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GTA 6 против Barbie Rewind: в игровой индустрии появился свой «Барбигеймер»

Афиша Daily
1 мин на чтение

Игровое сообщество шутит, что у него появился собственный «Барбигеймер», после того как выяснилось, что в ноябре 2026 года запланированы релизы всего двух крупных игр — Grand Theft Auto VI и Barbie Rewind.

Сравнение отсылает к лету 2023 года, когда фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» вышли в прокат практически одновременно и породили культурный феномен.

Геймеры заметили после недавних игровых презентаций Summer Game Fest и Xbox Games Showcase, что многие издатели предпочитают избегать ноября, чтобы не конкурировать с долгожданной Grand Theft Auto VI. Но создатели Barbie Rewind решили не менять планы.

Новая игра предложит игрокам оформить Дом мечты Барби, а также пройти классические проекты франшизы из разных десятилетий. Релиз сборника состоится 12 ноября на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК.

Пока неизвестно, сможет ли Barbie Rewind составить реальную конкуренцию одному из самых ожидаемых релизов десятилетия, но пользователи уже назвали это противостояние «Барбигеймером-2».

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