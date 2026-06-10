Майкл Дуглас и Уиллем Дефо снимутся в фильме «Белая ложь» Оливера Стоуна

Чувствуя себя в ловушке, герой отправляется в полное страсти путешествие, в котором в итоге чувствует себя еще более потерянным. В поездке он встречает женщину, чья жизнь — полная противоположность его собственной. Эта встреча толкает мужчину по пути самопознания.