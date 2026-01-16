«Я учусь на юриста, но работать по профессии вряд ли смогу. Тяжело сидеть за компьютером и выполнять монотонную работу, если ты постоянно засыпаешь. Не хочется снова пить энергетики и бить себя по лицу. Я работала и бариста, и флористом, сейчас устроилась в магазин косметики за какие-то гроши. Найти что-то более престижное трудно: далеко не все готовы нанимать на работу, особенно высокооплачиваемую, человека, который может заснуть в любой момент . Болезнь очень сильно мешает мне реализовываться в жизни: я амбициозная и целеустремленная, у меня много мечтаний и желаний, но обходиться без финансовой помощи родителей мне пока тяжело».