Айс-какао с грибами и березовый квас на крапиве: необычные холодные напитки в Москве

С идеальным холодным напитком в комплекте должна идти еще и закуска! Так решили в японских кафе Nagoya. В меню ищите Каппу (690 р.) — стакан с лимонадом в азиатском стиле. На выбор — лимонад (Юдзу или малина-мята), а в качестве закуски можно выбрать такояки с фри, карааге с сыром фондю и жареную лапшу с говядиной. В Японии такой формат очень популярен.