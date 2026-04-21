Я хочу себе лицо как у Уиллема Дефо. Как молодой рэпер заставил всех встать в позу актера

17 апреля у рэпера из Петербурга The Pak вышел трек «Дэфо», посвященный американскому актеру.
«Я хочу себе лицо как у Уиллема Дефо.
Я хочу старое лицо, как у Уиллема Дефо.
Я хочу себе лицо как у Уиллема Дефо.
Я хочу гладкое лицо, как у Уиллема Дефо», — так звучит припев песни.
Еще до релиза трек породил в российском интернете видеотренд: под него пользователи повторяли странные позы актера из его фотосессий — раздвигали ноги, изображали гаргулью, балансировали на пятках и не только.
24-летний музыкант не первый, кто обыгрывает образ Дефо. У его мемности долгая история, в которую нас погрузила редактор «Афиша Daily» Аля Александрова.
«Уиллем Дефо — давний мем-герой в киношном интернете среди синефилов и фильм-брос: над его креативными фотосессиями по-доброму хихикали примерно с тех самых пор, как они появились. Но дело не только в них — за актером тянется шлейф фриковатых, странных и трикстерных ролей: легендарный Гоблин из „Человека-паука“ Сэма Рейми, сходящий с ума смотритель в „Маяке“ и загадочный жрец в „Варяге“ Роберта Эггерса, горюющий отец в „Антихристе“ Ларса фон Триера, даже у Линча снялся. Тут можно долго перечислять, но главное вот что: дед сам по себе живой и смешной и успел насниматься в самых разных амплуа, которые глубоко въелись в сознание мужчин на приколе и интернет-культуру нулевых и десятых.
Теперь ждем переосмысления других знаменитых мемов: гифки с испуганным Уиллемом Дефо, похабной песни, которую поет Уиллем Дефо, и байки, что у Уиллема Дефо настолько большой пенис, что Ларсу фон Триеру в «Антихристе» пришлось заменять сцены с актером на сцены с дублером, потому что его размеры „всех смущали“».
Эсэмэмщики, тату-мастера, комики, сотрудники автосервиса и десятки других русскоязычных пользователей подражали Дефо вслед за The Pak. Позже он закрепил успех хита выходом черно-белого клипа: по сюжету главный герой решает стать Дефо после неудачных актерских кастингов.
Сам музыкант, Миша Жаков, учится в ГИТИСе на режиссерском факультете по специальности «актер» в мастерской Олега Кудряшова. Так что выбор темы трека не случайность. О своем отношении к американской звезде он рассказал «Афише Daily».
«Я думал, как продвигать трек, пробовал разные форматы. Люди подхватили именно пародии на фотосессии Дефо: начали снимать свои версии, повторять кадры, которые я не использовал. Думаю, все дело в том, что фотосессии Дефо гениальные: ироничные, смелые, откровенные. Он будто вобрал в себя все качества, которые мы ценим в друзьях. А еще на фотографиях актер бесконечно остается собой, и это клево.
Пока что я не ощущаю, что трек прямо хайпанул, скорее привлек к себе определенное внимание. Почему так произошло? Оказалось, не только я обожаю этого актера — многие россияне сравнивают себя с Дефо, даже считают его секс-символом, желают быть на него похожи. Хотят быть им или быть с ним».
Бонус: три причины, по которым The Pak любит Уиллема Дефо
- Щель между зубами.
- Гибкость.
- Честность.