Дарите мальчикам цветы: почему букеты любят все и какой выбрать партнеру, отцу или другу

Текст был опубликован 23 февраля 2025 года.
«Даешь цветы всем любимым»: как мы начали дарить букеты мужчинам
«Вчера вечером пошла на первое свидание с парнем и вручила ему букет. Он был потрясен и сказал, что раньше никто не дарил ему цветов. Все время смотрел то на меня, то на них, и говорил: „Никто никогда не дарил мне букетов!“ И все остальное время улыбался как дурачок», — такой историей поделилась пользовательница Reddit с ником lenore_leander.
Сотни комментариев под ее постом, набравшим больше 5000 лайков, показали, что практика дарить цветы мужчинам на самом деле более распространенная, чем кажется на первый взгляд: другие девушки стали рассказывать о том, как вручали букеты своим парням на день рождения или 14 февраля. «Спасибо вам за нормализацию такой красивой идеи. Мужчины, с которыми вы встречаетесь, счастливчики. Думаю, не солгу, если скажу, что я бы расплакался в такой ситуации», — написал один из парней на форуме.
Идея дарить мужчинам цветы популярна не только на Западе, но и на постсоветском пространстве — русскоязычные пользователи соцсети X часто делятся личными историями о том, как они были рады получить букет на праздники и какие цветы им нравятся. «Считаю, что дарить цветы только женщинам — это средневековое мышление. Даешь цветы всем любимым! — написал @lighthouse1401. — Это реально мегаприятно, тем более если вы никогда в своей жизни не задумывались о том, какие цветы вам нравятся и нравятся ли вообще».
«Предпочел бы виски»: как стереотипы влияют на наши отношения
Некоторые мужчины признаются, что не любят получать цветы, а девушки, подарившие букеты партнерам, иногда говорят, что такой знак внимания молодые люди не оценили. Реакция может быть связана либо с тем, что человеку просто не нравятся цветы, либо со стереотипами, согласно которым букеты — это то, что дарят только женщинам.
«Можно подарить цветы мужчине-артисту после выступления. Я бы не понял, зачем мне дарят цветы и что мне с ними делать, — написал пользователь X @goshahates под постом с обсуждением букетов для мужчин. — Не уверен, что мне было бы приятно. Лично я в своем маленьком патриархальном мирке предпочел бы бутылку виски». Кроме того, по мнению комментатора, привычка дарить цветы только женщинам «культурно обусловлена», а перед тем как вручать букет мужчине, стоит спросить, «ок ли ему будет принять такой подарок».
«Помню один случай с работы: как‑то раз ко мне пришел мужчина и с покрасневшим лицом спросил, могу ли я сделать мужской необычный букет. Я ответил: конечно. Начал подбор цветов, а он тихо сказал, что ему неловко дарить парню цветы, но он должен это сделать, потому что проиграл спор. С улыбкой ему ответил, что это все равно хороший повод подарить ему настроение. Мужчина тоже улыбнулся и уже более уверенно сказал: „Значит, поборол свои сомнения, но если бы букет мне лично подарили, я бы не отказался“».
По мнению психолога и члена Ассоциации контекстуально-поведенческой науки Валерии Федоряк, стереотип о том, что дарить цветы мужчинам — это что‑то неправильное, связан с традиционными взглядами и установками.
Психолог и член Ассоциации контекстуально-поведенческой науки
«Конечно, есть среди мужчин те, кому цветы не нравятся и не нужны, как и среди женщин. И, наоборот, есть те, кому такой подарок принесет удовольствие».
Федоряк отмечает: идея, что есть нечто присущее только мужскому или женскому полу, может мешать учиться реальному знакомству, близости и построению отношений с человеком. Следование стереотипам приводит к тому, что напряжение внутри человека копится, а люди могут становиться агрессивными как к окружающим, так и к себе.
«Универсальный способ выразить чувства»: почему дарить цветы мужчинам — нормально
Стереотипы о дарении цветов связаны с установками, которые сейчас меняются. «Идея о том, что лишь женщина может быть эмоциональной и чувствительной, а мужчина — это только рациональное и созданное для выполнения каких‑то задач существо, уходит в прошлое», — отмечает Валерия Федоряк.
На место этого стереотипа постепенно приходит понимание, что каждый человек обладает разными качествами: мужчина может быть нежным, а женщина — властной. Это объясняется не полом, подчеркивает психолог, а воспитанием. Вместо требований к человеку, выдвинутых на основе его гендера, психолог предлагает давать людям пространство для выражения настоящих эмоций: например, сопереживания и эмпатии, которые с консервативной точки зрения мужчины демонстрировать не должны. Но ограничивая доступ к каким‑то переживаниям, будь то забота или нежность, мы, по словам Валерии Федоряк, ограничиваем себя в самовыражении.
Психолог и член Ассоциации контекстуально-поведенческой науки
«Дарить цветы мужчинам — замечательно так же, как и дарить их женщинам. Чувство прекрасного, художественный вкус, эмоциональное восприятие визуальных объектов никак от пола и гендера не зависят. Кроме того, мы точно знаем, что мужчины могут быть профессионалами в сферах, связанных с красивым, с выражением творческого потенциала».
Флористы Андрей Болобнев и Павел Рамазанов согласны с мнением, что гендерные стереотипы в общественном сознании постепенно уходят в прошлое, а восприятие букета как подарка для мужчины медленно, но меняется.
«Мужчины тоже ценят красоту и эстетику, и выбор букета может быть продиктован личными предпочтениями, а не только социальной ролью».
Андрей Болобнев добавляет, что наблюдал за реакцией мужчин, которым дарили цветы, — по его словам, лишь в половине случаев они воспринимали букет как комплимент. Бывает так, что человек получает их, а потом передаривает девушке или жене.
«Но даже в этой ситуации все равно заметно, что им приятно получать цветы, — мужчины не показывают эмоций, но улыбка уже о многом говорит. Я не вижу ничего странного в том, чтобы дарить им букеты, хотя с точки зрения бизнеса мне сложно назвать эту идею перспективной. Стереотипы нужно ломать! В них не стоит верить — сами по себе цветы только радуют любого человека».
Традиции прошлого и спрос сегодня
Еще в Древней Греции мужчины получали цветочные венки в честь одержанных побед, а в Древнем Риме и Египте флористические украшения, в том числе букеты, партнеры, независимо от гендера, дарили друг другу, чтобы выразить чувства.
Тем не менее со временем этот обычай стал забываться: в Викторианскую эпоху цветы все чаще дарили мужчины женщинам — поначалу лишь в Европе, а со временем и по всему миру. Именно в этот период в Англии цветы стали использовать как способ выразить эмоции и намерения без слов — и эта практика набрала популярность далеко за пределами монархии. Сейчас идея о том, что букеты «не имеют гендера», возвращается, но в некоторых странах она и не исчезала.
Искусствовед
«В Японии благодаря традиции искусства икебаны принято преподносить мужчинам цветочные подарки. В Тунисе повсеместно мужчины носят маленькие букеты жасмина за ухом. Такие букетики называются мешмум-ясмин и нацелены на то, чтобы сообщить о семейном положении мужчины: букет за левым ухом говорит о том, что его обладатель в активном поиске, за правым — женат». По словам Гринвальд, дарить мужчинам цветы принято и в Израиле — например, на праздник Шавуот и вечером в пятницу накануне наступления Шаббата.
Спрос на мужские букеты, если верить статистике поисковых запросов «Яндекса», в последние пять лет относительно стабилен: «мужской букет» или «цветы для мужчин» ищут десятки тысяч россиян. Пик приходится на февраль, когда отмечается День святого Валентина и День защитника Отечества, небольшой рост происходит в октябре, на День отца, а еще в январе. Однако количество запросов год от года падает: если в феврале 2020-го «мужской букет» искали чуть больше 247 тысяч человек, то в 2024-м — лишь 112 тысяч.
По словам флористов, мужские букеты, как и женские, заказывают по особым поводам: ко дню рождения, по случаю повышения по службе или достижения профессиональных успехов, в благодарность или на свадьбу. Покупать могут их как близкие или друзья, так и коллеги по работе. Представители магазинов отмечают, что, несмотря на высокое число запросов в интернете, продажи мужских букетов остаются сравнительно невысокими.
Основательница проекта If You Like Flowers
«В месяц приходит примерно четыре запроса на мужские букеты, 1–3% от общего числа заказов. Этот запрос мы понимаем как умеренный. Поводом для доставки мужского букета чаще всего становятся дни рождения, новоселье или просто цветы для дома».
Похожими оценками поделился и владелец студии цветов Buketto Владислав Попов. По его словам, чаще всего мужские букеты заказывают покупатели с доходом выше среднего, а также корпоративные клиенты.
«По результатам опроса наших флористов, мы продаем в течение сезона продаж примерно пять мужских букетов в месяц, что, конечно, ничтожно мало по сравнению с женскими вариантами. Какого‑либо роста заказов на них флористы тоже не наблюдают. Спрос на мужские букеты есть, он стабилен, но, к сожалению, остается довольно низким и, по нашим данным, не зависит от конкретных праздников вроде 23 Февраля».
Какие букеты дарить мужчинам
Мужчины предпочитают более сдержанные букеты, часто — с использованием строгих форм и нейтральных оттенков: белого, зеленого, с элементами экзотики или строгими, графичными линиями. При этом гамма композиции не обязательно исключает розовый, фиолетовый и другие «женские» цвета, отмечает Мария Макарова.
Букет с ранункулюсом, фритилярией, ковылем, 19 300 р.
Композиция: каллы, ранункулюс, баттерфляй, амми, прунус, 19 000 р.
Букет с ранункулюсом, маком, анигозантусом, аллиумом, нарциссами, анемонами и мимозой, 6600 р.
Авторский букет с амариллисами, анемонами, маттиолой и ветками линдеры, 14 500 р.
Букет с амариллисами, дельфиниумом и диантусом, 12 500 р.
«В отличие от традиционных женских букетов, которые могут быть яркими и пышными, мужские часто состоят из более холодных цветов: орхидей, гербер, а также различных трав и зелени. Но, опять же, все зависит от предпочтений того, кому дарят букет».
Похожими рекомендациями делится и Андрей Болобнев: по его словам, для мужчин чаще выбирают темные тона — от бордового до рыжего и от фиолетового до синего. Еще покупатели мужских букетов предпочитают четкие формы: вертикальные и круглые.