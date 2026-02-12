«Макарена», «Свадьба», «Дилемма» и другие великие песни про измены

Justin Timberlake «What Goes Around»
Здесь могла быть и песня, с которой началась большая карьера Джастина Тимберлейка, — «Cry Me a River», якобы вдохновленная отношениями певца с Бритни Спирс. Но на втором альбоме Тимберлейка есть даже более великая (возможно, вообще лучшая в его карьере) песня — «What Goes Around». Семь с половиной минут грустного принятия: любимый человек может предать, остается это только пережить. Дополнилось все клипом — отличной короткометражной мыльной оперой со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Брутто «Шаде»
Грустная история про парня, которого стоит затолкать в тачку силой и увезти к пацанам, только вместо Макса Коржа саундтреком тут выступает музыка британской певицы Шаде. Которая удивительным образом оказалась лучшим сопровождением грусти по версии Брутто.
Los del Rio «Macarena»
Вы точно хотя бы раз в жизни слышали эту песню и, вероятно, примерно понимаете, как выглядит танец под нее. А вот что могло скрыться на фоне, казалось бы, доброго беззаботного вайба песни: на самом деле она про измену. Макарена — имя главной героини песни; ее парень ушел в армию, а два его друга — нет.
Zoloto «Грустно на афтепати»
Бывают и песни, где человек не повелся на искушение и отказался изменять любимому человеку. Такое случается и в «Афтепати», где Владимир Золотухин: «Я обещаю, Катя, все эти шлюхи не дождутся нашей с тобой разлуки», потому что «без тебя одни страдания и муки». Такое мы уважаем.
Beyoncé «Lemonade» и Jay-Z «4:44»
Что происходит, когда в браке двух очень публичных людей случается разлад? Как правило — не менее публичный скандал, развод, суды и сводки сплетен. Но есть и альтернативный вариант — проработать все в музыке. В 2016 году Бейонсе выпустила альбом «Lemonade», где долго рассказывала про то, как ей изменил любимый человек. Никто особо не скрывал, что это не выдуманная история, а рассказ про ее брак с Джей Зи. Спустя год, в 2017-м, он выпустил альбом «4:44», где не стал бегать от неудобной темы: «Если человек не может заботиться о своей семье, он никогда не будет богатым, Бекки, отвали», — на своем альбоме Бейонсе вспоминала Бекки, с которой ей изменял муж.
Rihanna «Unfaithful»
Нетипичный подход: здесь про измену рассказывают не со стороны пострадавшей от неверности, а наоборот: Рианна грустно рассказывает про то, что вроде и любит своего человека, но поделать с собой ничего не может и изменяет ему, хотя все понимает. Так получился один из первых больших хитов в карьере певицы.
Гуф, Слим «Свадьба»
Середина 2000-х — великое время, когда Гуф не поставлял сюжеты для телеграм-каналов, а превращал в собственные песни. В этом случае вместе с другим участником группы Centr Слимом.
Nelly & Kelly Rowland «Dilemma»
Культовый благодаря СМС, отправленному в экселе, клип — это история измены, где Келли Роуленд не могла дождаться момента, чтобы сбежать к Нелли, а того такой сюжет полностью устраивал.
Amy Winehouse «You Know I’m No Good»
Эми Вайнхаус никогда не стеснялась собственной неидеальности. Хоть в жизни, хоть в музыке — так случилась и эта песня, где ее героиню ловят на измене, а она не сильно смущается и сквозь весь трек говорит собеседнику: «Зай, ну ты знал, на что подписывался, вопрос-то в чем?»
Drake «Marvins Room»
Ранний Дрейк написал очень много песен о том, как страдает по бывшим и портит все свои отношения. В этой песне он сидит на студии Марвина Гея и названивает бывшей, чтобы напомнить ей, кто ее главный бывший. И уверенно заявляет: «Раз уж ответила, значит и сама все понимаешь». В конце, правда, ему отказывают.
ЛСП «МЛД»
В пантеоне королей сторителлинга русскоязычного рэпа Олег ЛСП давно заслужил свое место где-то рядом с теми же Гуфом и Брутто. Пруфов сколько угодно, а один из самых убедительных спрятался еще на дебютном альбоме беларусской группы. «МЛД» — мрачная и отвратительная история о том, как девушка нашла себе во всех отношениях молодого человека, но заскучала и променяла его на мнимую радость от черных зрачков.
George Michael «Careless Whisper»
Святая классика поп-музыки была написана по мотивам опыта старших классов школы. Сам Джордж Майкл рассказывал, что тогда встречался с двумя девушками одновременно и считал себя очень крутым. А потом одна девушка узнала про вторую, вторая про первую — так у Джорджа Майкла осталось ноль девушек.
Panic! at the Disco «I Write Sins Not Tragedies»
Трагикомедия о том, когда измена всплывает в самый неловкий момент — прямо на свадьбе. Здесь обошлись без неожиданных твистов, а начали с главного: «Какая красивая свадьба. Жаль, что невеста — шлюха», — так заканчивается первый же куплет.
Главная песня в карьере канадской группы навеяна не только вечным сюжетом мировой культуры, но и неожиданно обыгрывает бэкграунд солиста Райана Росса. Во-первых, он вырос в очень верующей семье. «Я рос среди мормонов, а религиозная вина была заметной частью нашей жизни, я уже никогда от этого не избавлюсь. Сейчас я не считаю себе религиозным человеком, но осуждение других людей никуда не делось».
Во-вторых, в основу песни легла и его личная травма. «У меня был друг по имени Эрик. Мы близко дружили, он знал, что мне очень нравится одна девушка, с которой мы общались, я был сильно в нее влюблен, но нервничал и не делал первого шага. А потом я узнал, что Эрик с ней спал. Это разбило мне сердце».
«Високосный год» «Метро»
Чуть подзабытый хит начала 2000-х, сюжет которого легко упустить на фоне знакомой многим с детства мелодии. А здесь ведь никто ничего не скрывает, песня начинается буквально с таких слов: «Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте». И продолжается описанием ухищрений, на которые герои идут, чтобы с задачей справиться.
Lily Allen «West End Girl»
Самый свежий релиз списка, в 2025 году Лили Аллен выпустила свой первый за семь лет альбом. Во многом он навеян ее отношениями с актером Дэвидом Харбором. Пара познакомилась в 2019-м, спустя год поженилась, а в 2024-м рассталась. Значительная часть альбома посвящена тому, как Аллен справлялась с неверностью мужа. Она уточняет, что альбом — это не буквальный пересказ их отношений, но история, созданная под сильным впечатлением от них.
Судя по песням, у Харбора и Аллен был открытый брак, главное правило которого — не изменять в открытую. Но по ходу альбома его героиня видит сообщения мужу от девушки по имени Мэделин, и это далеко не единственный пример мрачного тяжелого брака, через который прошла героиня песен Лили Аллен. Вероятно, самое мощное высказывание на тему измены в музыке 2020-х.