Секстинг с нейросетью и другие способы измены, которые нам подарили технологии

Люди ищут внимание на стороне не только в соцсетях или дейтинг-приложениях, но и в онлайн-играх. Одну из таких историй рассказала пользовательница Reddit. Ее двадцативосьмилетний супруг проводил в игре по несколько часов в день и сблизился там с одной из участниц. «Даже когда мой муж на работе, он переписывается с ней. Знаю, потому что видела эти сообщения. Они каждый день общаются в голосовом чате Discord, [даже] когда я нахожусь с ним в комнате», — пишет она.



Женщина поделилась с мужем своими переживаниями о том, что он уделяет слишком много времени девушке из онлайн-игры.