 10 или 15 тыс. рублей.
Затем в разговор вступил Костя. Он сейчас старается участвовать в большинстве студенческих активностей ВТБ и очень заинтересован в поиске работы.
— Есть у тебя какая-то финансовая цель? Инвестируешь?
Константин: Не инвестирую, у меня сейчас основная цель в другой плоскости. Это поиск работы и получение опыта. Сначала в приоритете — найти работу, найти команду, в которой хочется развиваться. Затем — переезд в Москву к моменту поступления в магистратуру. Я из области, хочется быстрее добираться.
— Что думаешь про будущее денег через 10 лет?
К.: Думаю, они сильно не изменятся. Возможно, наличность будет постепенно уходить. Может быть, большее распространение получат цифровые валюты, но в целом продолжится тренд на безналичные расчеты.
Матвей тоже успел немного рассказать о себе и своем видении мира инвестиций, до того как всех позвали на пленарку.
Матвей: Я учусь на профиле «Финансы и банковское дело», поэтому некоторая экспертиза в финансовом деле уже есть. К тому же я выпускник финансово-экономического класса. Мне с детства интересен фондовый рынок — акции, облигации. На первом курсе я открыл брокерский счет, занимался преимущественно трейдингом и скальпингом. Когда ты торгуешь, спекулируешь, становится интересно, как можно правильно оценить компанию. Из-за этого я увлекся сферой корпоративных финансов, темой оценки и финансового моделирования. Сейчас стараюсь двигаться в этом направлении, хочу попасть в крупную корпорацию.
— У тебя есть финансовая цель?
М.: Обеспечить себе достойную жизнь.
— Что будет с деньгами через 10 лет?
М.: Главное — наличность никуда не исчезнет. Для населения и розничных инвесторов, для физлиц наличность остается признаком стабильности. Чуть какое-то происшествие, кризис, люди сразу выводят деньги в наличность, а не оставляют на счетах в банке или цифровом рубле.
По ту сторону корпорации
На мероприятии удалось поговорить не только с гостями, но и со спикерами инвестклуба — Антоном и Авшалумом.
Про свой путь
«На фондовый рынок я хотел попасть всегда. В детстве посмотрел фильм „Поменяться местами“ с Эдди Мерфи, и как-то мне сразу понравилась биржевая яма, весь этот движ. Поступил на экономический в РУДН. Отучился, пошел в аспирантуру. Но потом понял, что пора работать. Полгода искал работу, устроился. Уже сменил пару компаний, сейчас пустил корни в ВТБ».
Про работу
«Мы помогаем инвесторам вести их портфели. Работаем с хайнетами — это инвесторы с портфелем от миллиона долларов. Подключаем всю нашу аналитику, советуем: вот сюда стоит зайти, а вот это — неинтересно. Когда получается сформировать идеальный портфель, я физически хорошо себя ощущаю».
Про свой путь
«В детстве были мысли стать футболистом. Но потом в средней школе стали углубленно давать знания по экономике. Меня это заинтересовало, и я понял, что хочу дальше двигаться по этому пути. Футбол остался как хобби. В 11-м классе успешно сдал ЕГЭ и поступил в Финансовый университет. Работать начал с 18 лет, занимался анализом и подбором иностранных ценных бумаг. При этом я окончил магистратуру и поступил в аспирантуру. Сейчас там учусь».
Про работу
«Я хотел заниматься именно инвестиционным консультированием, потому что люблю общаться. При этом у меня всегда есть искреннее желание помогать. Поэтому я выбрал такой путь, чтобы помогать клиентам извлекать максимум из их вложений».
— Ваш совет сегодняшним студентам?
Антон: Не надо зубрить. В жизни, в работе это все не пригодится. Важно логическое мышление — понимание процессов и осознание причинно-следственных связей. Еще актуально сейчас — не полагаться на нейросети, иначе вырубили интернет, и все, ты немой.
Авшалум: Нельзя мыслить категориями «мне это не понадобится». Когда я учился в университете, думал, что мне не нужно разбираться в налогах, раз я финансами занимаюсь. А в итоге эти знания очень сильно пригодились. Чем больше ты знаешь, тем более конкурентным и профессиональным становишься.
— Зачем нужны деньги?
Антон: Чтобы решать проблемы и появляющиеся задачи.
Авшалум: Деньги дают финансовую свободу. И деньгами нужно уметь управлять.
— Зачем инвестировать?
Антон: Чтобы иметь возможности для маневра в разных ситуациях.
Отложенные деньги помогают решить внезапную ситуацию. Например, родился ребенок. Или нужна своя квартира. Если нет сбережений, ты не сможешь ни на детские покупки потратиться, ни внести первоначальный взнос на ипотеку.
Авшалум: Рубль сегодня дороже рубля завтра. Когда ты зарабатываешь самостоятельно, для тебя инфляция — это не просто слово, это то, что ты чувствуешь на себе. Инвестиции помогают сделать так, чтобы капитал и покупательская способность прирастали.
— Как стать богатым?
Антон: Человек ощущает себя бедным, когда не может получить вещь, которую желает. Поэтому, чтобы стать богатым, надо понимать, какие вещи я уже могу себе купить, а какие нет. И надо стараться делать все, чтобы получить то, что хочется.
Авшалум: Дисциплина. К деньгам и инвестициям надо подходить дисциплинированно. Жадность ведет к бедности. Если ты заработал денег и тебе на эйфории кажется, что ты всемогущий и так будет всегда, ты не станешь богатым. Богатство измеряется не в моменте, а на длинном горизонте. Всегда держу в голове историю Майка Тайсона. Он в молодости заработал огромное количество денег, но не сумел ими правильно распорядиться и инвестировать. В итоге в 50 лет был вынужден снова выйти на ринг.