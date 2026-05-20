Почему в России ежегодно отключают горячую воду летом?

В большинстве городов России работает система централизованного теплоснабжения. ТЭЦ и котельные нагревают теплоноситель — техническую воду без примесей. Он по трубам через весь город поступает на тепловые пункты, часто расположенные во дворах домов или подвалах. Здесь теплоноситель нагревает горячую воду для кранов, а зимой — и радиаторы. В холодное время года температура за пределами труб может доходить до –30 градусов. Чтобы сохранить воду горячей, ее подают под большим давлением. Из‑за высоких температур и перепадов давления трубы приходят в негодность: металл подвергается коррозии, возникают протечки.