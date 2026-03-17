Я буду твоим внуком по переписке? Как люди отправляют письма одиноким пенсионерам

«Признаться, наше общение не сразу стало двусторонним. Потребовалось некоторое время, чтобы наладить диалог. Николай Юрьевич в своих ответных письмах был немногословен. Но я чувствовала, что для него эти письма очень важны», — рассказала 25-летняя Виктория из Мурома. Она увиделась с 83-летним дедушкой через год после начала переписки. Девушка заранее узнала его пожелания и приехала с гостинцем — копченой рыбкой и фруктами. Бывший инженер-конструктор, человек с тремя высшими образованиями и альпинист, покоривший Эльбрус, оказался интереснейшим собеседником. К дедушке давно никто не приезжал в гости, поэтому встреча с Викторией стала для него целым событием.