Свою роль могло сыграть и то, что сами музыканты стали активничать в соцсетях. «Многие рокеры нулевых сейчас активно ведут тикток, появляются на шоу, дают интервью, возобновляют концерты. Но проблема в том, что основная подростковая аудитория этот контент почти не смотрит. Если подобные ролики и попадаются им в рекомендациях, то чаще всего они просто пролистываются. Более того, некоторые исполнители, например Jane Air, до сих пор делают контент в духе миллениальского интернет-юмора. Ровесникам он может быть понятным и забавным, но для подростков зачастую выглядит устаревшим и не вызывает интереса», — говорит Костилин.