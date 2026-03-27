Первый раз я попал на лодку, на которой позже совершил океанское плавание, благодаря музыке. Мы с друзьями начали проект, в котором пели морские песни шанти, и решили снять клип. Разумеется, как и героям песни, нам нужно было делать это на яхте, и по череде знакомств это оказалась шхуна «Амазон». На ней я уже через три месяца пришел в Питер через Баренцево и Белое море в качестве моряка, а не музыканта. Это было мое первое путешествие, за которым почти сразу последовало еще более грандиозное: я пересек на яхте Тихий океан и попал в Антарктиду.