Почему в России ежегодно отключают горячую воду летом?

Впервые материал был опубликован 4 июня 2024 года.
Отключение горячей воды: кто и когда ее перекрывает
Каждый год в России отключают горячую воду для ремонта теплосетей. Обычно это происходит после завершения отопительного сезонаОн заканчивается, когда среднесуточная температура в городе превышает +8 градусов не менее пяти дней подряд.. В Москве горячую воду прекращают подавать максимум на 10 дней, в Петербурге — на 14. В некоторых домах сроки меньше: от 5 до 10 и от 1 до 4 дней.
График отключения горячей воды можно посмотреть в ГИС ЖКХ в разделе «Информационные сообщения» или на «Госуслугах». Этот способ актуален для тех, кто живет по адресу, указанному в личном кабинете. Арендаторам жилья удобнее узнать график отключения на сайтах ресурсоснабжающих компаний. За отключение горячей воды отвечает та организация, что подает в дом тепло, — название можно узнать из квитанции за ЖКУ.
Почему горячую воду отключают летом
В большинстве городов России работает система централизованного теплоснабжения. ТЭЦ и котельные нагревают теплоноситель — техническую воду без примесей. Он по трубам через весь город поступает на тепловые пункты, часто расположенные во дворах домов или подвалах. Здесь теплоноситель нагревает горячую воду для кранов, а зимой — и радиаторы. В холодное время года температура за пределами труб может доходить до –30 градусов. Чтобы сохранить воду горячей, ее подают под большим давлением. Из‑за высоких температур и перепадов давления трубы приходят в негодность: металл подвергается коррозии, возникают протечки.
«Прежде чем теплоноситель попадет в тепловой пункт, он может преодолеть до 20 километров по трубам разного диаметра, проложенным в разные годы по разным технологиям.
Если выявляют поврежденный участок, его отключают от сети, вырезают, вставляют новый и заваривают. Затем испытания проводят еще раз. В этот период на подключенные к этому участку тепловые пункты не приходит теплоноситель, а значит, вода не нагревается», — рассказывает представитель ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) Дмитрий Филатов.
Так как горячая вода напрямую связана с системой отопления, профилактические работы проводят летом, когда квартиры не нужно обогревать. Проверка и ремонт труб должны занимать не более 14 дней по СанПиН.
Отключают ли горячую воду летом в других странах?
Отключение горячей воды летом в основном характерно для постсоветских городов. В Европе централизовано только холодное водоснабжение. Воду в домах и квартирах обычно нагревают с помощью газовых котлов, поэтому каждый собственник сам решает, когда и какой температуры будет течь вода из крана, отмечает руководитель ООО «Теком», выпускник программы «Архитекторы.рф-2023» Дмитрий Макиенко.
При этом для холодной воды обычно есть резервные трубопроводы, по которым ее пускают во время профилактики и ремонта.
«В Скандинавии и Канаде горячая вода также [как и в России] привязана к теплосети, но там для людей создали резервные источники нагрева в домах, поэтому отключение горячей воды им точно не грозит», — объясняет Алексей Кулаков, директор научно-образовательного центра модернизации инфраструктуры ЖКХ Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ.
Можно ли отказаться от отключения горячей воды в России?
Отказаться от плановых отключений нельзя, утверждает Дмитрий Филатов. «В большинстве европейских городов система теплоснабжения устроена иначе. Тепло и горячую воду люди получают благодаря электрическим или газовым котлам. В нашем же случае их производят в комбинированном цикле, в основном на ТЭЦ, где делают сразу два продукта — электроэнергию и тепло. Это позволяет экономить до 40% топлива, что сказывается и на более низкой цене», — уточняет он.
В Петербурге при губернаторе Валентине Матвиенко были попытки отказаться от гидравлических испытаний летом. В 2011–2012 годах горячую воду перекрывали всего на 2–3 дня. Ремонт теплосетей не смогли выполнить в нужном объеме, и уже в 2013 году эксперимент был признан неудачным.
Эксперименты по отказу от отключения горячей воды проводить в целом крайне неразумно, считает Филатов. «В российских городах обслуживать необходимо сразу и систему горячего водоснабжения, и отопления. Конечно, соблазн не отключать велик как для потребителей, так и для ресурсоснабжающих организаций, но риски остаться даже не без горячей воды, а без отопления зимой в мороз того не стоят», — добавляет доцент кафедры государственного и муниципального управления РАНХиГС в Петербурге Екатерина Кузнецова.
Как уйти от отключения воды? (Полноценно — никак)
Руководитель ООО «Теком», выпускник программы «Архитекторы.рф-2023»
«Первый способ — максимально модернизировать систему теплоснабжения: постепенно заменить запорно-регулирующую арматуру и традиционные металлические трубы на современные пластиковые (там, где это возможно), автоматизировать тепловые пункты. Правда, это не избавит от аварий на трассе на 100%. Трубы все равно нужно будет планово менять летом, но, возможно, где‑то отключения не потребуются. Но это очень дорогая затея, никто на это не пойдет.
Второй — ставить большой домовой бойлер или индивидуальный котел в каждую квартиру, который будет греть воду в сезон отключений. Правда, это решение требует большого расхода электроэнергии и дополнительного места.
Уйти от отключений горячей воды реально при строительстве новых жилых комплексов. Строить газовые котельные на один ЖК или в каждом доме. И тогда система изначально будет максимально эффективной, а локальные сети можно ремонтировать точечно и оперативно».