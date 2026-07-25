Айс-какао с грибами и березовый квас на крапиве: необычные холодные напитки в Москве

Кофейные спэшлы
Cream Soda
В меню есть бодрящий Колд-Брю Вишня-Виски (590 р.) — дерзкая версия колд-брю, с приятной вишневой сладостью и необычной дубовой ноткой от безалкогольного виски. Подойдёт для любителей плотных, терпких вкусов.
Cazaban Bistro
Гостей ждет ягодный колд-брю — холодный кофе на анаэробном зерне с выразительным ягодным профилем. Малиновый кордиал подчеркивает природную сладость и сочную кислотность напитка.
Еще для знойного летнего дня отлично подойдет айс-латте «Груша-Миндаль» — нежный напиток, в котором груша встречается с ореховыми нотами оршада.
«МореКофео́кеан by ERWIN»
Бар-менеджер Коблов Алексей приготовил для любителей кофе несколько позиций. Латте Лимонная меренга & Лемонграсс — эспрессо с классическим молоком, с сиропами лемонграсс и апельсин, из украшений — цедра апельсина и лимонная меренга. Латте Сливочный вишневый пудинг & Миндаль — классическое молоко и сливки с эспрессо, сиропами вишня и миндаль. И латте Крем-брюле & Карамель — молочно-карамельный напиток с эспрессо, сырной пеной крем-брюле и карамелью. Цена каждого из них — 490 рублей.
Atlantica Bistro
Приходите на клубничный фильтр (510 р.), который делают на зерне из Колумбии — с отчетливо читаемыми шоколадными нотами и легкой кислинкой зеленого яблока и цитрусов.
Sempre
Сюда стоит заглянуть на холодный какао SHROOM-SHROOM (500 р.). Это не просто напиток, а целая линейка функциональных напитков на основе какао с адаптогенами, грибами и растительными экстрактами. Каждый решает свою задачу: восстановить, взбодрить или уравновесить.
Croissant Atelier
В сети кофеен добавляют сезонную лесную ягоду даже в напитки — обязательно попробуйте айс-латте «Земляника–Можжевельник».
«Любовь Пирогова»
Здесь для дегустации хорошо подойдет «Вишня в шоколаде» (350 р.), его делают на миндальном молоке, добавляющем напитку вкус вишневой косточки.
Азиатские напитки и айс-ти
Nagoya
С идеальным холодным напитком в комплекте должна идти еще и закуска! Так решили в японских кафе Nagoya. В меню ищите Каппу (690 р.) — стакан с лимонадом в азиатском стиле. На выбор — лимонад (Юдзу или малина-мята), а в качестве закуски можно выбрать такояки с фри, карааге с сыром фондю и жареную лапшу с говядиной. В Японии такой формат очень популярен.
Pims
В популярной сети придумали «Вкусный зеленый» (550р.) — напиток с крыжовником, киви, лаймом, щавелем и лемонграссом на основе жасминового чая. Еще здесь есть «Майсу чай» (500р.) — напиток с матчей, кокосовым молоком и мороженым.
Cazaban Bistro
Удивили чайным тоником с андалиманом — сочетание зеленого чая и тоника, раскрывающееся яркими цитрусовыми оттенками андалиманского перца ароматом шафрана.
Croissant Atelier
Среди чайных новинок пекарен: колд-брю «Бергамот» с цитрусовыми нотами, лимонад «Кактус–Киви» с освежающим тропическим вкусом и айс-ти «Анчан с малиной» с ярким сапфировым оттенком и ягодным акцентом.
J'PAN
В японском бистро представили гостям пару интересных позиций: Хризантема-жасмин (490 р.) — жасмин колд брю, джусболлы с вишней, хризантема, лемонграсс и Пуэр-вишня (490 р.) — пуэр колд брю, вишня, цитрусовая пена.
Urban Winery
На первой городской винодельне ищите персиковый чай — здесь его настаивают с жасмином и персиком, а сладость балансируют верджусем — безалкогольным соком из незрелого шардоне, который добавляет деликатную кислинку. Его сделали прямо на винодельне во время прошлого сезона переработки винограда.
Матча
Pasta Queen
Ищите в меню айс-матчу «Тропикал» с маракуйей на основе кокосового молока, ежевики, миндаля и пюре маракуйи. Это коллаборация с косметическим брендом KISY: в подарок к напитку гости получают уходовый бальзам для губ с ароматом балийской маракуйи.
Substance 2.0
Здесь есть необычная матча табак (480 р.) с абрикосовым кордиалом и молоком с сиропом табака. Гастрономичное сочетание с мягкой фруктовой сладостью, дымными нотами и долгим послевкусием.
Rockets.concept store
First& Red, Карен Хачанов и rockets.concept store запустили авторскую коллекцию напитков, вдохновленных атмосферой и культурой теннисных столиц мира — Мельбурна, Парижа, Уимблдона и Нью-Йорка. Из интересного: Melbourne (550 р.) на кокосовом молоке с синей матчей, карамелью-лемонграссом и эспрессо, и Wimbledon (550 р.) — сочетание матча-клауда на кокосовой воде и бергамота, вдохновленное английской клубной культурой и атмосферой Уимблдона.
Finch
С матчей тут сделали милкшейк (490 р.) на безлактозном молоке — легка терпкая матча балансирует со свежей ягодной сладостью малины.
J'PAN
Ищите в меню матчу де лече (520 р.) с кокосовым молоком и карамелью, и матча таро-убе (550 р.) с таро, убэ и сливочной пеной.
Полезные напитки с протеином и изотоники
INSPIRO Neurobistro
Любители функционального питания оценят позиции в меню: есть смузи с конопляным протеином и спирулиной на овсяном молоке с добавлением банана, кедровой сметаны, шпината и груши.
Angel Cakes
Берите to go смузи «Вдохновение» — тропический напиток с питахайей, манго, ананасом и апельсиновым фрешем. В составе миндальный урбеч, ежевика, ванильный протеин, семена льна, чиа и щепотка корицы для мягкого пряного акцента.
КМ20
Смузи из линейки DOZA полностью закрывает вопрос с протеиновыми напитками. Здесь приготовили I'm Open Mind — из клубники, малины, апельсина, авокадо, конопляного протеина с добавлением куркумы, финика и имбиря, и Kale Bunny — из кейла, шпината, банана с яблоком, сельдерея, кинзы и лайма.
Tilda
Любителям велоспорта обязательно стоит заглянуть на VeloDrink — коктейль, созданный специально для тех, кто исследует город на велосипеде. Освежающий коктейль-изотоник, авторский твист на классическую мичеладу с секретным миксом специй и пивом Dreamteam. Напиток представлен в двух версиях: Port — алкогольной и S-port — безалкогольной.
«Здрасте»
Сеть кофеен предлагает попробовать смузи с пюре авокадо, греческим йогуртом, бананом и медом, а также морковного смузи с добавлением 15 граммов протеина.
Необычные лимонады
Osso
Если хочется не самого классического лимонада, присмотритесь к вкусу «Дыня-Карамель» в остерии, кухней которой заправляют сразу два шефа-итальянца.
MY RECEPT
Присмотритесь к «Малиновому арбузу» (690 р.) — освежающему летнему напитку с натуральным арбузным фрешем, малиновым пюре и шариком малинового сорбета.
Pasta Queen
Обратите внимание на три любопытных напитка: «Пилатес герл» — в составе клубничное молоко, яблочные джус боллы, матча и груша, «Бимбо герл» — овсяное молоко, йогуртовые джус боллы, сырная пена, карамель и манго, и «Клин герл» — ананас, ваниль, содовая, яблоко. Стоимость каждого — 560 р.
Cazaban Bistro
Ищите в меню лимонад «Кокосовый с личи и базиликом» на основе газированной кокосовой воды, где сладость личи переплетается со свежестью базилика и нотами мяты.
Также здесь есть лимонад «Пинаколада» — тропическое прочтение знаменитой пинаколады: ананас, бодрящая кислинка каламанси и кокосовый сорбет. .
КМ20
Подают лимонад «Ревень-клубника» — в меру сладкий, с тимьяном и лаймом. Его делают из ревеня, который выращивают на собственной ферме в Подмосковье.
Rockets.concept store
Среди позиций появилось несколько новых сезонных напитков: Melon Crush с дыней и каламанси, Iron Cherry с черешней и гибискусом, Grape Blush с грейпфрутом и розовым перцем. Для тех, кто предпочитает что-то более необычное — трендовый Banana Ube на банановом молоке.
Иммуномодуляторы
«Счастье на крыше»
В Большом Путинковском переулке авторскую коллекцию Шотов Здоровья пополнил зеленый бустер иммунитета ГРØН (220 р.) на основе яблока, имбиря, огурца, лимона, топинамбура, луми, хлорофилла и моринги.
Ribambelle «Времена года»
Сейчас здесь действует целое WELLNESS-меню. Его создали в коллаборации с health-коучем Олесей Терещенко, основателем сервиса Simply health. Здесь предлагают цитрусовый иммуно-шот (350 р.), в состав которого входят апельсиновый и лимонный фреш с добавлением имбирного сока, куркумы и соуса табаско.
Питательные смузи
КМ20
В линейке DOZA есть F**** Dope — с урбечем, финиками, ягодами годжи, бананом, кешью, какао бобами. Это суперфуд шейк: приготовлен только из растительных легкоусвояемых жиров, богат аминокислотами, антиоксидантами, витаминами и минералами.
«Притча»
На завтрак однозначно стоит пробовать смузи «Яблоко-укроп» (550 р.) — должен хорошо освежить и настроить на день.
Finch
Для дегустации отлично подойдет смузи авокадо-лемонграсс (490 р.) — освежающий зеленый микс с мягкой, почти кремовой текстурой авокадо, пряным ароматом лемонграсса, шпинатом, яблочным соком и семенами чиа.
Ribambelle «Времена года»
Подают витаминный смузи (1100 р.): в состав входят авокадо, шпинат, романо, банан, клетчатка конопли, ананасовый сок и кокосовое молоко.
Квас и комбуча
Manul
Загляните на березовый квас на крапиве (от 800 р.) — напиток из молодых побегов крапивы, приготовленный методом естественного брожения. Легкий, освежающий, с тонким травянистым вкусом.
КМ20
Здесь готовят комбучу из качественного чая и коричневого сахара. В ассортименте: The good stuff — классический рецепт комбучи без добавок; Elevate me — с розовой водой и чиа; Vivid splash — с малиной, имбирем и каплей виноградного сиропа; Total bliss — с пюре манго и имбирным фрешем.
INSPIRO Neurobistro
Среди позиций есть цветочная комбуча на основе иван-чая, чайного гриба SCOBY, шиповника, мальвы и гибискуса.