В Москве вспышка сифилиса? Чем он опасен и как не заразиться

Сразу же после выявления заболевания Анатолия положили в больницу. Сначала на месяц, а потом еще на две недели. Его лечение состояло в основном из уколов пенициллина — по восемь раз в день. По признанию мужчины, это было самое сложное во время всего пребывания в больнице. «Колоть уколы в мышцу по нескольку раз в день очень больно, — смеется он. — Но через две недели я уже привык как‑то, стало получше».