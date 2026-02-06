В Москве вспышка сифилиса? Чем он опасен и как не заразиться

Впервые материал был опубликован 24 июля 2024 года.
«Захотелось отгородиться от всего мира»
Два года назад у 39-летнего Тео, лаборанта в отделении МРТ, стали выпадать волосы, на теле появилась сыпь, на коже он обнаружил язву. Мужчина загуглил симптомы и, заподозрив у себя сифилис, решил сдать анализы. Его подозрения подтвердились.
«Когда узнал о диагнозе, захотелось отгородиться от всего мира. Прекратить любые контакты, кроме работы. Во-первых, были опасения за здоровье, поскольку любое заболевание имеет последствия. Во-вторых, я впервые столкнулся с ЗППП, у меня были пробелы в знаниях: насколько сифилис заразен, поддается ли лечению», — вспоминает Тео.
После постановки диагноза врачи направили мужчину в инфекционную больницу. По воспоминаниям Тео, медики не пугали его, а скорее наоборот — успокоили и отнеслись к нему бережно.
«В первый же день со мной познакомилась компания ребят. Возраст у всех разный — от 18 до 40 лет. Род занятий тоже. Но у всех был сифилис, кто‑то болел, и не раз, — рассказывает об обстановке в больнице Тео. — Когда видишь, что ты не один такой и ничего плохого нет, становится легче».
Лечение длилось в общей сложности два месяца и состояло из уколов. 21 день занял первый этап, затем 14-дневный перерыв и еще 21 день терапии. Работать все это время Тео не мог, и это напрягало его больше всего. Зато мужчину регулярно отпускали из больницы на пару часов — поменять белье, постирать вещи, помыться.
Через год после лечения Тео снова сдал анализы. Врачи сказали, что с ним все в порядке — нужно просто наблюдаться.
Что такое сифилис и как он передается
Сифилис — бактериальная инфекция, которую вызывает бледная трепонема (Treponema pallidum). Передается от человека к человеку с биологическими жидкостями: спермой, вагинальными выделениями, слюной, кровью, выделениями из сифилитических язв и эрозий (шанкр), объясняет дерматовенеролог Lahta Clinic Оксана Матвеева.
Заражение может произойти при переливании крови, а также от матери к ребенку через плаценту или в период кормления грудью. По данным ВОЗ, во время беременности инфекция может привести к мертворождению, смерти младенца и рождению ребенка с сифилисом.
Бактерия быстро погибает вне организма человека, а также при нагревании, высушивании, под влиянием большинства антисептиков, в кислой и щелочной среде. Поэтому самый распространенный путь инфицирования — через поврежденную кожу или слизистые оболочки во время орального, генитального, анального секса.
Как развивается сифилис
Существует несколько стадий сифилиса, продолжает Оксана Матвеева. Для каждой из них характерны свои клинические проявления. При появлении любого из перечисленных симптомов следует обратиться к специалисту.
Инкубационный период (от момента заражения до первых симптомов)
В среднем длится от трех до четырех недель. Иногда может занимать всего восемь дней или продолжаться шесть месяцев (все зависит от наличия/отсутствия хронических заболеваний, приема антибиотиков и других факторов). Примерно через месяц после заражения в том месте, куда внедрилась трепонема, появляется безболезненная эрозия или язва (шанкр). Чаще всего — на половых органах, либо рядом с ними, реже — на слизистой губ, рта, пальцах рук. Эрозия или язва сохраняется примерно месяц, в это время увеличиваются ближайшие к очагу лимфатические узлы.
Дерматовенеролог Lahta Clinic, стаж работы 8 лет.
В период от трех до семи недель очаг начинает самостоятельно заживать — даже без лечения. Но это мнимое улучшение, подчеркивает Матвеева. В это время трепонема размножается и попадает в кровяное русло, вызывая интоксикационный синдром: повышение температуры, головную боль, недомогание, увеличение лимфатических узлов по всему телу.
Вторичный период
Это особо заразный период заболевания, во время которого у пациента появляется большое количество высыпаний на коже и слизистых оболочках, говорит Оксана Матвеева.
Дерматовенеролог Lahta Clinic, стаж работы 8 лет.
«Иногда проявления сифилиса могут быть совсем атипичными. Не зря сифилис называют „великой обезьяной“, поскольку он может имитировать многие другие заболевания — например, ангину, геморрой, акне».
Со временем инфекция переходит в подавленное состояние и наступает скрытый сифилис, при котором отсутствуют симптомы, но человек по-прежнему болеет и может передать инфекцию другим.
Третичный период
Отсутствие терапии приводит к прогрессированию заболевания и развитию третичной стадии сифилиса. Для нее характерны высыпания на коже и слизистых в виде гранулем и тяжелого поражения внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата.
Одно из осложнений третичного сифилиса — нейросифилис, добавляет аутрич-работник благотворительного фонда «Гуманитарное действие» Сергей Нечаев. Это инфекционное поражение нервной системы и головного мозга. Среди его симптомов — сильная головная боль, мышечные нарушения и проблемы с психическим здоровьем, включая деменцию.
Аутрич-работник благотворительного фонда «Гуманитарное действие»
Третичный сифилис может привести к смерти, подчеркивает эксперт.
Плохая болячка
25-летний Анатолий работает кальянным мастером. В 2023 году у него резко перестал видеть один глаз, а вскоре ухудшилось зрение и на втором. Появилась сыпь на голове. В январе 2024 года мужчина сдал анализы и выяснил, что у него сифилис. Когда и от кого могло произойти заражение, Анатолий не знает, но вирусная нагрузка была высокой, а значит инфицирование случилось давно.
«Скорее всего, были какие‑то связи [без презерватива]. Но конкретно когда и от кого [передалось заболевание], до сих пор не знаю, — рассказывает мужчина. — Я не особо пытался связаться с прошлыми партнерами, поскольку не со всеми остались контакты».
До заражения Анатолий знал о сифилисе мало. Чуть больше узнал, только когда заболел, но все равно, признается мужчина, так до конца и не разобрался в деталях. «Просто знаю, что плохая болячка», — говорит он.
Сразу же после выявления заболевания Анатолия положили в больницу. Сначала на месяц, а потом еще на две недели. Его лечение состояло в основном из уколов пенициллина — по восемь раз в день. По признанию мужчины, это было самое сложное во время всего пребывания в больнице. «Колоть уколы в мышцу по нескольку раз в день очень больно, — смеется он. — Но через две недели я уже привык как‑то, стало получше».
Из дополнительной терапии Анатолию выписали препараты, которые помогали от конкретных симптомов. Например, капли для глаз. Через неделю после начала лечения все симптомы стали проходить, зрение улучшилось.
Как лечится заболевание и можно ли полностью выздороветь
Сейчас Анатолий здоров и чувствует себя хорошо, но общее состояние все равно ухудшилось. Теперь ему нужно регулярно сдавать анализы и наблюдаться у врача. По его словам, есть вероятность рецидива.
Дерматовенеролог Lahta Clinic, стаж работы 8 лет.
«Но иногда уничтожить возбудитель заболевания не получается. Виной тому может быть поздно начатое лечение, введение недостаточных доз антибиотика для уничтожения трепонем или прерванная терапия. Перечисленные ситуации могут привести к тому, что часть бледных трепонем приобретают форму так называемых цист или L-формы. Они устойчивы к антибиотикам и могут длительное время находиться в организме больного, препятствуя полному выздоровлению».
Сифилис лечится инъекционными антибиотиками. Преимущественно используют препарат пенициллинового ряда — бензилпенициллин. Это единственный антибиотик, рекомендованный ВОЗ для лечения сифилиса у беременных женщин. Его также могут назначать как профилактику передачи заболевания от матери к ребенку.
В 2022 году врачи и пациенты сообщали, что препарат пропал из аптек и достать его практически невозможно. «Афиша Daily» проверила наличие лекарства в онлайн-аптеках, его там до сих пор нет. По словам Оксаны Матвеевой, ситуация с бензилпенициллином действительно остается напряженной. Однако, добавляет врач, существуют резервные антибиотики, которые используют для лечения сифилиса: в зависимости от ситуации могут применять цефалоспорины, тетрациклины или макролиды. По словам опрошенных «Афиша Daily» экспертов, сейчас проблем с доступом к лечению у пациентов с сифилисом нет.
Почему заболевших все больше
По оценкам ВОЗ, в 2022 году в мире 8 миллионов людей в возрасте от 15 до 49 лет заразились сифилисом. В странах, где ведется систематический мониторинг заболеваемости, отмечают значительный рост числа случаев сифилиса среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, а также случаев врожденного сифилиса.
Согласно исследованию проекта «Если быть точным», с 2022 года наблюдается заметный рост заражений и в России. Самый большой прирост в Москве: с 2019 года количество заболевших выросло почти в три раза — с 2827 до 8473 случаев.
Ситуацию можно объяснить, в частности, миграционными требованиями, указывают авторы проекта «Если быть точным». С 29 декабря 2021 года граждане стран ЕАЭС, кроме Беларуси, обязаны предоставлять МВД результаты тестирования на опасные инфекции, в том числе на сифилис. Так, в 2022 году в Москве выявили на 5% больше новых случаев среди россиян, чем годом ранее, в то время как среди мигрантов — на 143%.
«Однако это не значит, что среди мигрантов — вспышка сифилиса. Дело в том, что пройти тестирование стало для них обязательным требованием, но лечение мигранты должны оплатить за свой счет — в противном случае им придется покинуть Россию», — поясняется в исследовании.
Еще одна причина роста заболеваемости сифилисом в России — пандемия коронавируса, считает Оксана Матвеева, опираясь на изученную статистику.
Дерматовенеролог Lahta Clinic, стаж работы 8 лет.
По ее мнению, причина роста также может быть в мобилизации, проводимой в условиях СВО. Так как те, кто попал под нее, пришли в государственные учреждения и стали официально регистрировать все свои заболевания.
Все представляют, что сифилис — это смертный приговор
Сергей Нечаев отмечает, что к группам риска принято относить секс-работников, наркопотребителей и людей, которые занимаются рискованными сексуальными практиками. Однако он называет сифилис социально значимым заболеванием, поскольку оно может коснуться любого человека.
Аутрич-работник благотворительного фонда «Гуманитарное действие»
«Я уже почти три года работаю в кожвендиспансере и встречаю пациентов [в возрасте] от 20 до 60 лет. К нам часто поступают, например, пожилые пациенты за 60, которые по несколько раз переносят инсульты. Оказывается, что это происходит на фоне нейроформы сифилиса, просто заболевание протекало скрытно все это время. А выявляются такие люди чисто случайно».
О своем заболевании Тео сообщил только партнерам, которым потенциально мог передать заболевание. Никто из них не воспринял информацию негативно. Кто‑то даже, по словам Тео сообщил, что уже переболел сифилисом в прошлом.
Однако ни близким, ни людям, с которыми он взаимодействует просто в быту, он решил о случившемся не говорить. Его лечение было длительным и отсутствие Тео нужно было объяснить — например, на работе. Поэтому коллегам он сказал, что лег в больницу подлечить легкие. Поскольку у мужчины бронхиальная астма, сомнений ни у кого не возникло.
«Рассказывать всем я не считал нужным. Невежество в стране [довольно высокое], могли что‑то подумать», — коротко объясняет Тео.
Стигматизация сифилиса в России действительно высокая, считает Сергей Нечаев. По его мнению, это связано с отсутствием секс-просвета и сохранившимся стереотипам о заболевании.
Аутрич-работник благотворительного фонда «Гуманитарное действие»
«Все представляют, что сифилис — это смертный приговор. Да, бывает запущенная форма, когда человек проносил заболевание много лет в скрытой форме и пошли осложнения. Но их немного. Многие думают, что с людьми, болеющими сифилисом, нельзя общаться и здороваться. Не дай боже ты с ним в туалет один сходишь!»
Дерматовенеролог Оксана Матвеева считает иначе. По ее мнению, стигматизация пациентов с сифилисом не так распространена, как, например, ВИЧ-положительных людей.
Дерматовенеролог Lahta Clinic, стаж работы 8 лет.
«Скорее это связано с тем, что в РФ в течение последних десятилетий отмечалась тенденция к снижению заболеваемости сифилисом, о нем мало говорили и настороженность людей снизилась. К тому же многие сейчас знают, что заболевание поддается лечению и не так страшатся его, как это было в прошлом».
Анатолий о своем заболевании рассказал маме и парочке самых близких друзей, чтобы получить поддержку. И получил ее.
«Мама переживала, прилетела из другого города на выписку из больницы. У друзей просто появилось больше тем для подколов. Некоторые приходили навещать в больницу, привозили передачки. Рассказывать было не страшно, реакция людей на такие вещи показывает их настоящих. Те, кто нужен, поймут и поддержат, а другие пусть отсеиваются», — сказал Анатолий.
Как защитить себя
Сифилис — заболевание, которое поддается профилактике. Самый главный способ — постоянное и правильное использование презервативов и фемидомов во время секса, в том числе орального и анального, говорит Сергей Нечаев. В идеале, советует Оксана Матвеева, пройти обследование вместе с партнером, чтобы быть уверенным в отсутствии инфекции.
Другой способ профилактики — обычный визуальный осмотр, продолжает Нечаев. Важно обратить внимание, нет ли у парнера сыпи, выделений из половых органов, какого‑то образования, которое человек не чувствует, неприятного запаха.
Дерматовенеролог Lahta Clinic, стаж работы 8 лет.
«В случае, если [состояние] здоровья партнера неизвестно или вызывает сомнения, нужно обязательно обратиться к специалисту для обследования и получения информации о дальнейших профилактических действиях».
Людям, подверженным повышенному риску заражения (из групп риска), следует проходить тестирование не реже одного раза в год.
Где сдать анализы на сифилис
Бесплатно это можно сделать:
— в поликлинике по месту жительства (по ОМС);
— в кожно-венерологическом диспансере (КВД)
— в центрах по борьбе со СПИДом.
Платно анализ проведут в большинстве крупных частных лабораторий.