Забота или дискриминация? Спортклуб продлил абонементы для женщин, но разозлил мужчин

4 марта, накануне Международного женского дня, в аккаунте якутского фитнес-клуба Idol Gym в инстаграме* появилось спецпредложение для женщин с учетом физиологии. Там отметили, что семь дней в месяц в жизни клиенток уходит на то, чтобы пережить менструацию, когда высокоинтенсивные занятия спортом противопоказаны. Таким образом, женщины, по сути, платят за услуги, которыми они не могут пользоваться.
«С завтрашнего дня абонементы для женщин будут не 30 дней, а 37. Это сделано с учетом того, что мы, девушки, пропускаем одну неделю тренировок», — говорится в видео.
В России такую практику в фитнес-клубе ввели впервые. Ролик набрал миллион просмотров и более 2000 комментариев.
Практически все женщины поблагодарили владельцев и призвали другие клубы, а особенно бассейны, последовать их примеру. Некоторые также призвали работодателей давать их сотрудницам по два дополнительных выходных в месяц, чтобы те не работали с болью.
«Только недавно возмущалась, почему для женщин не могут сделать абонемент с запасом 7 дней, ведь мы изначально в неравных условиях. Ни в бассейн, ни в хаммам не сходить. За 3 дня уже все тянет, бесит. 3 дня тяжело даже ходить, не то что заниматься», — написала пользовательница с ником @skssss_kristina.
«Я знаю, что этим спортзалом управляет женщина, но не могу это доказать», — отметила @itsvitaliya.
«Вот настоящая забота о женщинах», — добавила @eeliseevalisa.
«Будущее уже здесь», — сказала @gastro_hoe.
«Очень цивилизованный подход! Браво! Желаю вам больших успехов. Женскую аудиторию вы точно порадовали», — рассказала @tatyana.realtor.ufa.
При этом некоторые мужчины раскритиковали нововведение и пожаловались на дискриминацию.
«Какие 7 дней? Один пиковый, а дальше уже максимальная поблажка, уменьшение веста отягощения или объема», — написал пользователь @personal_training_studio_ufa.
«Разве это не позорно?» — спросил @neerlay.
«Да почему? Пропуск целой недели — это такой минус к прогрессу. Если девушка не может в месячные пойти и устроить легкую неделю в зале — это повод пойти к врачу или перестать выпендриваться», — такую подпись оставил @dom_arachny.
«Понятно, парни, в этот зал не ходим», — отметил @black__tomahawk.
«Вы весь месяц пропускаете. А вообще это очередные сопли, женская сборная тренируется с месячными и ничего. Да, возможно, снижая нагрузки в эти дни, но тренируются, и никто сопли по стеклу не размазывает», — написал @bulkin989.
Девушки же восприняли их ответы с юмором. «Так смешно с комментов мужчин, которым обидно, что им тоже так не сделали», — посмеялась пользовательница @alina.gojori.
«Обожаю, когда особи мужского пола размышляют в комментариях о женской физиологии. Это очень убого и смешно. Спасибо всем, кто немного подумал о женщинах», — подчеркнула @nikabri.
«Мне очень нравится, как люди, у которых нет и никогда не было менструации, рассуждают на тему того, что можно и нельзя делать в эти дни», — сообщила @alena.maxotina. «Мужчины, зарабатывайте больше. Девчонки зарабатывают и так. И на работе успевают, и дома, и в зале. Не позорьтесь», — напомнила @zarni_nst.
В клубе Idol Gym тем временем сообщили, что планируют сделать эту акцию постоянной. Подобная практика продления абонементов с учетом менструального цикла существует в некоторых азиатских странах, например, в Китае. В провинциях Ганьсу, Шанхае, Хэнане, Аньхуе и других срок действия месячных абонементов для девушек продлен с 30 до 37 дней, а квартальных — с 90 до 111 дней.
Более того, клиенткам в дни менструации, если они все же решили прийти на тренировку, представляют гигиенические прокладки и предлагают чай с сахаром. А некоторые тренажерные залы даже создали специальные зоны для силовых тренировок для женщин, учитывая различия в физиологическом строении тела у мужчин и женщин.
В «Китайской рабочей ежедневной газете» обращают внимание, что продление срока действия абонементов для женщин может показаться незначительным жестом, но он отражает уважение к потребностям женщин и защиту их прав. В России же сейчас в фитнес-центрах есть услуга «заморозки» абонемента на несколько дней, но чаще всего она платная. Россиянки надеются, что акцию как у Idol Gym скоро введут во всех спортзалах страны.
