Но в ее дискографии прям однозначно крутые песни, конечно, в меньшинстве. Говорю как фанат, который наставил ей много двоек в rateyourmusic. В текстах у нее часто необязательные глупости, это не сильная ее сторона. Ей очень не хватает вдумчивого продюсинга со стороны. Инстасамка до адекватной работы с продюсерским центром звучала намного хуже, у нее вообще невозможно было увидеть какие-то таланты. Кристина Луна сама по себе не звучала бы в своем прайме настолько хорошо, если бы не Саша Волощук. Любые вестерн-рэпперши (кто угодно, Дожа Кэт, Доечи) не крутились бы в чартах без большой лейбл-работы пятидесяти человек. Хофманнита одновременно, конечно, привлекает своей независимостью, это настоящий в буквальном смысле инди-артист, она десять лет делала все своими силами. Но это ей и не дает пробиться за черту мейнстрима. Не хватает ей хита. Неудивительно, кстати, что главный ее хит — это спродюссированный для нее Кириллом Бледным „Habibati“. А представьте, если бы за ее песни взялись продюсеры получше?»