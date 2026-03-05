«В России мужчин абсолютно не уважают». Кто и почему поддерживает Арсена Маркаряна

Этот текст был впервые опубликован 29 августа 2025 года. Это его обновленная версия.
23 августа 2025 года в районе подмосковной Кубинки задержали блогера Арсена Маркаряна. Блогеру вменяли преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации). Согласно заключению следствия, «Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорблениях памяти защитников Отечества». Какой конкретно ролик имелся в виду, в СК не уточняли. Но в СМИ предполагали, что речь шла о видеозаписи, в которой Арсен Маркарян высказался об Александре Матросове, герое Великой Отечественной войны. По официальной версии, в 1943 году Матросов закрыл собой пулемет, чтобы позволить сослуживцам атаковать пункт нацистов. В одном из роликов Маркарян заявил, что этот солдат «помер *** пойми [непонятно] за что», а «настоящий мужчина — это тот, который думает о себе».
После этого в аккаунтах Маркаряна было опубликовано заявление, в котором он обвиняет Владислава Позднякова, другого популярного в маносфере блогера, в том, что тот «скомпоновал и распространил эти видео, возможно сгенерированные нейросетями, а затем по его просьбе публикации появились на других ресурсах». Кроме этого было опубликовано несколько постов о патриотической позиции Маркаряна. Тем не менее спустя два дня Таганский суд Москвы арестовал блогера на 17 суток. При этом в январе 2025 года прокуратура Москвы уже сообщала о расследовании по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к террористической деятельности) в отношении Маркаряна — после того как он дал интервью блогеру Дмитрию Ларину.
5 марта 2026 года Арсена Маркаряна приговорили к 4,5 года колонии по делу о реабилитации нацизма и запретили вести соцсети в течение 4 лет.
Пока судьба инфобизнесмена оставалась неясной, в сети обсуждали, зачем вообще Маркарян вернулся в Россию (незадолго до задержания он опубликовал видео с Красной площади), а также стоит ли сочувствовать «арестованному за слова», даже если он вам не нравится. При этом могло показаться, что его критиковали практически все — от феминисток до Екатерины Мизулиной: пока в одних СМИ его называли исключительно «блогером-мизогином» или «блогером-женоненавистником», другие обвиняли его в русофобии или просто в «наживании денег на дурачках». Группа, пришедшая поддержать блогера у суда, тоже оказалась невелика. Сложно не задаться вопросом — почему он тогда так популярен? Почему в его «Базе» (закрытый телеграм-канал по платной подписке) около 50 тысяч человек? И почему его иногда поддерживают девушки? В попытке разобраться я поговорил с несколькими мужчинами и женщинами, которые являются частью «Базы» или просто поддерживают Арсена Маркаряна. Как это часто бывает, социальная реальность оказалась более сложной и фрагментированной, чем может показаться на первый взгляд.
Что за «База»?
Это закрытый телеграм-канал, в котором, согласно одному из сайтов «Базы» (впрочем, таких сайтов несколько, и официальные ли они или созданы сторонниками, сразу понять не удастся), «собраны все <…> мысли за десять лет: сотни эфиров, курсов и постов на темы которые волнуют современного мужчину». На портале перечислены основные темы: здоровье, отношения, спорт, гормоны, добавки, философия, деньги, общение, мотивация. Сайты содержат повторяющиеся наименования курсов, которые дают общее представление об их тематике: «Шлюхоброня», «Тестостерон-релиз (Testosteron Release) 2021», «Клизма от инфантилизма» и другие. Подписка на «Базу» стоит 1500 рублей в месяц и дает доступ как к контенту, так и к онлайн-трансляциям Арсена и чатам. При этом работа с подписками хорошо организована: в боте, через который можно оплачивать «Базу», присылают краткий видеообзор ресурса и его описание. Всего через три часа мне пришло еще одно сообщение со словами «Уснул, что ли? Я жду тебя в базе». На следующий день бот прислал кружочек с самим Арсеном, в котором он говорит, что я «тоже молодец», потому что «надо иметь характер, чтобы отказаться от саморазвития».
По словам Павла, подписчика «Базы» Маркаряна, информацию там можно разделить на три больших блока: это спорт, отношения с женщинами и то, что можно назвать «успешным успехом» (маркетинг, достигаторство и так далее): «Поэтому вот все, что, по сути, есть в его базе, — это гайды по БАДам, статьи по саморазвитию и психологии и про взаимодействие с женщинами. Ну этого прямо мало, но это самое будоражащее и то, что выносится обычно в рилсы и разносится по всему интернету».
В медиа часто можно наткнуться на сравнения «Базы» с сектой — сплоченным комьюнити сторонников, «офицеров», готовых выполнять приказы «главкома» (такую терминологию часто используют подписчики). Сами же ее участники не разделяют такую точку зрения: опрошенные нами подписчики Маркаряна отмечают, что далеко не во всем согласны с ним. При этом саму «Базу» сложно назвать каким‑то сплоченным комьюнити. Эрнест, еще один подписчик, считает: «Я не заметил комьюнити прям. Это скорее кладезь контента. Комьюнити если только в плане форума 2000-х годов, как 4pda, где более опытные отвечают на вопросы менее опытных».
Для подписчиков «Базы» это скорее библиотека информации, из которой они берут что‑то полезное для себя. Арсений, один из них, говорит: «Бывали вещи, с которыми я не был согласен с Арсеном, мы все люди, но лично я из „Базы“ взял для себя то, что было нужно мне, а именно информацию о БАДах, ментальном и физическом здоровье». Вот как он описывает, что это за информация: «Какие анализы нужно сдать, какие добавки по итогам этих анализов принимать, как определенные вещи влияют на здоровье, исследования на эти темы, с того же PubMed, как, например, избавиться от зависимости от капель для носа. В общем, много полезной информации, которую если ты и сможешь найти в интернете, то только на узконаправленных форумах, и то не факт. Я вам тут и 1% не перескажу».
Что мужчины в нем находят?
«Арсен является таким, наверное, психологом, психотерапевтом для мужчин чаще всего, хотя он часто взаимодействует и с женщинами, и тоже очень грамотно, как по мне, описывает ситуацию, которая происходит с мужчинами и женщинами в плане их взаимодействия», — считает Павел. Взгляд на Маркаряна как на психолога нередкий среди тех, кто его слушает. Так, например, говорит Эрнест: «В наше время полно молодых людей, страдающих душевно и морально, не знающих, к чему стремиться, и при этом обеспокоенных своим будущим. Арсен помогает и вдохновляет таких людей». Он также отмечает, что «в комментариях под видео с ним и в его телеграм-канале полно людей, благодарящих за то, что он делает, много комментариев, что его контент помог им справиться с депрессией, некоторые отмечают, что благодаря ему отказались от суицида». Об этом же говорили подписчики Маркаряна, пришедшие поддержать блогера к зданию суда. В комментарии каналу «Осторожно, новости!» они признавались, что «Арсен вывел их из депрессивного состояния». Они также говорили:
Таких комментаторов действительно много в постах о его аресте в телеграм-каналах.
Павел также считает, что для многих Арсен Маркарян стал чем‑то вроде отца или старшего брата: «Для мальчиков, выросших без сильной фигуры отца, Арсен правда может открыть много инсайтов. Он как старший брат многими воспринимается. Который учит тебя быть сильным и что мир не такой уж солнечный и приветливый». По мнению психолога Олеси Искры, на популярность блогеров вроде Арсена Маркаряна действительно могут влиять история отношений с родителями.
«Многие мужчины, тянущиеся к таким лидерам, имеют избегающий тип привязанности, сформированный в раннем опыте взаимодействия с родителями. Они с детства выработали стратегию дистанцирования от эмоций и близости, потому что ранний контакт с родителями не обеспечивал безопасного отклика на их уязвимость. Взрослея, они сталкиваются с внутренним конфликтом: есть потребность в близости и признании, но одновременно сильный страх быть отвергнутым или слабым. Идеологии, обещающие простые правила силы и контроля, становятся для них якорем. Следуя инструкциям, „как быть настоящим мужчиной“, они могут временно снизить тревогу, защитить себя от чувства уязвимости и сохранить иллюзию безопасности, не погружаясь в сложную работу с эмоциями и отношениями. Другими словами, такая идеология дает им готовый сценарий, где можно быть сильным и при этом не рисковать столкнуться с собственной уязвимостью, с которой они не умеют работать».
Вот как Павел описывает психологический эффект, который оказывает Маркарян: «Арсен сам в каждом подкасте или в „Базе“, когда его спрашивают, почему он стал так популярен, отвечает, что он объясняет людям то, что они чувствуют, лучше, чем они сами. То есть человек столкнулся с какой‑то агрессией по отношению к себе со стороны противоположного пола или начальства, со стороны просто рандомного человека, и он что‑то испытывает, а так как люди в целом в нашей стране, особенно мужчины, не психотерапевтированы, они в себе это носят. Тут появляется Арсен, который очень красиво, очень грамотно объясняет ему, что он конкретно чувствует, из‑за чего это, какая ситуация пошатнула его представление о себе».
Павел считает: «Арсен лечит инфантилизм. Лечит то, что люди что‑то требуют от мира, хотя мир им ничего не должен. Поэтому, будучи в „Базе“, ты перестаешь жить в манямире, где все должно работать так, как ты хочешь. Но при этом учит и доброте. Это важно и совсем не очевидно. Арсен очень добрый и эмпатичный человек». О чем‑то похожем говорит и Эрнест: «Идеи Арсена мне во многом понравились тем, что он приучал людей к личной ответственности за свою жизнь, объяснял влияние гормонов на организм и жизнь человека, давал советы о том, как выстраивать свое окружение».
Почему Маркаряна поддерживают женщины?
В медиа Арсен Маркарян известен как женоненавистник, транслирующий мизогинные взгляды на широкую аудиторию. Например, в одном из роликов он заявляет: «Белому человеку — только азиатка. Это нашей партии лозунг», аргументируя это тем, что «ее мечта — готовить, рожать, сидеть дома; голышом, босиком». А в одном из интервью говорит, что «для человека, который идет к своей миссии, общаться с женщиной — только Тесака цитировать», имея в виду фразу последнего: «[Зачем] мне с тобой общаться? Хочешь *** [заниматься сексом] — приезжай».
Тем не менее среди сочувствующих ему много женщин, а в «Базе» есть специальный курс, ориентированный именно на женскую аудиторию. Согласно одному из сайтов, «Женская база» «предлагает уникальный подход к личностному росту: в отличие от многих женских курсов, построенных на эмоциональных доводах, методика Маркаряна базируется на конкретных фактах и проверенных практиках. Арсен Маркарян создал пространство, где женщины получают не только теоретические знания, но и конкретные инструменты для трансформации своей жизни». Сайт также сообщает, что «его методика охватывает вопросы здоровья, отношений, самооценки и личностного роста, что позволяет достичь гармонии во всех аспектах жизни». Мы поговорили с несколькими женщинами, которые поддерживают Маркаряна или подписаны на его «Базу».
Как нам рассказала Анна, «сначала я не совсем поняла [его], но Арсен сразу зацепил своими нестандартными взглядами на жизнь и общество. Его слова имели смысл и для меня, и для тем, которые он поднимал. После шестичасового подкаста я захотела изучать его творчество дальше. Тогда я еще не знала, что у него столько критиков. Но когда говоришь радикальные вещи, противоречащие общественным стандартам, хейта не избежать, как и поддержки». Она также поделилась, какой эффект, по ее мнению, контент Маркаряна оказал на ее партнера: «Мой парень, смотря Арсена, полностью изменил свою жизнь: избавился от алкоголизма, вышел из прокрастинации и начал управлять собой. Я видела, как до этого все было печально, несмотря на мои попытки помочь. Это показало мне, какое большое влечение Арсен имеет на мужчин».
Как и герои выше, Анна говорит: «Я не считаю его безгрешным, но кто в нашем мире идеален? Арсен срывает розовые очки, показывая правду, и его прямота вдохновляет. Его взгляды на женщин кажутся жесткими, особенно с женской стороны, но я вижу в них вызов задуматься и не бояться правды. Благодаря ему я начала видеть мир без иллюзий, поняла свои взгляды и благодарна за это влияние на мою жизнь и жизнь близких». Она отмечает, что Маркарян «дал основу для того, чтобы изменить стереотипное мышление о мужчинах, понять, почему современное общество настолько агрессивно, разобраться в здоровье и узнать больше о женщинах, а именно о нашей импульсивности».
Некоторые женщины находят в контенте Маркаряна схожие со своими представления о гендерных ролях. Так, участница «Базы» под именем Милагрос рассказала: «Его представления о мире откликаются мне, но могу сказать, что его поймет далеко не каждый человек».
Ее не отталкивает репутация Маркаряна-женоненавистника: «На первый взгляд может показаться, что Арсен и правда ненавидит женщин. Но это если только смотреть 15-секундные ролики. Могу сказать, что Арсен лично мне очень помог, когда я была в отчаянии». Она рассказала, что «выложила видео, где было сказано и написано, что „Арсен Маркарян был прав, такие, как я, никому не нужны, потому что мне 35 лет, у меня ничего нет, только проблемы и долги“. Смысл такой. Арсен увидел это видео в рекомендациях и связался со мной. У нас был эфир, где он объяснил мне, в чем я права, а в чем нет, и какие его посылы я поняла неверно. Если бы он был женоненавистником, то спокойно мог бы хайпануть на этом видео, ну или просто пройти мимо. Но он связался со мной и без какой‑либо агрессии все мне объяснил и очень даже помог. Потому как, записывая это, я была в отчаянии. А после эфира мне было о чем подумать, и потом стало гораздо легче».
Как это связано с изменениями в гендерных ролях?
Заметно, что вне зависимости от того, какие взгляды транслирует Арсен Маркарян, общение с его подписчиками и защитниками усложняет картину общества, в котором мы живем: люди слушают или поддерживают его по разным, часто отличным друг от друга, причинам. Однако понять, почему именно его фигура так срезонировала со многими людьми, невозможно, если не поместить это в контекст изменения гендерных ролей за последние десятилетия и связанный с этим кризис маскулинности. Как отмечает социолог Ирина Тартаковская в предисловии к книге Стефана Краковски «Инцелы», так называемая гегемонная (то есть доминирующая) маскулинность предполагает «финансовую независимость, профессиональные достижения, готовность к лидерским позициям, высокий уровень потребления и не в последнюю очередь харизму и личную привлекательность» — при этом лишь малая часть современных мужчин может соответствовать всем этим требованиям.
«Популярность блогеров, которые пропагандируют жесткие модели мужественности, объясняется не только их харизмой или эффектными лозунгами, но и социальными изменениями. Мир, где старые гендерные роли рушатся, а новые еще не сформировались, создает ощущение утраты почвы под ногами. Мужчины оказываются в ситуации, когда традиционные маркеры маскулинности — сила, заработок, доминирование — уже не гарантируют уважения, но культура пока не предложила другой альтернативы.
Фигуры типа Маркаряна обещают вернуть ясность и порядок: будь настоящим самцом и не сомневайся. Для многих молодых мужчин такие идеи работают как таблетка атаракса: снимают тревогу, но не решают внутреннего конфликта. В реальности дело не в жажде власти или агрессии, а в попытке снизить хаос внутри и сохранить ощущение контроля.
Идеология „мужчины всегда выше, женщины всегда ниже“ предлагает простой ответ на сложный вопрос. Она обещает вернуть ощущение силы без необходимости развивать эмоциональную зрелость или учиться быть уязвимым».
«Мужские сообщества веками строились на соперничестве и закрытых иерархиях. Сегодня эти структуры теряют силу, и люди ищут новые формы принадлежности. Лидеры вроде Маркаряна используют этот вакуум, создавая иллюзию братства, где за деньги обещают рецепт силы, уважения и власти. Такой подход работает не потому, что мужчины злые по природе, а потому, что им сложно принять собственную уязвимость и научиться близости без борьбы за статус.
Популярность подобных идеологий — сигнал, что мужчины нуждаются в новых моделях солидарности. Но куда ценнее, если опорой будет не высокий тестостерон, а способность к эмпатии, партнерство и признание своей уязвимости».
Важно отметить, что немаловажную роль здесь играет социальное неравенство и экономические проблемы: многие мужчины в силу объективных финансовых обстоятельств не могут позволить себе такую гегемонную маскулинность. Дорогие машины, путешествия, недвижимость и другие атрибуты состоятельной жизни доступны все меньшему числу людей. Новая же маскулинность (которая чаще всего подразумевает большую чувственность и эмпатию, профеминистские взгляды), как часто отмечают, остается прерогативой образованных мужчин среднего класса. Все это накладывается на социальную отчужденность и атомизацию, неспособность выстраивать крепкие социальные связи. В таких условиях консервативные политики или маскулинные блогеры оказываются единственными, кто «мужчин не бросил».
Интересно, что сам Маркарян признает, что женщины лучше справляются с выстраиванием социальных связей. В одном из своих интервью он говорил, что если мужчины во время общения обмениваются информацией, то женщины — своим психологическим состоянием, «играют в социальные игры». Мужчины же якобы никогда не общаются ради общения, а сконцентрированы на достижении своих индивидуальных целей. Сложно не думать о том, что по крайней мере часть проблем, с которыми сталкиваются современные мужчины, можно было бы решить, если бы мы также «играли в социальные игры» и находили место для солидарности и вопросов о состоянии своих друзей и близких.