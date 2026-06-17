Делал колбасу, работал проводником: угадай факт из биографии артиста Пикника Афиши

Этот музыкант несколько месяцев работал в HR, занимался консалтингом и часто ездил в командировки, проводил исследования на заводах. Однажды его даже отправили на полусекретный государственный завод под Петербургом.
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Эта группа однажды выступала перед единственным человеком в зале.
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Он собирался стать переводчиком или экскурсоводом, потому что понял, что «рэп никуда не приведет».
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Работал проводником, грузчиком, помощником повара в ресторане «Украина»: делал колбасу.
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Участники этой группы — друзья детства и выпускники Школы-студии МХАТ.
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Этот артист в 14 лет подписался на лейбл Муджуса, где выпускал электронные треки.
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Участники этой группы начали записывать рэп во времена учебы в православной гимназии.
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Первое выступление этой артистки получилось провальным: перестали работать клавишные инструменты, а около сцены мужчина споткнулся о провода и упал ей в ноги (где и пролежал, пока она не закончила петь).
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