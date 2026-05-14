Фанерное море, роботы-гуманоиды и чудеса в зеркале: зачем идти на фестиваль «НУР» в Казани

Южнокорейская студия The Sway известна масштабными световыми шоу по всему миру — именно они создавали лазерную визуализацию олимпийских колец на открытии зимних Игр в Пекине. Специально для фестиваля «НУР» команда подготовила интерактивный эксперимент «Phase», который переводит человеческие взаимоотношения на язык цифры. Как это работает: на входе в темный зал локаторы сканируют лица гостей и мгновенно превращают их в облака светящихся пикселей, а лазерные лучи подхватывают эти частицы и собирают их в объемные световые силуэты. В итоге получаются цифровые аватары: они начинают вибрировать и физически реагировать на движения и присутствие друг друга, показывая невидимую связь между людьми.