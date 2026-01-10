Ежегодно в Тбилиси на государственные деньги проходит оупен-эйр с несколькими сценами: на одной (побольше) выступают западные топы, на другой (поменьше) — нишевые электронные герои. Например, в 2024 году хедлайнерами главной сцены были норвежская инди-поп-певица Aurora, звезда десятых M.I.A. и британцы из группы Archive. К сожалению, в 2025 году фестиваль прошел куда скромнее: вместо западных звезд были местные артисты. Кто знает: может быть, уже в следующем году ситуация изменится — пока информации о датах и хедлайнерах не было. В любом случае за новостями Tbilisi Open Air явно стоит следить — как минимум потому, что это самый географически близкий к России фестиваль.