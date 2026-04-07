Голос или алгоритм? Три теории о том, куда ИИ приведет музыку

Фото: Unsplash
8 и 9 апреля ВТБ проводит Data Fusion* — конференцию по анализу данных и ИИ-технологий. По такому поводу мы попросили музыкального и шеф-редактора «Афиши Daily» Лёшу Горбаша погрузиться в мир искусственного интеллекта в современной музыке и предположить, к чему нас приведут нейросети. Вот три сценария развития событий.
Середина двадцатых — эпоха активного внедрения нейросетей в креативные индустрии. Инструмент, сначала вдохновивший режиссеров, дизайнеров, музыкантов и не только новыми возможностями, быстро стал вызывать опаску. Нужны ли актеры, если можно сгенерировать их лица и никто не заметит разницы? Как быть художникам, если нейросети оперативно учатся по их работам? Как строить карьеру музыканту в мире, где робот уже может написать симфонию? Выживет ли современное искусство? Эти переживания охватили мировую креативную индустрию, особенно музыкальную среду. А сгенерированный контент все чаще стал появляться наравне с работами, созданными людьми. Согласно исследованиям, в 2024-м доходы рынка ИИ-музыки составили 560 млн долларов. К 2030 году эта сумма может вырасти почти до 3 млрд долларов.

Российская музыкальная индустрия не отстает от общего тренда. К концу марта блогер Миша Рэнт, изучающий влияние ИИ на музыкальную индустрию, отметил, что в чарте «Яндекс Музыки» было 15 треков, сгенерированных искусственным интеллектом. В «VK Музыке» — 24 такие песни. Некоторые продюсеры уже давно используют ИИ и в создании «настоящих» треков, чтобы автоматизировать работу и ускорить творческий процесс. Но такое засилье исключительно нейронного контента наблюдается впервые.

Это прямое отражение того, что ИИ-треки легче в производстве, соответственно, на площадках они появляются в огромных количествах — и некоторые успешно доходят до чартов. Площадки давно не игнорируют их, а, наоборот, активно подсвечивают, как это делает та же «Яндекс Музыка». Может показаться, что ИИ-контент начинает занимать на стримингах место «настоящей» музыки, но на практике его хватает всем, а продукт нейросетей забирает важнейшую валюту современной индустрии — внимание аудитории. Только страдают здесь в первую очередь не герои чартов, а авторы «прикладной» музыки: на любом стриминговом сервисе можно найти целые плейлисты из лоуфай- и эмбиент-треков от нейросетей, которые позиционируются как «музыка для работы» или «отдыха».

Откуда берется ИИ-контент

Ключевые риски засилья ИИ-контента — замещение живой, сделанной исключительно человеком музыки. Есть и другая сторона: ИИ помогает музыкантам по-новому раскрыть собственную креативность. Большинство артистов не игнорируют нейросети, а активно используют их в своей работе. В основном Suno — инструмент, помогающий создавать не только аранжировки, но и вокал. В случае поп-музыки нейросети прокачались настолько, что неподготовленный слушатель вряд ли отличит работу искусственного интеллекта от обычного человека. 

«На днях попался ролик под дико крутую песню. „Шазам“ ее не находил, поэтому в комментах все спрашивали название трека. Автор удивил всех, сказав, что сделал песню в ИИ специально для видео. Вот тут я реально поднял брови, потому что такого крутого нейромузла еще не слышал. До сих пор репичу этот отрывок. Если это правда ИИ-трек, то людям реально стоит напрячься», — так рэпер Jubilee описывает трек, который случайно встретился ему в ленте.

Поп-музыка и электроника — жанры, больше всего страдающие от внедрения нейросетей, потому что с ними нейронки справляются лучше остальных. Сложные гитарные партии или рэп-куплеты с многослойными рифмами искусственному интеллекту даются намного хуже.

Что дальше?

Возможности ИИ не вызывают сомнений, вопрос в том, как музыкальный мир будет регулировать их в будущем. Технологический прогресс всегда пугал индустрию. Начиная с создания виниловых проигрывателей, люди опасались, что сейчас-то технологии точно уничтожат творчество — но этого не происходило. Потому что музыка всегда оставалась отражением прогресса и медиумом, определяющим его. Так было с винилом, а позже с видеоклипами и цифровыми форматами. И то и другое сегодня — естественная часть музыкального рынка. 

Будущее мира музыки станет одной из тем конференции Data Fusion от ВТБ, которая пройдет 8 и 9 апреля. Она будет посвящена анализу данных и технологиям ИИ, в том числе их влиянию на окружающий нас мир — от бытовых проблем до новой любимой музыки. 9 апреля пройдет дискуссия «Голос или алгоритм: чью музыку мы будем слушать завтра?». Модератором выступит Николай Редькин, в беседе поучаствуют Пашу, Никита Забелин, Олег Кармунин и Алексей Галяткин.

А пока мы попытаемся предугадать, куда искусственный интеллект и музыка приведут друг друга в ближайшем будущем. Выбрали три сценария развития событий — от трагичного до самого реалистичного.

Все кончено, мы попадаем в коллективную матрицу

Вероятность: 4% (для любителей паниковать)

Стриминги видят, сколько прослушиваний собирают ИИ-треки, и продолжают активно поддерживать их развитие внутри своих платформ, чтобы собирать еще больше отчислений со сгенерированного контента. Доходит до того, что мировые сервисы понимают: «настоящие» артисты только отнимают у них выручку, в то время как ИИ помогает ее увеличивать. К началу 2030-х стриминги пересматривают долю выплат в пользу ИИ (и самих себя), а живые музыканты в знак протеста снимают всю свою музыку с площадок и уходят в андеграунд. Теперь они предлагают аудитории альтернативу — возможность посетить концерт настоящего человека в небольшом клубе, пока массы ходят на шоу голограмм на стадионы. Так вчерашняя суперзвезда меняет частные самолеты на маршрутки и оказывается нишевым героем, собирающим по 50 человек в пыльных подвалах.

Нейронки быстро наскучат, победит человечность

Вероятность: 14% (потому что мы всегда больше верим в человечность)

Через пару лет пользователи понимают, что смотреть на поющих аватаров — это немного искусственное удовольствие, и сами возвращаются к прослушиванию реальных людей, а ИИ-слоп позорно исчезает из топов чартов и превращается в нишевую забаву для технологичных задротов, которые продолжают считать, что вместе с машинами у них больше шансов создать ту самую идеальную песню.

Искусственный интеллект станет естественной частью музыкального мира

Вероятность: 82% (так подсказывает история)

Все строится на умении музыкального мира вплетать в себя прогресс. За пару лет до появления первых стримингов казалось невообразимым, чтобы люди перестали покупать музыку на физических носителях и переместились в интернет. Но в итоге мировые лейблы договорились со стриминговыми сервисами — и все стали зарабатывать только больше.

По-хорошему, волнения из-за угрозы для творчества — скорее лирика. На самом деле все куда больше переживают из-за финансовой стороны вопроса. ИИ-контент прорывается на стриминговые площадки и забирает у музыкантов крупицы внимания и аудитории, за которые последние десять лет и так ведется ожесточенная борьба, усугубленная соцсетями с вертикальным контентом. 

Возникает логичный вопрос: а должен ли ИИ-контент оплачиваться так же, как созданная человеком музыка? Ни один стриминг пока не дал четкого ответа на этот вопрос, но в ближайшем будущем это точно произойдет. Подхода может быть два. 

Первый: при помощи других нейросетей распознавать ИИ-контент и удалять его с платформ, чтобы оставить там только авторскую музыку. Нюанс в том, что никто пока не может четко сформулировать, в какой момент трек перестает быть авторской работой и становится продуктом ИИ.

Второй: сбалансировать финансовую модель, в которой авторская музыка ценилась бы стримингами выше, чем ИИ-треки. Например, чтобы человек — автор песен мог бы претендовать на больший процент выплат за свой трек, чем отчисления за ИИ-контент. Но в этом случае может получиться так, что выиграют от потенциальных изменений не артисты (они и так годами борются за более высокие выплаты), а исключительно стриминги, которые будут забирать лишнюю прибыль себе.

Ни один из подходов не кажется идеальным, что лишний раз подчеркивает насущность вопроса. Вряд ли индустрия сможет долго избегать неудобного разговора на эту тему, когда минимум 20% контента в топ-чартах — это работы ИИ. 

Полученный ответ сперва всех возмутит, а потом люди привыкнут и вернутся к главному — творчеству. Музыканты — к работе над музыкой, в том числе с помощью ИИ. Аудитория — к потреблению, ровно с такой же помощью. Получается, конец творческого света опять не случился?

Что нас ждет в будущем — узнаем в ближайшие годы, а пока можно пройти наш тест и понять, насколько хорошо вы ориентируетесь в сегодняшней музыкальной ИИ-действительности.

* Data Fusion — «интеграция данных».

