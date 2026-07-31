Слава КПСС выпустил альбом «Единственный рэпер», а редакция «Афиши Daily», музыкальный сервис «Звук» и фанаты рэпера задали ему вопросы в рамках большого блиц-интервью, аудиоверсия которого доступна в стриминге в специальном разделе «Ближе». Место Славы на рэп-сцене, положение дел в батлах, книги для школьников, индислиз, нетсталкинг и не только.

Слава оценивает альбом «Единственный рэпер» по 90-балльной шкале и сранивает его с «Россией34» и «Чудовищем, погубившим мир»

«Где-то балла 53–54. Там нет как таковой концепции, половина треков должна была выйти еще в делюкс „Оттенков барда-2“, но произошла заминка со сведением. А тут получился летний, ни к чему не обязывающий малышка-тейпик, он легче вышеупомянутых альбомов».

«Единственный рэпер» — это шутка или правда? Если не Слава, то кто?

«Это мем, а не шутка или правда. Если надо кого-то выделить [из рэперов], — то это Metox. Сильнейший лирик. Если преодолеет тему тюрьмы, станет великим».

Любимые субкультуры Славы КПСС

«Из субкультур мне ближе всего нетсталкинг. Недавно залип и перечитал весь форум по „Тетради смерти“, когда-то был его модератором на uСoz. Увлекаюсь некропостингом: слежу за многолетней историей ролевки по „Гарри Поттеру“ на форуме. Участвовал в ней, но сейчас никто ничего не пишет, а мне грустно расставаться с этой историей, продолжаю отыгрывать Северуса Снейпа».

Почему Слава ударился в индислиз

«Я просто ларплю. Но приоделся я в том числе на фоне общения с Темным Принцем. В личке много обсуждали моду, он рассказал мне про бренд ERD и его философию. Мне это понравилось, увлекло меня. Еще повлияла песня Трофима „Ямамото“. Спасибо ему: трек еще в 2011 году поселил во мне любовь к моде».

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За какими батл-площадками и MC стоит следить сегодня

«Сейчас расцвет батл-рэпа. Я бы рекомендовал следить за площадками „Пять секунд шума“, „Стрела“ и, конечно, „Триплет“. С ребятами из последнего мы готовим специальный проект в ближайшее время. Из МС я бы выделил Доктора Капусту, Юджина Спида, МС Справа, Пенистера, Гачи Мученика, Вишню, Лил Пулю — их множество. Сейчас самая большая концентрация талантливых молодых пацанов за всю историю русского батл-рэпа ».

Лучший подарок, который ему делали фанаты

«Девочка в Астрахани узнала, что я увлекаюсь культурой фингербордов. Подарила мне фингер от „Баленсы“. Это раритет, не знаю, сколько денег она на это потратила. У меня уже большая коллекция, штук 16, и это мой любимый».

Самый трогательный образ в рэп-треках за последнее время

«Это трек МЦ Лучника „Тератома“. Вот этот образ опухоли с клочками волос, которая катится, как колобок, а вторая форма тератомы — гнида из „Кадетства“ . Отличная песня, прекрасные стихи: „Зови меня Валера Сюткин, что бы я ни делал, а мне все кричали ‚браво‘, суть не в этом, я понял, мне эта печаль по нраву, мне эта тьма забавна, я только в ней все вижу, одна сплошная травма, лишь бы побольней, но выжить“. Очень трогательная вещь, всем рекомендую послушать, главный хит последних лет для меня».

Положение дел на локальной рэп-сцене

« У нас все печально, но есть Пазнякс, Metox и Овсянкин , еще какие-то имена. Но как я и зачитал на фите с Овсянкиным: „Мы — это ростер НБА, наши пацаны — это все, кто сейчас чего-то стоит“».

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Как Слава оценивает свое место в рэпе

«Думаю, нет другого рэпера, кто так же многогранно проявился бы в жанре. Разве что Баста старается, мой братишка Василий Михайлович».

Слава всегда был рупором андеграунда, но стал заметной поп-фигурой. Важно ли хранить баланс и не предавать идеалы?

«Всю историю с моралями и шаблонами [всегда] хотелось почесать против шерсти. Не вижу тут проблемы для себя».

Слава стал частью системы, которую он презирал. Как ему?

«Неплохо».

Что страшнее: стать кряхтящим дедом или вечно молодящимся подростком

«Дедом норм быть. Это неизбежно».

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Что стоит читать старшеклассникам и ученикам начальной школы

«Старшеклассникам бы порекомендовал „Метафизику“ Аристотеля, „Критику чистого разума“ Канта и „Введение в психоанализ“ Фрейда. А младшеклассникам — „Приключения бравого солдата Швейка“ Ярослава Гашека и „Сандро из Чегема“ Фазиля Искандера. Еще мне нравится цикл „Алмазный деревянный меч“ Ника Перумова».

Чувствует ли Слава приток молодежи на концертах, и меняет ли она его подход к музыке

«Аудитория любых концертов на весомый процент состоит из молодежи. Если это не батя-рок или закосы под него. Я не разделяю вечный бухтеж про „малолеток на концертах“. В такси за рулем встретил мужчину, который был на нашем первом выступлении в Москве. Спросил, что он сейчас слушает: „Да не до музыки сейчас, надо работать, семьей заниматься, ипотека — вот это все“. Мне кажется, это обычное течение жизни. Если на концерте нет молодежи, скорее всего, это [не концерт, а] протухшее говно ».

Слушает ли Слава свои старые треки и жалеет ли о каких-то строках

«В основном переслушиваю „Ежемесячных“, чтобы поностальгировать по моментам из прошлого. Встречаются нелепые и недокрученные строчки, но ни о чем не жалею.

Тречки тем и дороги, что это некоторого рода слепок сознания в моменте.