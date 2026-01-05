Концертный зал

Ваня Дмитриенко, Mayot, «Космонавтов нет», Lizer, МакSим: главные концерты января в Москве

В ваших целях на год есть пункт «чаще ходить на музыкальные мероприятия»? В любом случае еще не поздно добавить! С Романом Имполитовым, автором телеграм-канала «слезы моей юности», собрали главные концерты и фестивали в столице на ближайший месяц.

Ваня Дмитриенко

6 января, в пространстве Tau

© Ваня Дмитриенко

С момента выхода хита «Венера-Юпитер» прошло уже четыре года, и в 2025-м в карьере молодого артиста начался новый этап: звук стал тяжелее, а тексты — вдумчивее и взрослее. Звезда соцсетей и любимец женской аудитории исполнит главные песни, среди которых  «Цветаева», «Шелк» и «Настоящая», а также «Силуэт» — совместный с Аней Пересильд трек из фильма «Алиса в Стране чудес». 

Ваня Дмитриенко
Концерт / 6 января
Подробнее на Афише

Motherland Winter

6 января, в клубе «Урбан»

© Алина Королева

Уверенно набирающий в последние годы популярность фестиваль Motherland впервые откроет свои двери зимой. В этот раз организаторы решили собрать на одной сцене пять разножанровых инди-групп: «Хмыров», Terelya, Settlers, Palc, «Стрио».

Motherland Winter
Концерт / 6 января
Подробнее на Афише

Mayot

6 января, в клубе Atmosphere

© Mayot

Новогоднее выступление от мелодичного рэпера, который выпустил в этом году несколько синглов и интересных фитов. 

Билеты
купить

Дети Rave

6 января, на концертной площадке «Свобода»

© Дети Rave

Готовы к праздничному рейву? Вы его получите! Артист исполнит и полюбившиеся хиты, и треки из майского альбома «Хромированные покемоны». 

Билеты
купить

Sqwoz Bab

7 января, в клубе Atmosphere

© Sqwoz Bab

Выступление с живым бендом от одного из самых энергичных представителей рэп-сцены. Ждите как старые громкие работы вроде «Татарского богатыря» и «АУФ», так и вышедшие в 2025-м синглы, среди которых «Romantic» и «Tokyo». 

Билеты
купить

Luverance 

7 января, в ДК «Альфа Кристалл»

© Luverance

Сольный концерт лиричного исполнителя с преданной аудиторией. 

Билеты
купить

«Папин Олимпос»

7 января, в Base Club

© «Папин Олимпос»

Поп-панки и представители альтернативной сцены из Волгограда обещают большое рождественское шоу. 

Билеты
купить

«Психея»

7 января, в клубе Pravda

© «Психея»


«Психея» — коллектив, без которого невозможно представить историю отечественного индастриал- и альтернатив-метала. Более чем за три десятилетия группа не растеряла ни злости, ни актуальности, продолжая экспериментировать со звуком.

Билеты
купить

Тринадцать карат

8 января, в пространство Tau

© Тринадцать карат

Артист этой зимой отправляется в тур по стране, а год начинает с сольного концерта в столице. Можно ждать и новинки, и треки с альбома «13 причин почему», как раз и принесшего исполнителю известность. 

тринадцать карат
Концерт / 8 января
Подробнее на Афише

«Космонавтов нет»

8 января, на концертной площадке «Свобода»

© «Космонавтов нет»

Поп-рокеры из Пензы, недавно выпустившие мини-альбом «Антипоэтика», презентуют его на январском выступлении.

Билеты
купить

«Базар»

9 января, в клубе «16 тонн»

© Пресс-материалы

Ударные, духовая секция, контрабас, клавиши, акустическая гитара — музыкантов на сцене в этот день будет много. Дуэт вместе с командой готовит необычные аранжировки и обещает, что несколько песен прозвучат со сцены впервые. 

Базар. Новогодняя акустика
Концерт / 9 января
Подробнее на Афише

Alai Oli

9 января, в клубе «Урбан»

© Alai Oli

У группы есть многолетняя традиция: играть небольшие уютные зимние концерты. Специально для них в сет-лист добавляют не самые популярные песни, а в этот раз еще стоит ждать работы с вышедшего летом альбома «C2BY».

Alai Oli
Концерт / январь
Подробнее на Афише

Stervell

9 января, в клубе «Техникабезопасности»

© Промо

Камерный акустический концерт, где можно будет услышать более спокойные версии знакомых треков.

Билеты
купить

«Сквозь звук»

10 января, в пространстве «Смена»

© «Смена»

Фестиваль в компании резидентов и друзей сообщества. На двух сценах выступит десяток артистов из разных городов и разных жанров: от брейкбита и арт-рока до постпанка и электроники.

Билеты
купить

«Порт (812)»

13 января, в клубе «16 тонн»

© «Порт (812)»

Легенды питерского панк-рока и классики отечественной поп-панк-сцены возвращаются в Москву с большим сольным концертом в честь 50-летнего юбилея своего бессменного лидера Ильи Никитина.

Порт (812). 50 лет Илье
Концерт / 13 января
Подробнее на Афише

«Культодиночества», «Июльские дни»

16 января, в клубе «Мотри»

Вечер для любителей меланхолии, хтони и вдумчивой альтернативы — буквально общий сбор думеров.

Июльские дни, Культодиночества,Тело Раи
Концерт / 16 января
Подробнее на Афише

«Последние танки в Париже»

16–17 января, в клубе «16 тонн»

Два вечера — два настроения. В первый день «ПТВП» представят жесткую и злую сторону своего творчества, во второй — более лиричную и меланхоличную.

Последние танки в Париже (ПТВП). Жесть
Концерт / 16 января
Подробнее на Афише
Последние танки в Париже (ПТВП). Лирика
Концерт / 17 января
Подробнее на Афише

Baldemoboy

17 января, на «Складе № 3»

Baldemoboy — хип-хоп-проект, в котором электронная (на грани рейва) музыка встречается со слегка панковской дерзостью и абстрактно-ироничным взглядом на реальность. 

baldemoboy
Концерт / январь
Подробнее на Афише

Lizer

18 января, в клубе Atmosphere

Столичным концертом артист завершает тур «Восход». Прозвучат и старые хиты, и треки из октябрьского альбома «[некуда бежать]», записанного с продюсером Highself.

Билеты
купить

Петр Налич

23 января, в клубе «16 тонн»

Карьера Налича взлетела после хита «Guitar», но сейчас в творчестве оперного певца и композитора много любопытных разножанровых работ.

Пётр Налич
Концерт / 23 января
Подробнее на Афише

«Досвидошь»

24 января, Pravda

Дуэт, работающий во множестве жанров, — от постпанка до нойз-рока, но в исполнении всего двух инструментов. Как говорят сами музыканты, на концертах у них никогда нет заранее подготовленного сетлиста, и переходы из одной песни в другую — чистая импровизация. 

Билеты
купить

«Несогласие»

24 января, в клубе «Невротик»

Инди-группа умело миксует в музыке панк-рок, постпанк и даже синти-поп, акустический формат концерта позволит раскрыть все то, что скрыто в электрическом звуке.

Несогласие
Концерт / январь
Подробнее на Афише

Мукка

25 января, в Base Club

С момента выхода трека «Девочка с каре» прошло больше шести лет, за это время исполнитель записал много более лиричных работ. Одна из них — недавний сингл «Тысячи ночей».

Мукка
Концерт / январь
Подробнее на Афише

«Kill the Spot Gig»

25 января, в клубе Punk Fiction

DIY-гиг для тех, кто ценит андеграунд, локальную сцену и мощные брейкдауны. На этот вечер Punk Fiction станет местом притяжения хардкора, панка и всего, что живет вне мейнстрима. В лайнапе FBC, Tumorflesh Rejection, Hurt in Lane и «Скверная участь».

Билеты
купить

МакSим

31 января, в пространстве Tau

Знаешь ли ты… что у певицы нашей юности концерт в последний день месяца? «Отпускаю», «Трудный возраст», «Ветром стать» — в этот день прозвучат главные хиты исполнительницы. 

МакSим
Концерт / 31 января
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям