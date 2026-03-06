Чарты всех наших подруг в Icegergert-обвесе. Как он стал главным рэпером России-2026

История показывает, что нет ничего более нормисного, чем правильно упакованная панковость, провокация или просто шумное покушение на правила. Люди любят раздвижение границ, но ровно в той степени, в какой это остается в рамках развлечения, а не становится неудобным . Пьяный Сергей Шнуров, отрицающий липсинк на премии «Муз-ТВ» в 2003 году, хоть и выглядел инородно на фоне эстрады, но дарил людям праздник, сравнимый по вайбу с пятничным пьяным барагозом после 5/2 в офисе. Примерно сюда же — Моргенштерн, который записывал альбом за неделю, мешал Артуру Пирожкову праздновать тарелку на той же премии Муз-ТВ (совпадение? не думаю), приправлял бит в песне с Тимати собственным кишечным метеоризмом, но давал зрителю и слушателю ровно то, что он и просил — зрелище. Можно вспомнить и Горшка, медийный аватар которого отряхнулся от грязи поселка Эммаус на сцене «Нашествия» и отправился сначала на «Севкабель», а потом в «Пятерочку».