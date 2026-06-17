Пикник Афиши Делал колбасу, работал проводником: угадай факт из биографии артиста Пикника Афиши Афиша Daily Анна Красюк Сегодня

Захотел стать большим артистом, лег спать — проснулся знаменитым. Вероятно, кому‑то хотелось бы так, но обычно жизнь устроена сложнее. Приходится и выступать перед единственным зрителем, и работать не по призванию, и планировать бросить занятие музыкой. Сможете сопоставить факты из жизни с именами участников Пикника Афиши 2026 года?

Этот музыкант несколько месяцев работал в HR, занимался консалтингом и часто ездил в командировки, проводил исследования на заводах. Однажды его даже отправили на полусекретный государственный завод под Петербургом. Feduk Saluki Участник группы «Академический отпуск» Дальше! Эта группа однажды выступала перед единственным человеком в зале. «Браво» «Собачий Lie» Zoloto Дальше! Он собирался стать переводчиком или экскурсоводом, потому что понял, что «рэп никуда не приведет». Олег ЛСП OG Buda Markul Дальше! Работал проводником, грузчиком, помощником повара в ресторане «Украина»: делал колбасу. Мальбэк Феликс Бондарев Валерий Сюткин Дальше! Участники этой группы — друзья детства и выпускники Школы-студии МХАТ. «Озера» Hehehe «Стоунд» Дальше! Этот артист в 14 лет подписался на лейбл Муджуса, где выпускал электронные треки. Марк Щедрин Хацкевич Куок Дальше! Участники этой группы начали записывать рэп во времена учебы в православной гимназии. «Два обреза» «Илло.трио» «Дела поважнее» Дальше! Первое выступление этой артистки получилось провальным: перестали работать клавишные инструменты, а около сцены мужчина споткнулся о провода и упал ей в ноги (где и пролежал, пока она не закончила петь). Элли на маковом поле Сюзанна Лиза Громова (группа «Озера») Дальше! Повторить тест