«Стоит иногда придержать язык»: как не переругаться с близкими на Новый год

Новый год — один из самых стрессовых событий зимы: как показывает мировая статистика, именно в это время растет уровень тревожности и домашнего насилия, а поводом для волнений становятся не только траты и организация праздника, но и общение с близкими. Попытались выяснить, есть ли шансы избежать ссор.

Опросы среди американцев ежегодно показывают рост уровня стресса и тревоги в новогодний период: в 2025 году с таким состоянием столкнулись 75% жителей США, что на 41% больше, чем в прошлом году. Среди главных причин тревожности — политические события в стране и вопросы здравоохранения, но этим список не ограничивается.

Так, каждый третий взрослый американец признался, что у него возникает тревога из-за семейной атмосферы во время праздничного сезона — главным образом, Рождества и Нового года. Россияне в этом вопросе — почти что «братский народ» для американцев, но, согласно опросам, они называют причину своих переживаний более обтекаемо: «слишком много общения с родственниками» — повод не любить новогодний сезон у 36% жителей России.

В этот же период, как показывают зарубежные исследования, заметно растет и уровень домашнего насилия — настолько, что кризисным центрам приходится «переходить в режим повышенной готовности». С абьюзом сталкиваются и россияне, но не только с ним, а и с обычными ссорами, конфликтами и спорами.

Лена, 33 года: «На виске был огромный синяк, который я замазала консилером — и принялась хостить очередной Новый год»

«Я выросла в семье, где самой большой проблемой на Новый год было то, что шампанское слишком быстро заканчивается. К тому, что этот праздник может быть стрессовым или жестким периодом, жизнь меня не готовила до знакомства с одним человеком.

Лет пятнадцать назад я стала главным хостом всех праздников в компании моих друзей. Мне всегда нравилось заботиться о людях, и Новый год у меня проходил очень радостно: с песнями-плясками, катанием с горки, визитом кучи гостей с их партнерами — ни разу не возникало проблем, я была рада всем, пока сама не влипла в отношения, которые оказались абьюзивными.

На первый совместный Новый год этот человек устроил истерику из-за того, что получает недостаточно внимания, и заперся на балконе. Я очень заботлива, поэтому для меня эта ситуация была чем-то из ряда вон выходящим: два или три часа я потратила на то, чтобы его успокоить. В процессе, конечно, я узнала, что во всем „сама виновата“.

Этот случай меня очень расстроил, потому что с подобным я никогда не сталкивалась. Я приняла это как свой провал в качестве хоста праздника и еле восстановила свое настроение. Но на следующий год ситуация повторилась. К такому я уже была морально готова и в этот спектакль почти не вовлекалась эмоционально — в отличие от гостей. Картина произвела на них удручающее впечатление, поэтому остаток новогодней ночи я посвятила тому, чтобы вернуть всем хорошее настроение и отвлечь от чужой драмы .

К следующему Новому году я временно прекратила отношения с этим персонажем, но мы все равно сохранили общение и он был приглашен на праздник со своим новым партнером. Вынимать мозг этот человек начал уже с утра — завалив сообщениями о том, чтобы я срочно встала с кровати и пошла варить картошку к оливье, иначе она „остыть не успеет“ к сбору гостей в… десять вечера. Потом меня ультимативно попросили приготовить отдельный салат именно для партнера этого человека — и устроили истерику, когда я предложила приготовить этот салат самостоятельно, ведь „партнер же твой“.

Ночь закончилась очередным скандалом, и на этот раз я, человек крайне неконфликтный, орала, что никто и никогда не позволял себе так вести себя в моей же квартире (фраза «моя квартира» у моих друзей потом стала мемом).

Такое поведение было настолько нетипичным для меня, что утром, когда этот человек заставил меня извиняться, я поддалась — и попросила прощения, хотя инициатором конфликта была вовсе не я.

Один и тот же сценарий повторялся еще несколько лет. Меня сначала донимали сообщениями с утра, а ночью устраивали истерику перед всеми гостями у меня же дома. Со временем я перестала обращать на это внимание: если человек хочет драмы, пусть обеспечивает ее себе сам, я лучше буду занята общением с друзьями, даже если параллельно на меня орут и обвиняют во всех грехах.

В 2019 году этот человек отмечал со мной Новый год последний раз — красной линией стал тот факт, что накануне эта персона, с которой мы вместе снимали жилье, избила меня по поводу, который вообще не имел отношения к празднику . Удары были такими, что у меня сломались очки и вылетел весь пирсинг из уха. Мы были пьяные, я рыдала: первый раз с детства, когда я столкнулась с рукоприкладством, никто и никогда этого себе со мной не позволял. Было три часа ночи, я хотела уехать к родителям, но была нетрезвой и в состоянии аффекта — и просто закрылась в другой комнате. Утром я была в ступоре, передо мной извинились, и я осталась дома.

На виске был огромный синяк, который я замазала консилером — и принялась хостить очередной Новый год, чтобы не обламывать гостям праздник.

Это был единственный Новый год без истерик. Через некоторое время я поняла, что не чувствую себя в безопасности с этим человеком — несмотря на извинения. Я не рассказала о случившемся даже друзьям, потому что мне было стыдно: не смогла постоять за себя, хотя занималась единоборствами много лет. Спустя пару месяцев после Нового года мы с этим человеком расстались окончательно.

Вывод, который я сделала: если человек хочет внимания к своей персоне на общем празднике любой ценой, лучшее, что можно сделать, — это как можно быстрее исключить его из своего круга общения. Нарцисса не переделать: манипулятор, как бы ты ни защищалась, найдет, как пробить твою оборону. Только полный обрыв контактов, чтобы не кормить его своими эмоциями.

Мы с друзьями часто повторяем фразу: „Сперва маску на себя, потом на ребенка“. В Новый год, да и на остальные праздники, я в первую очередь теперь забочусь о своем психологическом комфорте и только потом — обо всех остальных. Как ни удивительно, адекватным людям не нужно, чтобы за ними бегали и их развлекали, они прекрасно с этим справляются сами. Кто бы мог подумать, да?»

Женя, 27 лет: «От семейных ссор не осталось травмы — скорее это просто память, о которой мы любим болтать»

«Скандалы за семейным столом, мне кажется, обыденность для поколений девяностых и нулевых. Представьте: ваша мама встает рано утром в свой законный выходной — и так начинается артхаусное кино для детей и отца и конец для маминой спины. Сначала уборка с вымыванием всех поверхностей: „А то как в Новый год, да с грязным домом, Боже упаси!“ Затем — нарезка салатов и подготовка стола с дополнительной закупкой продуктов, потому что либо майонез закончился, либо горошек купить забыли.

Скандалы назревали уже в десять утра, когда папа пошел за продуктами и дерябнул сто грамм у соседей, а мама в это время готовила изыски на кухне.

И несмотря на ограниченные финансы, ей удавалось сделать так, чтобы стол ломился от вкусностей и угощений. С детства я помогала маме резать салаты или бегала в магазин что-то докупить. Это какая-то особая атмосфера, когда стараешься в каждый кусочек вложить чувство праздника. Я даже сама сейчас в своей семье шуточно ругаюсь: „Вот хоть бы кто матери помог“, — мы смеемся, заряжаемся этой энергией и готовим дальше .

От семейных ссор не осталось травмы — скорее это просто память, о которой мы любим болтать. Все, что я помню, — из раннего детства, и все связано с бабушкой. Например, когда мне было пять лет, я сидела в нашей небольшой квартире с мамой на кухне, и приехала бабушка. Она и мама — обе властные женщины, но мама больше. Бабушка увидела, что мама не добавляет картошку в оливье, и сказала, что это „не салат, а так“. Мама ей ответила: „Вы мне опять пришли душу выкручивать перед праздником? Вам мало целого года?“ Папа встал на ее сторону. Тогда бабуля решила попробовать помидоры под сырной шубой, которые были готовы, но тут уже включилась я — не позволила, сказав: „Бабушка, ну как так можно? Ты маму не любишь, а еще и стол-книжку не поставила, и вообще — это на Новый год, вот в новом году и приходи!“

Или вот другая ситуация: Новый год, мы дарим друг другу подарки. Родители вручают мне куклу Барби и дают подарок для бабушки. Я подошла и сказала: „Бабуль, царствия тебе небесного“. Бабушка упала в обморок, еле откачали, а когда меня спросили, где я это услышала, призналась: „Так дедушка говорил это кому-то по телефону, представь — целое царствие!“

В общем, от всех бытовых вещей — даже мелких ссор, замечаний, которые делаете друг другу в спешке, что кто-то бездельничает или вроде того, — все равно веет теплом и беззаботным детством. Даже если родители скандалили, то самым счастливым моментом, вопреки всему, был бой курантов и дружные крики „Ура!“».

Почему мы ссоримся с близкими на Новый год

Новогодние праздники действительно могут быть стрессовыми для семьи, психолог Ольга Царенко выделяет пять причин, почему так происходит.

Проблема ожиданий и реальности. При подготовке к празднику возникает много несоответствий, которые копятся и выливаются в конфликт за застольем с близкими. «Например, сначала у жены было представление об участии мужа в подготовке, которое не оправдалось. Дальше возникли споры о месте празднования, новогоднем столе, традициях. Наконец, неудовлетворенность подарком», — рассказывает Царенко.

Финансовая нагрузка. Праздник для многих семей оказывается затратным, а это стресс из-за удара по бюджету.

Усталость. «Организация праздника — процесс, в котором нужно предусмотреть множество деталей, — объясняет психолог. — Помимо этого, есть основная работа, утренники детей, корпоративы. Это все очень сильно тратит ресурс, и в новогоднюю ночь стресс берет верх в виде напряженности и раздражения».

Ограниченность пространства и нарушение личных границ. Если планируется празднование дома и приглашаются гости, то становится очень мало личного пространства — и от конфликта или выплесиквания эмоций просто некуда скрыться физически.

Злоупотребление алкоголем. При стрессе и усталости хочется расслабиться, и инструментом расслабления неизбежно становится алкоголь. Он раскрепощает человека — фактически дает свободу выражению обид, эмоций, претензий и, как следствие, толкает к ссоре и конфликтам.

При этом ссоры могут случаться и после боя курантов — просто потому, что ближе к ночи человек чувствует себя измотанным. «Завышенные ожидания от праздника и длительная подготовка повышают уровень тревоги, начинает вырабатываться кортизол — гормон стресса, и когда наступает долгожданная ночь, то нередко человек уже психологически вымотан , — объясняет клинический психолог Юлия Лаврова. — Чем ближе бой курантов, тем более психика становится оголенной, снижается тревога, уходит напряжение и, как следствие, развязывается язык. Процесс усугубляется алкоголем: приходит смелость, хочется высказать все то, что накипело и накопилось за длительное время. Всему этому есть и физиологическое объяснение: замедляются процессы торможения нервной системы, ускоряются процессы возбуждения».

Таким образом, ссоры за новогодним столом вполне закономерны. По словам Лавровой, любая мелочь может стать пусковым механизмом для выяснения отношений. «Триггером порой выступают незначительные несоответствия ожиданиям: вкус салата, мятая салфетка, пятно на скатерти, даже „неправильный“ взгляд человека, сидящего рядом», — приводит примеры клинический психолог.

Леша Горбаш, 33 года: «Самое правильное и логичное, когда вы собираетесь с близкими за общим столом, — это, мне кажется, помолчать»

«В плане ругани с близкими в Новый год я, с одной стороны, счастливый человек, а с другой — герой мемов про семейные застолья. У меня, например, есть одна бабушка, с которой мы очень схожи в ценностях, взглядах и темпераментах. Мы с ней редко за столом ругаемся — разве что она просит съесть побольше, а я уже не хочу, классическая „бабушкина штука“.

А вот со второй бабушкой мы абсолютные противоположности во всем, в чем только можно: от характера до взглядов на какие-то культурные, общественные или политические события. В последние несколько лет эта разница очень осложнила наши отношения. Мы, конечно, стараемся с этим как-то жить: у нас есть правило, что существует определенный круг тем, которые мы не обсуждаем, потому что поругаемся и испортим друг другу настроение. Но эти темы все равно поднимаются на застолье — и, как это часто бывает, вы начинаете грызться, все превращается в снежную лавину, которую трудно остановить.

Иногда нам удается обоим сдержаться, иногда — нет. Есть волшебная фраза „Давай не будем“, она помогает удержать эмоции и слова, но порой на очень короткий срок. Причем сорваться может не только она, но и я — никто из нас не замечательный, когда звучит что-то такое, с чем ты не согласен и не можешь не возразить. Особенно когда вас не двое, а трое и больше, и не можете контролировать тему общего разговора.

Результат таких споров никогда не бывает хорошим. Мне неприятно, больно, обидно, когда мы ругаемся, и бабушке, которой уже за восемьдесят и которая редко видит внука, тоже.

Самое правильное и логичное, что можно сделать в ситуации, когда вы собираетесь с близкими за общим столом, — это, мне кажется, помолчать. Подзавалить немного, оборваться на полуслове и сказать: „Окей, не будем“ .

Все мы разные, и как на глобальные, так и на мелкие вещи, вроде поел или не поел, мы неизбежно будем смотреть по-разному. Можно прибегать к одухотворенной и бережной лексике вроде „Я тебя слышу“, но мы все равно продолжим смотреть в противоположные стороны. Самое страшное — это пытаться обмануть себя и думать: „Ну нет, вот сегодня мы обязательно договоримся и все решим“. Я в это не верю абсолютно: мне кажется, чтобы сохранять теплые отношения с родственниками и так или иначе близкими тебе членами семьи, стоит иногда придержать язык. И вот тогда все будет чудно».

Можно ли избежать конфликта на Новый год или семейный праздник

Чтобы избежать конфликтов во время праздников, клинический психолог Юлия Лаврова советует уже на этапах подготовки прийти к психологическому балансу и комфорту. «Попробуйте подумать, с кем именно вы хотите встретить долгожданное событие. Если не хочется видеть кого-то в эту ночь, несмотря на то что люди близкие, помните: вы имеете право отметить праздник так, как хочется именно вам», — напоминает специалист.

Есть и другие простые шаги, которые помогут снизить риск ссор: например, еще до 31 декабря поговорить с теми, с кем есть недоговоренности, отпустить по возможности обиды, в том числе и к себе, простить себя и других, убрать чувство вины.

Если по каким-то причинам не получается сделать всего этого в реальности, на помощь, по словам Лавровой, может прийти техника «Автоматическое письмо». «Мы пишем все, что накопилось, людям, которым хотим что-то сказать, а потом уничтожаем письмо при необходимости, — объясняет смысл этой техники Лаврова. — Это позволяет экологично и без конфликтов удовлетворить потребность высказаться, наладить отношения с любыми людьми и встретить Новый год по-настоящему радостно. Ну а также не стоит формировать завышенных ожиданий, так как это повышает уровень тревоги и контроля, важно постараться отпустить ситуацию, при этом концентрироваться на положительных эмоциях в процессе самой подготовки».

Мария, 31 год: «На пожелания родить детей я улыбаюсь и отшучиваюсь»

«У меня вспыльчивый требовательный отец и тревожная мама, и подготовка к любому празднику — это уборка с мытьем сантехники, готовка пяти блюд и беготня по магазинам. В процессе часто из-за ерунды начинаются споры и ругань: папа где-то уже выпил, мама на нервах, и в итоге они кричат друг на друга и хлопают дверьми.

Нас пять детей, и я старшая, так что дома всегда было шумно и тесно. С детства я пыталась куда-то уйти с кухни, потому что чувствовала, что только мешаю маме в процессе, все делаю не так, как правильно. Я либо убиралась в дальней комнате, либо брала самого младшего и шла его выгуливать и заодно зайти в магазин. Иногда я плакала, если доставалось и мне.

Я сильно реагирую на общий эмоциональный фон, и если кто-то злится (даже не на меня), то я чувствую себя плохо, у меня исчезает ощущение праздника и радостного момента. Родители через час делали вид, что ссоры не было, звонили родственникам и чокались бокалами, а я не могла расслабиться, чувствовала стресс и подавленность.

С подросткового возраста всегда думала: «Зачем так суетиться? Почему нельзя сегодня быть спокойными? Зачем напиваться?» — и не находила ответов.

В итоге я просто выбрала тактику не отсвечивать, следила за тем, чтобы не давать повод на себя сердиться и не говорить лишнего. Иногда я ждала, пока родители уйдут спать, садилась у окна ночью и смотрела на салюты в тишине.

Сейчас я приезжаю к ним в гости уже на все готовое, но все так же стараюсь не говорить лишнего за столом. Мы просто не обсуждаем спорные темы, а на пожелания родить детей я улыбаюсь и отшучиваюсь.

Для меня важно сохранить хорошие отношения с родителями, и я готова искать компромисс. Они взрослые люди, со своим отношением к жизни и привычками, которые уже не поменять. Но меня греет мысль, что теперь у нас с мужем в доме всегда тихо и спокойно в праздничные дни».

Что делать, если ссора все-таки случилась

Все-таки подсказки работают не всегда, и бывают ситуации, когда конфликт все равно случился. В таком сценарии психолог Ольга Царенко дает несколько практических рекомендаций.

Если сталкиваетесь с нападками на свои границы, то скажите, что не намерены выяснять эти вопросы сейчас, но обязательно вернетесь к их обсуждению после праздника.

Если же ссора неизбежна, то вы имеете право уйти с праздника или сказать гостям, что мероприятие подходит к концу.

Если есть люди, с кем напряженные отношения, то лучше не сталкиваться с ними лично.

Не втягивайтесь в провокации и манипуляции — можете отвечать четко и твердо: «У меня достаточно хорошее настроение, и я не намерен/а портить его, поэтому не буду ввязываться в разбор этих вопросов и тем».