Азбука 2016: вспоминаем, что нас интересовало и волновало. От Ждуна до Трампа

23 июня 2016 года в Великобритании проходит референдум о выходе страны из ЕС. Это не первое голосование по больному вопросу: многие жители Соединенного Королевства с середины семидесятых верили в то, что членство в организации дорого обходится островному государству. Теперь 51,9% британцев официально голосуют за «развод» с континентом.

Брекзит становится не только политическим, но и поп-культурным событием. Над ним рефлексируют герои сериалов («Годы», «Семейный брак»), о нем поют песни. Даже когда принц Гарри с женой Меган Маркл решат выйти из королевской семьи, это событие назовут по образу и подобию брекзита — мегзитом.

Экономические последствия страна переживает до сих пор, а многие ее жители изменили позицию — в январе 2025-го 62% британцев заявили, что хотят обратно в ЕС.