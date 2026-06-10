Майкл Дуглас и Уиллем Дефо снимутся в фильме «Белая ложь» Оливера Стоуна

Актеры Майкл Дуглас и Уиллем Дефо присоединились к фильму «Белая ложь» Оливера Стоуна. Об этом cообщил Deadline.
Cъемки картины уже стартовали. В них примут участие Ивонн Чепмен, Гомер Гир, Эллен Баркин, а также Джош Хартнетт и Лейла Джордж.
«Актерский состав великолепен от начала до конца. А итальянская съемочная группа оказалась самой дружелюбной из всех, с кем мне когда‑либо доводилось работать. Я глубоко благодарен за эту возможность», — прокомментировал Стоун.
Фильм, как пишут СМИ, знаменует возвращение к уникальному стилю повествования режиссера. Он предложит интимную и провокационную драму, исследующую темы семьи, утраты, боли и изменения любви в течение жизни.
В центре ленты будут три поколения. Хартнетт сыграет Джека Фримена, ребенка разведенных родителей, который повторяет ошибки своих матери и отца в собственном браке и со своими детьми.
Чувствуя себя в ловушке, герой отправляется в полное страсти путешествие, в котором в итоге чувствует себя еще более потерянным. В поездке он встречает женщину, чья жизнь — полная противоположность его собственной. Эта встреча толкает мужчину по пути самопознания.
Фернандо Суличин выступил продюсером картины вместе с Максимилианом Арвелаизом и Джорданом Гертнером из New Element Media. Исполнительными продюсерами стали Тарак Бен Аммар и Джанлука Леурини из Eagle Pictures, а также Джеймс Пакер и Хосе Луис Мансано. Сценарий написал Стоун.