8 ходов королевы: вспоминаем самые яркие периоды в 40-летней карьере Мадонны

Продвигая релиз, Мадонна ищет более свежие визуальные решения. В фотосессии для журнала Interview она позировала в парике и предстала в образе миссис Робинсон. Да, в рунете эти кадры сравнили с Людмилой Гурченко, но по факту это более интересный визуал, чем все, что мы видели от Мадонны за последние шесть лет. Ее обложка для Vogue Italia не шедевральна, но на ней появилась женщина, которая больше похожа на Мадонну, которую мы знаем и любим, а не на странную женщину из интернета.