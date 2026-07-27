Boulevard Depo «Unhappy Meal»
Не альбом, а целая выставка достижений уфимского рэп-авторитета: мемфис, трэп, клауд и другие вещи.
«Аквапарк» «Усталые люди»
Постпанк и дрим-поп — в сеттинге загородной лесной прогулки в выходной день.
«Ночлег» «Что реально?»
Очень успокоительный и расслабляющий инди-рок о том, что всё (так или иначе) будет хорошо.
«Диктофон» «Летние каникулы»
Новый EP от самой внимательной к стилю и влюбленной в гитарный ретрозвук русскоязычной группы.
UBEL «Нормальная музыка»
Эстрада, рок и инди со вкусом, стилем и чувством меры от одной из самых голосистых групп на независимой сцене.
Темный Принц «Militantum»
Альбом-высказывание, альбом-диплом от самого актуального нефора страны, внутри музыка в жанре «поствсё»: от электропанка до акустических баллад.
Saluki «Euphoria»
Шумная и басовитая электроника на все настроения в двадцати треках.
Серега Пират «Вот мой альбом, сори»
Если бы группа «Отпетые мошенники» делала поп-панк в 2020-х — примерно так звучит альбом человека, который построил карьеру стримерскую, а теперь пошел делать музыкальную.
The Pak и Taly «Баунс»
Автор приставучей песни про Уиллема Дефо идет на неожиданный коннект с участником группы «Лауд».
«Меджикул» «Рикки-Тикки-Танец»
Талантливая и трагически неплодовитая индифанковая группа выпускает всего второй альбом — ожидание десяти лет стоило того.
Gracie Abrams «Daughter from Hell»
Грустные, исповедальные, самоистязательные и очень пронзительные песни под гитару от девушки, чья карьера здорово взлетела в последнюю пару лет.
Olivia Rodrigo «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love»
Одна из главных мировых поп-звезд десятилетия пишет в звуке восьмидесятых альбом о том, как счастливые отношения драматически разваливаются на полном их ходу.
Charli XCX «Music, Fashion, Film»
Вечеринка Brat-2 отменяется: вместо дискотеки — гитарно-наэлектризованный звук (местами очень мрачный) с любовью и трепетом к нью-рейву нулевых.
Madonna «Confessions II»
Альбом-сиквел уже классики нулевых, работающий на тех же диско-настройках, что и знаменитый предшественник.
Muse «The Wow! Signal»
Рок с привычным колизейным размахом и пафосом, но с целой россыпью мелодических удач и просто хороших песен.
Steve Lacy «Oh Yeah?»
Струистый и чилловый R’n’B на стыке с инди-роком — примерно такого звука от Лейси и ждали.
Travis Scott, James Blake, Ludwig Goransson «When I’m Home»
Три авторитета в своих областях пишут саундтрек к одному из главных фильмов года — «Одиссее».
Ken Carson «Xperiment»
Перегруженные басы и Playboi Carti с 2Hollis в гостях — в прошлом году Кен Карсон отвечал за свежую рэп-кровь в американских чартах, сейчас пробует достичь собственного успеха.
Yard Act «You're Gonna Need A Little Music»
Привычно внимательный к новостям британский абразивный постпанк — фанам Idles и Sleaford Mods должно понравиться.
Nia Archives «Emotional Junglist»
Снова (как и на первом альбоме) союз женского соула и ломаных ритмов — сейчас первого гораздо больше.
Future «The Real Me»
Трэп-легенда 2010-х срывает маски, нагоняет драмы и приглашает поговорить.
The Rolling Stones «Foreign Tongues»
Джаггер, Ричардс и Вуд звучат так, как и должны.
Suki Waterhouse «Loveland»
Если жанра «ланадельрейкор» еще нет, то как минимум для этой пластинки его стоит придумать.
Hard-Fi «Sweating Someone Else’s Ever»
Возвращение одной из самых самобытных и недооцененных британских рок-групп 2000-х.
Alizade «Rahat Music»
Ализаде пережила в Турции и успех, и отмену, а сейчас перезагружает карьеру.