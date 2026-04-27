Портфель на вырост: зачем ходить на инвестиционные мероприятия всей семьей

Сегодня в стране более 40 миллионов частных инвесторов, для многих из которых фондовый рынок — часть повседневной жизни, о которой говорят дома. ВТБ одним из первых уловил этот сдвиг и начал встраивать в свои инвестиционные мероприятия программы для всей семьи — с отдельным треком для подростков. Вот какие форматы уже работают и почему на них стоит обратить внимание.
Форум, на который берут детей
Инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» существует с 2009 года и уже стал легендарным в инвестиционном сообществе. Но долгое время это было закрытое мероприятие для профессионального сообщества в Москве. В прошлом году организаторы сменили формат: форум расширился на регионы и прошел в четырех городах — от Санкт-Петербурга до Краснодара, а главное московское событие собрало почти 2000 гостей из 30 стран.
В этом году серия инвестиционных форумов охватит уже шесть регионов России и состоится в новом, расширенном формате. Первые мероприятия уже прошли в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. И деловая программа здесь идет параллельно со Школой юного инвестора для подростков.
Взрослая часть строится вокруг актуальной повестки: в Санкт-Петербурге разбирали влияние искусственного интеллекта на финансовый рынок и инвестиционные идеи на 2026 год, в Екатеринбурге — макроэкономическую устойчивость с профессорами ведущих вузов и научных институтов.
Детская программа устроена иначе: здесь рассказывают об основах финансовой грамотности, учат ставить финансовые цели и, главное, предлагают интерактивный мастер-класс, на котором подростки составляют свой первый финансовый план с конкретными цифрами и горизонтом. Для семьи, где инвестиции — часть жизни, такой формат оказывается естественным продолжением домашних разговоров о деньгах.
Клуб, где инвесторы не одиноки
Решения на рынке каждый принимает сам, но не менее важно обсуждать их в кругу единомышленников. По такому принципу устроены инвестиционные клубы «ВТБ Мои Инвестиции»: регулярные встречи для клиентов тарифа «Советник ПРО» с персональными консультантами. По формату это ближе к книжному клубу, чем к семинару: участники делятся опытом, обсуждают стратегии и разбирают реальные кейсы. Такие клубы работают более чем в 30 городах России — не только в столице.
На встречах можно узнать и об инструментах, которые помогают в повседневном инвестировании, например, об ИИ-сервисе «Интеллект», который подбирает стратегии и автоматически следит за ребалансировкой портфеля. Консультант при этом берет на себя более индивидуальные вопросы — те, которые алгоритму не делегируешь.
Стратегия как публичная лекция
Раз в квартал аналитики брокера ВТБ проводят публичную презентацию инвестиционной стратегии: рассказывают о трендах на фондовом, долговом и валютном рынках, выделяют перспективные активы и разбирают, как текущая ситуация влияет на портфели. В конце марта, например, эксперты представили свежую стратегию на 2-й квартал.
Презентации проходят и онлайн, и офлайн, причем на очных площадках параллельно работает Школа юного инвестора. Для подростков от 12 до 17 лет это шанс разобраться в том, о чем говорят родители за ужином, и задать первые вопросы о рынке не ИИ, а профессиональному инвестиционному консультанту.
Зачем это семьям
Финансовая грамотность — один из немногих навыков, который одинаково нужен и в 15, и в 45 лет. Инвестиционные мероприятия дают семье общее пространство для разговора о деньгах. Подросток, который составил свой первый финансовый план на форуме, иначе воспринимает семейный бюджет. Взрослый после обсуждения стратегии в клубе возвращается домой с более четкой картиной. Так инвестиции становятся не просто приложением с графиками в телефоне родителей, а поводом найти общие точки интереса и приятно провести время вместе.