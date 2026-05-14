Фанерное море, роботы-гуманоиды и чудеса в зеркале: зачем идти на фестиваль «НУР» в Казани

Открытие: масштабный перформанс с танцорами, световыми кольцами и живой музыкой
28 мая, в 19.00, под куполом Казанского государственного цирка
Премьера перформанса «Realtime» от режиссера Рашида Османова, в котором человек красиво растворится в цифровой реальности, размыв границы между физическим и виртуальным.
На арене Казанского государственного цирка развернется инсталляция от студии «Сетап х Т2». Огромная кинетическая конструкция из световых колец в реальном времени будет реагировать на движения перформеров под руководством хореографа Марата Казиханова — и все это под живую музыку от трио Index III: смесь электроакустического нойза, минимализма и джаза. После открытия инсталляция продолжит работу как самостоятельный арт-объект.
Основная программа
С 29 по 31 мая Казань превратится в музей цифрового искусства. Вот ключевые работы, ради которых стоит построить маршрут.
Фанерное море и струящиеся лучи (экстрим-парк «Урам»)
В эйр-зоне
Испанский паблик-арт-художник SpY развернет кинетическую инсталляцию Cycles N2. Она устроена так: пятнадцать световых колец двигаются среди фанерного моря, создавая мутирующие узоры прямо над головами зрителей. Можно ходить вокруг и под инсталляцией и самим влиять на движения, потому что пространство непрерывно меняется.
В бетонном боуле
Известная в Европе и США российская команда «Тундра» в работе «The Dot» представит подвешенную многогранную сферу, которая будет струиться сотней лазерных лучей и звуков, полностью меняя акустику и свет чаши.
Роботы сочиняют музыку на ходу
Казанское художественное училище им. Н.Фешина
Училище впервые и специально для фестиваля откроет исторические залы. И все — ради инсталляции «Механический шорох. Фантомы» Дмитрия Масаидова, специалиста по хореографии роботов, и композитора Николая Попова.
Представление обещает быть захватывающим. В пустом репетиционном зале будут выступать не люди, а роботы-гуманоиды. Они попробуют сочинить музыку по цифровым инструкциям автора, оставленным на картах памяти, импровизируя на ходу.
Космический омут человеческих глаз
Двор Национального музея Республики Татарстан
Интерактивный объект «Iris» от студии «formate x Золотое яблоко». Зрители смогут снять на фото радужку своего глаза и в реальном времени увидеть, как алгоритмы превращают ее на огромном экране в космические макроузоры.
Зеркало в Черном озере
Победительница опен-колла Т-Банка Надя Кимельяр представит лаконичную уличную инсталляцию «| —». Свет и вода создадут оптическую иллюзию: зритель сможет посмотреть в озере не только на себя, но и на кучу элементов инсталляции. Кимельяр обещает: посетитель увидит, что «за каждым человеком есть больше, чем видно сразу».
Живое попадание в видеоигру 1990-х
Московский рынок
В интерактивном диджитал-аттракционе «Punching boy» от студии radugadesign зрители могут оказаться внутри аркадной видеоигры в стилистике «Денди» 1990-х. Можно физически побить в силомер, и каждый удар превратится в цифровой перформанс — абсурдный и красивый.
Спасская башня превратится в арт-объект
На выходных, с 21.00 до 22.00, стены памятника ЮНЕСКО и одной из главных достопримечательностей Казани станут настоящими живыми полотнами благодаря маппинг-контесту х Т2. Победители международного арт-колла — студии Haaskr (Франция), MEW (Россия), Motorefisico (Италия), Pampam (Россия) и SKG+ (Китай) — будут делать на башне все возможное и невозможное: например, менять форму, объем и даже структуру башни. Такой Спасскую башню вы еще не видели.
Люди станут аватарами
Дом актера
Южнокорейская студия The Sway известна масштабными световыми шоу по всему миру — именно они создавали лазерную визуализацию олимпийских колец на открытии зимних Игр в Пекине. Специально для фестиваля «НУР» команда подготовила интерактивный эксперимент «Phase», который переводит человеческие взаимоотношения на язык цифры. Как это работает: на входе в темный зал локаторы сканируют лица гостей и мгновенно превращают их в облака светящихся пикселей, а лазерные лучи подхватывают эти частицы и собирают их в объемные световые силуэты. В итоге получаются цифровые аватары: они начинают вибрировать и физически реагировать на движения и присутствие друг друга, показывая невидимую связь между людьми.
Цифровой хаос от композитора голливудских саундтреков
Креативный кластер «Адонис»
Саунд-дизайнер трейлеров для голливудского кино Саша Соколов создал масштабную пространственную композицию «Chord 16». Массивная конструкция в форме дуги состоит из 16 стендов, на каждом из них закреплено по три экрана. Лучи связаны в единую цепь света и графики. В чем главная фишка: системой управляет случайный цифровой сигнал, поэтому инсталляция импровизирует на ходу, генерируя бесконечную последовательность состояний.
Световой портал в локации, которую открыли только на дни фестиваля
Городской магистрат
Эта точка интересна сама по себе, потому что историческое здание магистрата открыли специально и исключительно на время фестиваля. Внутри технологичная студия «КБДЮК» воссоздала модель одной из самых загадочных кольцевых галактик в космосе — Объекта Хога. В ней кольцо из звезд висит в пустоте, полностью отделенное от своего центрального ядра. Художники скопировали эту аномалию с помощью архитектуры света, поэтому внутри исторических стен вас ждет гипнотическая световая инсталляция, где лазерные контуры парят вокруг пустого пространства.
Лазерный аттракцион, где звук двигает предметы
Театральная резиденция «Особняк Демидова»
Авторы инсталляции «Код ритма» LaserFX и Петр Никифорова делают визуальное оформление для событий мирового уровня — от питерских «Алых парусов» до ЧМ по футболу в Катаре. В Казани они превратили невидимый музыкальный ритм в физический танец. Устроено это так: вы попадаете в зал, в воздухе летают огромные светящиеся квадраты, они взлетают и падают строго в такт музыке, чем мощнее басы, тем динамичнее движение. В итоге вся конструкция работает как живой организм, потому что траекторию парящих кубов в реальном времени ловят и подсвечивают лазерные лучи, из-за этого кажется, что звуковые волны обрели физическую плоть.
Музыкальная программа: этно-Prodigy, минское техно и другие
Бар «Соль»
В этом году музыкальный блок расширился до двух дней и пройдет 29 и 30 мая на двух сценах культового казанского бара «Соль». Акцент сделан на живые выступления актуальной электроники: выступят минский техно-дуэт Police in Paris, один из заметных деятелей андеграунда Иван Логос, этно-электронщики Bad Zu и переосмыслитель танцевальных ритмов 1990-х, саунд-продюсер Rambal Cochet. Чисто музыкой дело не ограничится, помогать выступающим с визуалом будут медиахудожники и виджеи в режиме реального времени.
Образовательный кластер: лекции и дискуссии от топовых спикеров медиаискусства
Лекторий экстрим-парка «Урам»
С 29 по 31 мая будет работать бесплатный лекторий под руководством Павла Тюна (Radugadesign, Ouroboros). Лекции, дискуссии и артист-токи традиционно помогут разобраться, что стоит за медиаискусством, как оно создается и развивается. Спикеры — создатель и руководитель «театра post» Дмитрий Волкострелов, сооснователь агентств N:OW и Teammate Игорь Демидов, представитель постбиологического искусства Dasha Plesen, диджитал-художник Nidgus, робохореограф Дмитрий Масаидов, художественный руководитель ЦЭАМ Николай Попов, представители студии The Sway и другие.