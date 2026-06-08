Пазнякс «Хороший день»
Дора, Heronwater, OG Buda, Брутто — такая компания собралась на альбоме рэпера-хорошиста из Беларуси, ярко выделяющегося на фоне всей рэп-сцены.
Тима ищет свет «Белый альбом»
Тот случай, когда мимо проходящий, который лайкнул песню «Волна» и не был знаком с остальным творчеством Тимы, должен получить то, что хочет.
Lurmish «Эпидемия женского одиночества»
Один из самых интересных (и узнаваемых) женских инди-голосов откровенно и болезненно поет о личном.
Roxxy «Para$ite»
Рэп-новичок, который не обходит острые углы, а, наоборот, их охотно создает — например, заходит на территорию социальщины.
Future Teens «Still Life»
Эмо-сцена в 2026 — явление нишевое, но любопытное: новый альбом группы Future Teens — что-то на полпути от поп-рока к классике жанра 2000-х.
Гольд «2026»
Редкий для российской сцены породистый неосоул, который должен понравиться фанатам Андерсона Паака и позднего Мака Миллера.
Дрейк «Iceman», «Maid of Honor», «Habibti»
Дрейк сводит счеты то ли с Кендриком, то ли с собственным лейблом, то ли с чартами — получился индустриальный рекорд: три новых альбома сразу — и все три в топ-3 Billboard 200.
Пол Маккартни «The Boys of Dungeon Lane»
Девятнадцатый сольник бывшего битла — про детство, Ливерпуль, старых друзей.
Cupsize «Заставь меня плакать»
Психодел-инди-панк-все-на-свете — с перегруженным басом и вокалом «под Кирилла Бледного»: так звучит главная гитарная группы тинейджеров в 2026 году.
Boards of Canada «Inferno»
Совсем не пенсионерский камбэк шотландских легенд электронной сцены — они все еще в отличной форме.
Тори Амос «In Times of Dragons»
Говоря о золотом пантеоне певиц альтернативы 1990-х (Бьорк, Пи Джей Харви, Кортни Лав), часто забывают имя Тори Эймос — ее новый альбом неожиданно напоминает о том, что забывают очень даже напрасно.
Диана Арбенина «Rap for Mama»
Афробит, электроника, бумбэп, речитатив — это точно альбом Дианы Арбениной? Да!
Fakemink «Terrified»
Первый большой релиз человека, творчество которого важно подшаривать всем, кто хочет иметь представление о том, как звучит актуальный хип-хоп в 2026-м.
Меня зовут маша «Послезавтра»
Спокойный и лиричный инди-поп, который сама исполнительница советует слушать летом в пригородной электричке.
American Football «American Football (LP4)»
Четвертый альбом культовой инди-эмо-группы: тихие монологи-исповеди от лица человека в кризисе среднего возраста.