— В плане собак никогда не была снобом. Я просто люблю людей, любящих животных, вне зависимости от их происхождения. Однажды я влюбилась в собаку Варнавы. У нее длинношерстная такса по имени Биркин, очень красивый. И вот Варнава едет на съемку: в одной руке — Биркин, в другой — «биркин». Подумала, что тоже хочу гастрольную собаку, чтобы он любил путешествия и в гримерочке меня ждал. Была готова к какому-то корги. Но я в очередной раз скроллила паблики, пристраивающие собак. Но я же знаю и внутренние правила усыновления собаки. Человек может осознать, что не справляется, всегда важно проговорить испытательный срок. Есть и кризисные моменты, куча проблем. Но вместо этого я увидела собаку — и стала одержима. Написала волонтерам: «Пожалуйста, привезите завтра утром на знакомство». Люди не могут мне отказать, потому что я попечитель фонда и ответственный человек, знаю всю кухню. Мне привезли собаку — и я ее уже не отдала. Так в моей жизни появился пес по имени Мальчик. Которого я люблю неадекватной любовью. А я же работник зоосферы, призываю людей не очеловечивать собаку, это потомок волка. И головой я все это прекрасно понимаю. Такой рациональный и взвешенный человек, который дует в жопу своей псине. Но это моя бубочка — и все тут.