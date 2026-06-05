Новые олдскульные: как молодые рэперы из России возрождают старый хип-хоп

Дрон из «Ах. репа»: «Закон нас пока не коснулся, но, если че, я **** [трахал] блюрить треки. Массовое выкидывание слов из творчества — это преступление. Люди стали приспособленцами и забыли, чем занимаются. Напоминаю, чуваки, мы все — культура, мы художники, живущие на этой земле здесь и сейчас. Наша миссия в том, чтоб запечатлеть мир таким, каким мы его видим! Наркотики никогда не были лейтмотивом в музыке „Ах. репа“ и мы против пропаганды, но они такая же часть жизни, каждый с ней встречался в той или иной степени. Слушатели и артисты сами должны решать, о чем писать и о чем слушать, а вы стерилизуете свои песни, в которые вы вкладывали душу, и теперь они похожи на калек. Лучше удалю все с площадок, но этим позором заниматься не буду 100%».