Отель старый, а песни вечные. 10 историй про группу «Браво»

Музыку к раннему хиту «Верю я» написал Гарик Сукачев — в некотором смысле основатель «Браво»
Буквальным основателем «Браво» Сукачев, конечно, не был. Но именно он в 1982 году вместе с барабанщиком Павлом Кузиным создал группу «Постскриптум», куда позвал гитаристом молодого студента Евгения Хавтана.
Союз не сложился: Сукачев хотел играть хард-рок, а Хавтан — новую волну в стиле The Police или Stray Cats. В итоге Сукачев ушел, а Евгений стал лидером группы. Затем пришла вокалистка по имени Ивонна Андерс (так себя называла Жанна Агузарова) — а дальше вы знаете. Это уже была другая группа — «Браво».
Но кое-что из наработок Сукачева осталось. Хавтан рассказывал, что им не хватало своего материала для первого магнитоальбома, и ему подвернулась мелодия Сукачева, который тогда играл уже в другой группе «Закат солнца вручную». Но если у коллектива Гарика эта песня на слова поэта Сергея Бритченкова звучала в духе группы Smokie, то Хавтан сделал из нее легкий, медленный и мелодичный регги. Агузаровой песня тоже понравилась — и в итоге «Браво» записала один из первых своих хитов.
Агузарова, Сюткин и Ленц — не единственные вокалисты «Браво». Среди них был даже Евгений Осин!
Эра Жанны Агузаровой была яркой, но сопровождалась конфликтами: то Жанна и Евгений Хавтан расходились творчески, то вдруг Пугачева в момент всей жизни для группы в 1987 году на их выступлении по ТВ в «Музыкальном ринге» объявляет, что на сцену выйдет Жанна Агузарова и группа «Браво», а не просто группа «Браво», что не могло не задеть Хавтана.
Агузарова уходила из группы несколько раз, пока не покинула ее окончательно в 1988 году. Попыток ее прямо заменить было сразу несколько: Наталья Салмина спела «Король Оранжевое лето» на ТВ и исчезла, Ирина Епифанова исполнила известную песню Робертино Лорети «Джамайка» — и тут тоже не срослось, а Татьяна Рузаева и вовсе сыграла лишь несколько концертов.
В 1989 году на горизонте появился Евгений Осин, и с ним «Браво» впервые опробовала «стиляжью» эстетику, которая расцветет уже при Сюткине — это хорошо видно по клипу «Добрый вечер, Москва». С Осиным группа записала альбом «Скажем мы друг другу „Браво“», но он не вышел. Евгений ушел со скандалом: в 1990 году группа отказалась выступать на престижном фестивале «Звуковая дорожка» газеты «Московский комсомолец», выбрав более выгодные коммерческие гастроли по Прибалтике. Осин обвинил директора группы в погоне за длинным рублем и в знак протеста прямо в туре взял ножницы и демонстративно разрезал свою пачку купюр с гонораром, отказавшись от денег. Также Хавтан намекал на проблемы Осина с дисциплиной.
Мастер-лента с записями альбома пропала на несколько десятков лет. Лишь в 2020 году он неожиданно нашелся, а в 2021-м альбом вышел на носителях и площадках.
«Девчонка 16 лет» копирует «Sweet Little Sixteen» Чака Берри
Что общего у Валерия Сюткина, Yung Trappa и Тимати? Наверняка Валерию Сюткину соседство в таком ряду не понравится, но кое-что их всех объединяет. Yung Trappa дословно переводил лирику Гуччи Мейна и Эминема. Тимати — Канье Уэста. А Валерий Сюткин — Чака Берри.
«Девчонка 16 лет» — буквальный подстрочник песни «Sweet Little Sixteen». Это была заря союза Сюткина и «Браво» и символ той эры: Валерий на пороге признался, что не сможет эпатировать, как Агузарова, но у него есть секретное оружие — наслушанность старым рок-н-роллом и страсть к советским шестидесятым. Это оружие «Браво» расчехлила в 1991 году — и попала им в сердца слушателей Риги и Магадана, Пензы и Еревана.
«7 тысяч над землей» и группа «Дюна»
К 1994 году обязанности в «Браво» делились так: гитарист и лидер группы Евгений Хавтан писал почти всю музыку, Валерий Сюткин сиял у микрофона и сочинял тексты (и сам, и в соавторстве с приглашенными поэтами). В таком тандеме группа готовилась писать альбом «Дорога в облака», но тут возникли сложности. Во-первых, Хавтан и Сюткин по-разному видели будущее «Браво»: Валерий хотел дальше развивать «стиляжью» тему с песнями про летчиков, пижонов в эстетике соц-арта, Евгений (не без влияния нового молодого басиста Дмитрия Ашмана) подсел на мэдчестер с брит-попом и настаивал, что группе нужно меняться. Во-вторых, Сюткин приносил свои песни, но в «Браво» им места не нашлось, и певец все больше думал о сольной карьере.
Иконический момент, рассказанный в биографической книге Алексея Певчева о группе: Сюткин принес на репетицию «Браво» набросок «7 тысяч над землей». Хавтан не оценил будущий хит — и сказал, что это «все это отдаленно напоминает группу „Дюна“», на что Валерий «резонно обиделся». Тогдашний концертный менеджер Александр Пономарев вспоминал: музыканты встречались, не здоровались и молча ехали на концерты — такая была обстановка в коллективе.
«Дорога в облака» стала последним альбомом «Браво» с Сюткиным. Местами пластинка звучала более меланхолично — сейчас она задним числом выглядит приквелом к следующему «На перекрестках весны». Валерий ушел в 1995 году, а «7 тысяч над землей» стала отправной точкой его большой сольной карьеры.
«Браво» записала дуэт с Муслимом Магомаевым, хотя все шло наперекосяк
В том же 1994 году телеведущий Леонид Парфенов предложил идею: что если авторы песен про фантазийную Москву 1960-х (то бишь «Браво») запишут кавер песни о реальной Москве 1960-х («Лучший город земли») с ее исполнителем Муслимом Магомаевым?
Идея срослась, но чувствовался напряг: маэстро советской эстрады приехал на репточку «Браво» на черной «Волге» с водителем, а группа и так волновалась, так еще и в помещении был бардак. Получился конфуз: Магомаев приехал и на входе сразу же задел пепельницу с окурками, которые упали на его черные туфли, отполированные до блеска. Биограф группы Певчев вспоминает: на «Браво» Муслим Магометович «смотрел с определенным недоверием».
Так или иначе, уже на студии группы «напряжение спало», и Магомаев все же записал свою партию, но затем продюсер группы и обладатель абсолютного слуха Ким Брейтбург обнаружил: «голос маэстро немного „не строит“». В итоге «Лучший город земли» в исполнении Магомаева и «Браво» все же включили в альбом «Дорога в облака» — но скромно поместили ближе к концу пластинки.
До того как «Браво» запишет свою главную песню про самый лучший город на земле, оставалось два года.
«Браво» после Сюткина хотела выступить на фестивале с Жанной Агузаровой по видеосвязи
В 1995 году радио «Максимум» организовало первый фестиваль «Максидром» с самыми актуальными музыкантами тех лет. Когда время подошло ближе к дате проведения, Валерий Сюткин уже покинул группу, но оставшаяся без вокалиста «Браво» решила не отказываться от приглашения и попробовала что-то придумать.
Задумка была амбициозной: прямо на фестивале позвонить по видеосвязи Жанне Агузаровой в Штаты — группа играет на сцене в Москве, Жанна поет из США. Но на дворе 1995 год: идея опережала возможности, звук из Штатов отставал, ничего не получилось даже несмотря на то, что группа пыталась играть «с оттягом».
В итоге группа вышла на фестиваль и сыграла песню «Замок из песка» — пока единственную, где спел сам Евгений Хавтан, — и ушла со сцены. Он вспоминал: это был его первый вокальный опыт на большой сцене, он жутко нервничал и «принял полтинник коньяку для храбрости». К счастью, Хавтана-вокалиста приняли хорошо.
Выступление на «Максидроме» осталось в истории группы как символ турбулентного безвременья в 1995 году. До дебюта Роберта Ленца в роли нового солиста «Браво» оставалось всего ничего.
Архитектор «новой эры» группы с Робертом Ленцем — автор «Батарейки», хита посиделок под гитару
В 1995 году «Браво» отправилась писать альбом «На перекрестках весны» с новым вокалистом Робертом Ленцем. В отличие от Сюткина Ленц не был плодовитым лириком — поэта пришлось искать на стороне, и он нашелся в лице молодого Валерия Жукова, автора, музыканта и друга барабанщика группы Павла Кузина.
Хавтан рассказывал, что Жуков полностью включился в работу над альбомом «Браво», приходил на репетиции и часто менял слова прямо по ходу сессий. Результат — «Этот город», «Если бы на Марсе», «Это за окном рассвет», да и вообще значительная часть лирики на новом альбоме. Лирика подошла новому образу группы с вокалистом Робертом Ленцем — романтичная, весенняя, вдохновляющая. «На перекрестках весны» стал не просто спасительной соломинкой для карьеры «Браво»: альбом был напичкан хитами и вернул группу в топы.
Химия Жукова и «Браво» была яркой и полыхающей, но недолгой. Хавтан признавался: дальше с Жуковым пробовали писать песни, но ничего не получилось. Сам же Валерий возглавил группу «Жуки», сочинил «Батарейку», «Танкиста», «Йогурты» и другие песни, не имеющие ничего общего с весенней романтикой «Браво». Иронично, что творчество Жукова и его группы Хавтан тоже сравнивал с «Дюной».
«Этот город» изначально не видели хитом, а клип сняли на сдачу
Эра альбома «На перекрестках весны» получилась красочной и плодовитой. Взять хотя бы клипы. «Ветер знает» — сюжетный мини-вестерн с солидным бюджетом. «Это за окном рассвет» — веселый дебют будущего «Квартета И» с историей про то, как Роберт Ленц забыл слова на сцене. «Там, где сбываются сны» — костюмированная вечеринка с Хавтаном — Чаплиным и Ленцем — Элвисом. «Жар-птица» — выставка достижений хромакея и графики в России-1996.
«Этот город» был снят за 5000 долларов (сильно ниже бюджетов за остальные видео) на самую дешевую кинокамеру. Сюжета не было: музыканты играли на улице, их просто снимали случайные люди. Интересно, что в кадр попал Максим Аверин — будущая звезда «Глухаря» и других сериалов. В итоге получился полулюбительский клип, ставший каноном группы.
Группа на пике популярности писала альбом, назвала его «Хиты про любовь». Что пошло не так? Всё
В 1998 году ничего не предвещало беды: «Браво» с ноги ворвалась в топы, последний альбом хорошо продавался, были ротации на радио и ТВ, группа успешно гастролировала. В общем, начало новой эры с Робертом Ленцем стало суперуспешным: группа решила закрепить этот успех и пошла писать новую пластинку «Хиты про любовь».
Как рассказывал Хавтан, все пошло не по плану: группа транжирила альбомный бюджет на дорогие вещи и посиделки в пабах в Лондоне, запись пластинки проходила непросто в условиях нехватки времени. Также в 1998 году нагрянул кризис и оставил группу без выпускающей компании — пришлось в спешном порядке искать новую, от этого пострадало промо и релиз альбома.
Иронично, что и хитов в альбоме «Хиты про любовь» оказалось ноль. Снова поработать над текстами с Валерием Жуковым не получилось — группа стала приглашать других авторов, и стихи попробовал написать даже сам Хавтан. Стилистика песен изменилась: они стали еще грустнее, чем в «На перекрестках весны», — публике не зашло. Хавтан объяснял: это как если бы группа «Сплин» начала исполнять веселые песни про пилотов и стиляг.
Сюткин и «Браво» уже пели вместе после распада (но на Пикнике выступят с полноценным лайвом!)
«Хиты про любовь» хоть и принесли группе и лейблу огромные убытки и в целом считаются неудачными, но оставили в истории группы важный момент: на одном треке собрались три главных человека у микрофона «Браво» — Жанна Агузарова, Валерий Сюткин и Роберт Ленц. Речь о песне «До свидания»: вообще-то она была записана с одним Робертом еще на предыдущем альбоме, но к 15-летию группы возникла идея пригласить на эту песню Жанну и Валерия — и даже сделать совместный тур в 1998 году.
Первая задумка удалась: в новой версии «До свидания» один куплет спел Ленц, второй — Сюткин и Агузарова. Правда, голос Агузаровой в ней звучит «пережато», с искажениями. Но если на одну песню Жанну пригласить получилось, то в туре она продержалась всего три концерта и после выступления в Самаре, никого не предупредив, улетела в Москву.
В дальнейшем и Агузарова, и Сюткин выходили на сцену вместе с «Браво», но эпизодически, по большим праздникам на юбилейных концертах группы. А в 2026 году на Пикнике Афиши произойдет историческое событие: «Браво» впервые даст большой концерт вместе с Валерием Сюткиным, где прозвучат «Дорога в облака», «Московский бит», «Вася» и другие хиты.