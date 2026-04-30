«Что будет с деньгами через 10 лет?»: репортаж из инвестиционного клуба юных банкиров

Авшалум: Дисциплина. К деньгам и инвестициям надо подходить дисциплинированно. Жадность ведет к бедности. Если ты заработал денег и тебе на эйфории кажется, что ты всемогущий и так будет всегда, ты не станешь богатым. Богатство измеряется не в моменте, а на длинном горизонте. Всегда держу в голове историю Майка Тайсона. Он в молодости заработал огромное количество денег, но не сумел ими правильно распорядиться и инвестировать. В итоге в 50 лет был вынужден снова выйти на ринг.