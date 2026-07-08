Варварство или необходимый прогресс? Разбираемся, так ли опасен закон об ИИ в музыке

Как человек, который зарабатывает и живет музыкой последние 8 лет, могу сказать, что ИИ мне не нравится только тем, что отбирает возможности у живых людей, которые видят музыку своим призванием. Мне не жалко, если другой артист вдохновится моими песнями и сделает еще круче, для этого все-таки нужен талант и вкус. Но, если его место займет что-то бездушное, а реальный музыкант останется на обочине жизни — вот это грустно. В условиях, где скорости машин в разы превосходят человеческие, чтобы дальше творить и развиваться могли все, надо защищать права последних. Думаю, ИИ в музыке должен быть вспомогательным инструментом для талантов, а не тем, что перекрывает им кислород».