8 ходов королевы: вспоминаем самые яркие периоды в 40-летней карьере Мадонны

Восходящая звезда
Дебютный сингл Мадонны «Everybody», вышедший осенью 1982 года, попал в чарты и тут же сделал молодую певицу популярной. Десятилетия спустя Мадонна описала свои эмоции в момент, когда впервые услышала песню по радио: «Это случилось, сработало. Это было волшебно». Мадонне Луизе Веронике Чикконе только исполнилось двадцать четыре года, и никто не мог и представить, как далеко пойдет эта девушка.
Ее образ в начале карьеры идеально иллюстрирует первый клип: мешковатые штаны, жилетка, начес на голове.
До того как записать первый сингл, Мадонна успела поработать моделью, танцовщицей, официанткой. Она уже четыре года жила в Нью-Йорке, пытаясь «стать кем-то». В 1991-м в интервью для журнала Vanity Fair она объяснила, что была движима страхом «остаться посредственностью». «Он всегда толкает меня вперед. Даже несмотря на то, что я стала кем-то, теперь должна постоянно доказать, что я — кто-то», — говорила Мадонна.
Курт Кобейн, который когда-то возмущался ценам на билеты на концерты Мадонны, очень удивился бы, если узнал, что свою музыкальную карьеру будущая икона поп-музыки начинала в постпанке. Она была барабанщицей, а позднее вокалисткой в группах Breakfast Club и Emmy & The Emmys. Если держать этот факт в голове, становится понятно: имидж юной Мадонны был сформирован под влиянием постпанк-сцены.
В 1980-е Мадонна была лишь одной из многих популярных певиц и начинающих актрис: в середине десятилетия вышел фильм «Отчаянно ищу Сьюзан» с ее участием. Комедия, в которой всем миром пытаются разыскать отвязную девчонку по имени Сьюзан (Мадонна), принесла восходящей звезде еще большую популярность.
Что отличало Мадонну от других? В ней присутствовало пресловутое je ne sais quoi: сумасшедшая энергетика, помноженная на бунтарских дух и врожденную чуйку на тренды.
В начале карьеры Мадонна начала потихоньку провоцировать. Рекламируя второй альбом «Like a Virgin», певица представила одноименную песню на церемонии MTV VMA. Она появилась на сцене в кружевном бюстье, полупрозрачной юбке, чулках и фате. Для консервативной рейгановской Америки сексуализированный образ невесты и строчка «Like a virgin, touched for the very first time» стали вызовом. Случился грандиозный скандал. Первый, но далеко не последний в ее карьере.
Святая дева провокаций
Ко второй половине 1980-х Мадонна считалась звездой: ее третий и четвертый альбомы «True Blue» и «Like a Prayer» получили платиновый статус. Майский номер американского Vogue 1989 года украшала фотография певицы, что тоже большое достижение. В эти годы обложки модных журналов обычно отдавали профессиональным моделям, а не знаменитостям. Позднее в документальном проекте «In Vogue: the 90s» Анна Винтур объясняла: она хотела увековечить Мадонну как явление.
К своему творчеству она подходила более зрело. Биограф Мадонны Люси О’Брайан в книге «Madonna: Like an Icon» позднее сравнивала визуал альбома «True Blue» c поп-артом Энди Уорхола. По мнению писательницы, певица кивала в сторону Мэрилин Монро, не только на уровне прямых цитат, как в клипе на песню «Material Girl». Как и легенда Голливуда, Мадонна тщательно работала над собой, создавая поп-культурный образ. И делала она это уже со знанием: этот образ должен стать каноническим — как на картине-иконе Уорхола «Золотая Мэрилин».
В 1986 году произошел один из самых больших скандалов в карьере Мадонны. Певица выпустила «Papa Don’t Preach» — исповедь девушки-подростка, узнавшей о беременности и решившей оставить ребенка. Мадонну обвинили в романтизации серьезной социальной проблемы. Ее ругали все — от врачей центров планирования семьи до феминисток. Звезда говорила, что посыл трека понят неправильно: «Я пою о девушке, которая принимает очень важное решение. Для меня эта песня — праздник жизни».
Певица, которая при рождении получила имя Мадонна и выросла в католической семье, не могла в какой-то момент не обратиться к теме религии. Апофеозом сложных отношений Мадонны с Богом стал суперхит «Like a Prayer. Мало того, что в песне поется о религии и используются элементы госпела, так еще и клип полон христианской символики. Под финал видео Мадонна целует темнокожего Иисуса Христа. Религиозно настроенная общественность тут же бойкотировала концерты и призвала звезду либо снять крестик, либо надеть трусы. А бренд Pepsi даже отказался от показа уже снятого и крайне дорогостоящего рекламного ролика с певицей. Мир увидел его только в 2023 году.
Мадонна наслаждалась скандальной славой: благодаря новым хитам и провокационному имиджу она вошла в число поп-икон эпохи наравне с Майклом Джексоном и Принсом.
Секс-символ 1990-х
В новом десятилетии Мадонна начала продавать секс в прямом смысле слова: так называлась ее книга 1992 года. Под нехитрым заголовком и металлической обложкой скрывались откровенные фотографии авторства великого Стивена Майзела, а также эссе, написанные Мадонной от лица «Госпожи Диты». Она рассуждала о сексуальных фантазиях, включающих БДСМ-практики и отношения с 16-летними юношами. Певица заявила, что рассчитывала на шокирующий эффект, ведь «некоторым людям нужно, чтобы их шокировали».
Музыка Мадонны также наполнилась максимально сексуальными образами, клипы — соответствующими сценами. «Justify My Love» даже запретили показывать на MTV: Мадонну обвинили в том, что она сняла едва ли не порноролик. Когда журналист Форрест Сойер спросил Мадонну, не считает ли она, что получила от запрета больше [внимания и денег], чем от показа клипа, та лишь рассмеялась: «Мне повезло!»
В то же время Мадонна демонстрировала разнообразие в творчестве. На альбоме «Erotica» есть забытый шедевр — меланхоличный трек «Rain». В клипе на песню зрители увидели другую Мадонну: в коротком черном парике, без агрессивного макияжа, в закрытом черном лонгсливе и простом платье. Режиссер Марк Романек обратился к модной для 1990-х эстетике Йодзи Ямамото и Рэй Кавакубо. Мадонна знала, что нужно работать с более интеллектуальной аудиторией, и ей это тоже удавалось.
Голливудская актриса
Еще в 1990 году Мадонна призналась в любви «Фабрике грез» в хите «Vogue». В легендарном видео она не только копировала образы классического Голливуда, но и буквально перечисляла имен звезд, которыми восхищается, — от Греты Гарбо до Бетт Дэвис.
Годами Мадонна безуспешно пыталась покорить мир кино. Самую яркую попытку она совершила в середине 1990-х, когда снялась в мюзикле «Эвита». Картина была посвящена жене аргентинского диктатора Хуана Перона Эве, ставшей национальной героиней страны.
Классический голливудский гламур со шляпками с вуалью, юбками-карандашами и красными губами Мадонна перенесла и в собственное творчество. В эре Эвиты она сняла свои самые стильные клипы после «Vogue» — «Take a Bow» и «You’ll See». Здесь она предстала как зрелая и уверенная в себе звезда, которая остановит на скаку если не коня, то быка.
«Эвита» трижды отбила бюджет в прокате и получила пять номинаций на «Оскар». Мадонна блистала: за роль Эвы Перон она выиграла «Золотой глобус».
Дальнейшая актерская карьера Мадонны не задалась: последующим фильмам доставалось от кинокритиков, а саму звезду номинировали разве что на «Золотую малину».
Поп-культурный философ
В 1996 году Мадонна родила дочь Лурдес от персонального инструктора по фитнесу Карлоса Леона и взяла небольшую паузу в карьере. Короткий декрет помог звезде переосмыслить свою жизнь.
На излете десятилетия, в 1998-м, 40-летняя певица выпустила альбом «Ray of Light» — до сих пор он считается одним из лучших в ее карьере.
Как и многие другие знаменитости, Мадонна увлеклась изучением индуизма, дзен-буддизма и каббалы, о чем рассказывала в интервью, но не только. Поп-звезда вдруг стала петь о прощении («The Power of Good-Bye»), о том, каково переживать общественное осуждение («Nothing Really Matters»), о поиске себя в стремительно меняющемся мире («Ray of Light»).
Мадонна еще больше экспериментировала с музыкой — «Ray of Light» нашлось место и для гитарных рифов, и для электроники. Пробовала она и новые образы: готической богини в «Frozen», простой американской girl next door в «Ray of Light».
Ни у кого бы не повернулся язык назвать Мадонну певицей из прошлого. Несмотря на то что альбом вышел в конце 1990-х, она уже одной ногой стояла в 2000-х. Именно в этот момент Мадонна стала не просто звездой — она превратилась в легенду.
Матрона-активистка
В начале нового тысячелетия Мадонна родила сына, вышла замуж за Гая Ричи и переехала в Великобританию. Вчерашняя провокаторша вроде бы успокоилась, стала серьезней и степенней. Но Мадонна не была бы Мадонной, если бы просто почивала на лаврах в роскошном доме в Кенсингтоне.
В «What It Feels Like for a Girl» она подняла тему давления общества на женщин. В очередной раз ее раскритиковали. Героиня клипа на песню слетает с катушек и устраивает подобие GTA в реальной жизни. Количество насилия в видео зашкаливало.
Ругали и «American Life» — видео на песню с одноименного альбома, критикующее вторжение США в Ирак. К слову, весь релиз был чистейшей воды декларацией ее политической позиции.
В 2006-м Мадонна основала организацию Raising Malawi, помогающую детям Малави — африканской страны с крайне низким уровнем жизни. Тогда же она взяла под опеку первого приемного ребенка из региона — сына Дэвида Банду. Позднее к ее семье присоединятся еще трое африканских детей.
Королева диско в поисках себя
На пороге пятидесятилетия Мадонна выпустила альбом «Confessions on a Dance Floor» и сделала жанр диско снова великим.
На концертах она переодевалась в белый костюм Тони Манеро — героя фильма «Лихорадка субботним вечером», цитировала Bee Gees и Глорию Саммер. А для песни «Hung Up» купила узнаваемую мелодию у группы ABBA. Ей будто надоело философствовать и за что-то бороться. Мадонна занялась тем, что умеет лучше всего, — записывать классную танцевальную музыку.
К 2008 году певица развелась с Гаем Ричи и начала заново искать себя. Она старалась стать модной для молодого поколения: сотрудничала с Джастином Тимберлейком, Тимбалендом, Фарреллом Уильямсом.
Мадонна совершила попытку покорить кинематограф по другую сторону экрана. В качестве сценариста, режиссера и продюсера она сняла фильм «Мы. Верим в любовь». Премьера состоялась на Венецианском кинофестивале. Эстетически красивая мелодрама о романе короля Великобритании Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон получила негативные отзывы критиков за «пустое содержание». Зрители были чуть благосклоннее, но об оглушительном успехе говорить не приходится.
В 2012 году Мадонна выступила на «Супербоуле», выехав на стадион как Клеопатра в одноименном фильме с Лиз Тейлор. Шоу запомнилось на много лет вперед, но дальнейшие события показали: это была уже лебединая песнь.
Легенда, которая не уходит на пенсию
В следующем десятилетии Мадонна записала три альбома («MDNA», «Rebel Heart», «Madame X») и откатала несколько успешных туров. В 2023 году ее признали самой коммерчески успешной артисткой всех времен (позднее рекорд побила Тейлор Свифт). Мадонна сохранила популярность, но перестала делать что-то великое.
Даже концептуальный подход и переодевания в таинственную Madame X сложно сравнивать с более ранними и дерзкими экспериментами поп-иконы. В этом образе она зачем-то поехала на «Евровидение» 2019 года.
В 2024-м певица отметила 40-летие карьеры: она завершила тур «Celebration», отыграв бесплатный концерт в Бразилии. В тот вечер на пляже Копакабана собрались полтора миллиона человек.
Мадонна 2020-х все еще успешна, хотя ее новую музыку сложно назвать оригинальной, передовой или хотя бы свежей. Сегодня общество обсуждает уже не ее песни и клипы, а сомнительные с точки зрения эстетики фотографии, которые звезда постит в социальных сетях.
В 2026 году Мадонна снова везде. Летом певица, которая раньше никогда не оглядывалась назад, выпустила альбом, ставший продолжением записи двадцатилетней давности «Confessions on the Dance Floor».
В апреле Мадонна выступила вместе с Сабриной Карпентер на Coachella. Выбор дуэта неслучаен: в своей карьере Сабрина ставит ставку на сексуальность и не боится провоцировать, как когда-то это делала сама Мадонна.
Продвигая релиз, Мадонна ищет более свежие визуальные решения. В фотосессии для журнала Interview она позировала в парике и предстала в образе миссис Робинсон. Да, в рунете эти кадры сравнили с Людмилой Гурченко, но по факту это более интересный визуал, чем все, что мы видели от Мадонны за последние шесть лет. Ее обложка для Vogue Italia не шедевральна, но на ней появилась женщина, которая больше похожа на Мадонну, которую мы знаем и любим, а не на странную женщину из интернета.
В то же время The New York Times печатает статью «Мадонна стала аватаром нашего страха старости». Журналистка Глиннис МакНикол вспоминает, как начала слушать Мадонну еще в детстве — в 1984 году. Автор с грустью констатирует факт: женщина, которая несколько десятилетий оставалась примером бесстрашия и свободы, не может принять свой возраст. «Если даже Мадонна не может противостоять силам, требующим от женщин вечной молодости, то какие шансы у остальных?» — задается вопросом журналистка.
Хочется верить, что сможет. Кто знает, вдруг Мадонна идет к новой, более интересной и достойной версии себя прямо сейчас?