В интернете говорят об эпидемии мужского одиночества. Но существует ли она?

«Эпидемия мужского одиночества оправдана» — пишут разочарованные девушки под скринами из дейтингов, где мужчины позорно себя ведут. Подкастеры обвиняют феминисток, что те виноваты в изолированности мужчин. Антон Праведников разобрался, что это за эпидемия и кто одинок на самом деле.

Что за эпидемия мужского одиночества?

Несколько месяцев назад я наткнулся на пост моей бывшей студентки. Она рассказывала, как они с компанией подружек, которые разъехались по разным городам, собрались на онлайн power point-вечеринку, чтобы провести выходной вместе и не терять связь. Для меня пост стал культурным шоком: вот так запросто собраться большой компанией? Еще и готовиться к встрече? И делать это регулярно? Я не мог ни вспомнить, ни представить что-то подобное в своей жизни — особенно среди парней . Неудачные попытки вспомнить что-то похожее в жизни мужчин заставили меня задуматься об «эпидемии мужского одиночества» — это словосочетание я все чаще вижу в лентах твиттера и тиктока.

Казалось, еще недавно об «эпидемии мужского одиночества» никто не знал, а сегодня об этом снимают тысячи роликов, обсуждают на выборах мэра одного из самых крупных городов мира, а в маносфере бьют тревогу, называя эту «эпидемию» одной из главных проблем современного общества. Судя по запросам Google Trends интерес к теме относительно нов и возник после 2022 года. Хотя отдельные упоминания можно встретить и раньше — к примеру, журналист Марк Грин ещё в 2017-м году писал том, как неспособность мужчин выстраивать эмоциональную связь в дружбе приводит к «эпидемии мужского одиночества».

Реально ли мужчины чувствуют себя более одиноко?

«Я, как и многие, боюсь показывать миру эту уязвимую сторону себя, в такие моменты боюсь написать даже близким друзьям, что чувствую себя одиноко и плохо . Наверно, некоторые их них и не подозревают, что я сталкиваюсь с такими проблемами, потому что внешне кажусь общительным человеком», — говорит 30-летний Камиль. В прошлом году он пережил серьезную семейную трагедию и с тех пор замкнулся в себе: «Я потерял очень много веса, аппетит, сон». Камиль видит корни своего одиночества «в ужасном сочетании ментального здоровья и проблем с доверием, которые воспитывались в нем с детства». «Количество друзей, которые побывали у меня в гостях за всю жизнь, можно пересчитать по пальцам одной руки. И то чаще всего это было: „Можно зайти к тебе в туалет, мы же рядом с твоим домом?““

35-летний фельдшер Максим связывает свое чувство одиночества еще и с тем, как по-разному мужчины и женщины справляются с переживаниями.

«Мужская социализация кажется довольно жесткой. Скорее нужно справляться [с проблемами] самому, не думать о переживаниях, ни с кем их не обсуждать, не показывать слабость. В итоге навыка близости не формируется. Женщинам как будто проще говорить о чувствах и искать поддержку, поэтому их одиночество чаще проговаривается».

По мнению Камиля, с таким чувством сталкиваются все независимо от гендера. «Конечно, если брать поверхностно, то может показаться, что у женщин лучше развита солидарность, а мужчины боятся показаться уязвимыми и не делятся проблемами. В моем окружении у девушек больше совместных чатов, где они делятся какими-то проблемами, но все же я знаю, что среди моих подруг есть те, которые переживают что-то похожее на мои „симптомы“ . Они сомневаются в том, что их друзья по-настоящему их любят и ценят, годами не вступают в романтические отношения», — добавил он.

На самом деле одиночество — проблема не только мужчин, но и всех нас

Пока представители маносферы бьют тревогу, остальной интернет говорить об эпидемии скорее иронично. «Эпидемия мужского одиночества полностью оправдана» — часто добавляют к скриншотам с идиотским поведением мужчин в дейтингах. «Мужчин недостаточно коснулась проблема мужского одиночества» — сказала мне подруга, когда я написал, что ищу героев для этого текста. В похожем ключе говорил будущий мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани на подкасте Boy Problems, когда его спросили, что он собирается делать с эпидемией мужского одиночества. Мамдани ответил, что решение этой проблемы — задача самих мужчин, но все же пообещал заботиться о создании бесплатных и доступных городских пространств, которые смогут стать точкой притяжения для одиноких людей .

Оторванность людей друг от друга — проблема, которую пытаются решать на государственном уровне. В Великобритании «министр по делам одиночества» появился еще в 2018-м году, а с 2023-го Всемирная ассоциация здравоохранения (ВОЗ) ООН учредила специальную комиссию, объявив одиночество «насущной глобальной угрозой здоровью». В докладе комиссии отмечается, что в 2014–2023 годах каждый шестой житель планеты сталкивался с таким чувством , и ежегодно это становится причиной 871 000 случаев смерти. Комиссию возглавил Генеральный хирург США Вивек Мурти: он стал известен благодаря докладу, в котором вред одиночества приравнивает к выкуриванию 15 сигарет в день.

Причин, почему это происходит, довольно много. Американский социолог Роберт Патнэм, еще в 2000 году опубликовавший свое знаменитое исследование «Боулинг в одиночестве», отмечал в Соединенных Штатах упадок социальной жизни и атомизацию: люди все реже ходили голосовать на выборы, в церковь и гости . Патнэм связывал это и с экономическим благополучием после Второй Мировой войны (которое снизило потребность в коллективной защите своих интересов), и распространением телевидения (которое сделало развлечение индивидуальным процессом) и с ростом недоверия поколоения бэйби-бумеров и X политическим институтам. Выводы Патнэма, сделанные на американском материале, оказались релевантны и по отношению к другим частям мира.

Вероятно, основным фактором последних десятилетий, повлиявшим на возрастание чувства одиночества, можно назвать кардинальные изменения в экономических отношениях — неолиберальные реформы и связанные с ними экономические кризисы.

Последствия такой политики — рост неравенства, снижение уровня жизни, которое заставляет людей все больше работать и меньше заниматься жизнью, пагубное влияние рыночной логики на судьбу местных сообществ и ее распространение на человеческие отношения, когда мы описываем наши романтические связи в категориях вложения ресурсов и обмена.

Каковы бы ни были причины «эпидемии», и ВОЗ, и эксперты чаще всего говорят: люди одиноки не зависимо от гендера . В качестве уязвимых групп часто выделяют людей с более низким достатком, инвалидностью, пожилых людей. Например, проведенный в 2019 году мета-анализ одиночества, который охватил 39 лет исследований в 45 странах, не выявил существенных гендерных различий. Об этом же говорят и недавние работы: например, исследование Pew Research за 2025 год в США показывает, что мужчины и женщины в равной степени одиноки. Исследователи, однако, отмечают, что одиночество отличается качественно: «мужчины, похоже, реже обращаются к своим знакомым за социальными связями и эмоциональной поддержкой» .

Почему же мы тогда больше говорим об одиночестве мужчин?

Если попробовать поискать информацию об «эпидемии мужского одиночества» в сети, можно обнаружить, что внушительное количество блогов и каналов о «мужской псхихологии» или саморазвитии взваливают ключевую вину за эту «эпидемию» на женщин . Их обвиняют в том, что они слишком много требуют от мужчин, не предлагая моральную поддержку и даже обвиняют в «финансовом насилии» и «психо-эмоциальном» терроре. Причем зачастую верное диагностирование проблемы (давление гендерных ролей, невозможность быть «добытчиком» в современных экономических условиях) в маносфере часто предполагает невозможное решение — возвращение в «золотой век», когда мужчины «были мужчинами».

Олеся Искра Психолог

«Так называемая „эпидемия мужского одиночества“ — скорее медиаконструкция, чем корректный социальный диагноз. Речь не идет о внезапном росте одиночества именно среди мужчин, а о том, что меняется социальный контекст: трансформируются гендерные роли, разрушается привычная модель мужской идентичности, построенной на доминировании, экономической функции и эмоциональной закрытости. В этих условиях становится заметнее то, что раньше было замаскировано иерархией власти и социальным требованием брака .

Сегодня женщины больше не обязаны вступать в союз ради выживания, статуса или безопасности. Это означает, что отношения становятся пространством выбора, а не необходимости. И именно в этот момент обнаруживается дефицит эмоциональных навыков у мужчин, который долгое время оставался невидимым. Трудность распознавать свои чувства, говорить о потребностях, выдерживать уязвимость, строить диалог».

То, что называют «мужским одиночеством», во многом связано с тем, что старая модель мужественности плохо приспособлена к миру равноправных, эмоционально сложных отношений.

Женщин с детства учат строить отношения, говорить о чувствах, искать поддержку, поэтому даже в одиночестве у них чаще сохраняется сеть эмоциональных связей. Мужчин же воспитывают в логике автономии, сдержанности и конкуренции, что делает их социальные связи более хрупкими, а одиночество — более изолированным и молчаливым. В этом смысле проблема не в мужском одиночестве, а в ригидности маскулинных сценариев, которые плохо совместимы с реальностью, где близость требует уязвимости, а отношения — диалога ».

