Где пить

Айс-какао с грибами и березовый квас на крапиве: необычные холодные напитки в Москве

Афиша Daily
14 мин на чтение
Фото: Rockets
Когда лимонадом с манго и айс-латте с карамелью уже никого не удивишь, в ход идут самые смелые ингредиенты и неочевидные миксы, которые можно только представить в своем стакане. Что пить, если жаркое лето в столице застало вас близ популярных московских кофеен и ресторанов, рассказали в нашей подборке.

Кофейные спэшлы

Cream Soda

© Cream Soda

В меню есть бодрящий Колд-Брю Вишня-Виски (590 р.) — дерзкая версия колд-брю, с приятной вишневой сладостью и необычной дубовой ноткой от безалкогольного виски. Подойдёт для любителей плотных, терпких вкусов.

Адреса
Б.Толмачевский пер., 5, стр. 4 и другие
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
1000–3000 ₽
Тип заведения
кофейня
Кухня
европейская
Cream Soda
Ресторан / Б.Толмачевский пер., 5, стр. 4
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Cazaban Bistro

© Cazaban Bistro

Гостей ждет ягодный колд-брю — холодный кофе на анаэробном зерне с выразительным ягодным профилем. Малиновый кордиал подчеркивает природную сладость и сочную кислотность напитка.

Еще для знойного летнего дня отлично подойдет айс-латте «Груша-Миндаль» — нежный напиток, в котором груша встречается с ореховыми нотами оршада. 

Адрес
Серпуховская пл., 36/71, стр. 1
Метро
«Добрынинская», «Серпуховская»
Часы работы
пн-пт: 08:00-23:00, сб-вс: 10:00-23:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
европейская
Cazaban Bistro & Bakery
Ресторан / Серпуховская пл., 36/71, стр. 1
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«МореКофео́кеан by ERWIN»

© «МореКофео́кеан by ERWIN»

Бар-менеджер Коблов Алексей приготовил для любителей кофе несколько позиций. Латте Лимонная меренга & Лемонграсс — эспрессо с классическим молоком, с сиропами лемонграсс и апельсин, из украшений — цедра апельсина и лимонная меренга. Латте Сливочный вишневый пудинг & Миндаль — классическое молоко и сливки с эспрессо, сиропами вишня и миндаль. И латте Крем-брюле & Карамель — молочно-карамельный напиток с эспрессо, сырной пеной крем-брюле и карамелью. Цена каждого из них — 490 рублей.

Адрес
пл. Киевского Вокзала, 2, ТРЦ «Европейский»
Метро
Киевская
Часы работы
пн-чт: 10:00–22:00, пт-сб: 10:00–23:00, вс: 10:00–22:00
Средний чек
1000–3000 ₽
Тип заведения
кофейня
Кухня
итальянская, европейская
Морекофеокеан by Erwin
Ресторан / пл. Киевского Вокзала, 2, ТРЦ «Европейский»
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Atlantica Bistro

© Atlantica Bistro

Приходите на клубничный фильтр (510 р.), который делают на зерне из Колумбии — с отчетливо читаемыми шоколадными нотами и легкой кислинкой зеленого яблока и цитрусов. 

Адреса
Мясницкая, 24/7, стр. 2
Цветной б-р, 11, стр. 2
Б.Дмитровка, 23, стр. 1
Часы работы
пн-чт: 09:00-23:00, пт-вс: 09:00-00:00
Средний чек
1000–3000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
европейская
Atlantica Bistro
Ресторан / Мясницкая, 24/7, стр. 2
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Sempre

© Sempre

Сюда стоит заглянуть на холодный какао SHROOM-SHROOM (500 р.). Это не просто напиток, а целая линейка функциональных напитков на основе какао с адаптогенами, грибами и растительными экстрактами. Каждый решает свою задачу: восстановить, взбодрить или уравновесить.

Адрес
Б.Дмитровка, 22, стр. 1
Метро
«Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»
Часы работы
пн-пт: 11:00-23:00, сб-вс: 10:00-23:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
европейская
Sempre
Ресторан / Б.Дмитровка, 22, стр. 1
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Croissant Atelier

Айс-латте «Земляника–Можжевельник»
© Croissant Atelier

В сети кофеен добавляют сезонную лесную ягоду даже в напитки — обязательно попробуйте айс-латте «Земляника–Можжевельник». 

Адреса
Климентовский пер., 9/1
Новослободская, 16
Большая Дмитровка, 23с1
Часы работы
08:00–22:00
Средний чек
1000–3000 ₽
Тип заведения
кофейня
Кухня
европейская
Croissant Atelier
Ресторан / Климентовский пер., 9/1
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«Любовь Пирогова»

© «Любовь Пирогова»

Здесь для дегустации хорошо подойдет «Вишня в шоколаде» (350 р.), его делают на миндальном молоке, добавляющем напитку вкус вишневой косточки.

Адрес
Мытная, 74, Даниловский рынок
Метро
«Тульская»
Часы работы
08:00–21:00
Средний чек
До 1000 ₽
Тип заведения
кафе
Любовь Пирогова
Ресторан / Мытная, 74, Даниловский рынок
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Азиатские напитки и айс-ти

Nagoya

© Nagoya

С идеальным холодным напитком в комплекте должна идти еще и закуска! Так решили в японских кафе Nagoya. В меню ищите Каппу (690 р.) — стакан с лимонадом в азиатском стиле. На выбор — лимонад (Юдзу или малина-мята), а в качестве закуски можно выбрать такояки с фри, карааге с сыром фондю и жареную лапшу с говядиной. В Японии такой формат очень популярен.

Адрес
Старокирочный пер., 16/2, стр. 1
Метро
«Бауманская»
Часы работы
пн-сб: 11:00-22:00, вс: 12:00-22:00
Средний чек
до 1000 ₽
Тип заведения
кафе
Кухня
японская
Nagoya
Ресторан / Старокирочный пер., 16/2, стр. 1
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Pims

© Pims

В популярной сети придумали «Вкусный зеленый» (550р.) — напиток с крыжовником, киви, лаймом, щавелем и лемонграссом на основе жасминового чая. Еще здесь есть «Майсу чай» (500р.) — напиток с матчей, кокосовым молоком и мороженым.

Адреса
Б.Патриарший пер., 8, стр. 1 и другие
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
до 1000 ₽
Тип заведения
чайная
Pims
Ресторан / Б.Патриарший пер., 8, стр. 1
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Cazaban Bistro

© Cazaban Bistro

Удивили чайным тоником с андалиманом — сочетание зеленого чая и тоника, раскрывающееся яркими цитрусовыми оттенками андалиманского перца  ароматом шафрана.

Адрес
Серпуховская пл., 36/71, стр. 1
Метро
«Добрынинская», «Серпуховская»
Часы работы
пн-пт: 08:00-23:00, сб-вс: 10:00-23:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
европейская
Cazaban Bistro & Bakery
Ресторан / Серпуховская пл., 36/71, стр. 1
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Croissant Atelier

Лимонад «Кактус–Киви»
© Croissant Atelier

Среди чайных новинок пекарен: колд-брю «Бергамот» с цитрусовыми нотами, лимонад «Кактус–Киви» с освежающим тропическим вкусом и айс-ти «Анчан с малиной» с ярким сапфировым оттенком и ягодным акцентом.

Адреса
Климентовский пер., 9/1
Новослободская, 16
Большая Дмитровка, 23с1
Часы работы
08:00–22:00
Средний чек
1000–3000 ₽
Тип заведения
кофейня
Кухня
европейская
Croissant Atelier
Ресторан / Климентовский пер., 9/1
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J'PAN

Колд брю «Хризантема-жасмин»
© J'PAN

В японском бистро представили гостям пару интересных позиций: Хризантема-жасмин (490 р.) — жасмин колд брю, джусболлы с вишней, хризантема, лемонграсс и Пуэр-вишня (490 р.) — пуэр колд брю, вишня, цитрусовая пена.

Адреса
Трубная, 21 и другие
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
1000–3000 ₽
Тип заведения
кафе
Кухня
японская
J'Pan
Ресторан / Трубная, 21
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Urban Winery

© Urban Winery

На первой городской винодельне ищите персиковый чай — здесь его настаивают с жасмином и персиком, а сладость балансируют верджусем — безалкогольным соком из незрелого шардоне, который добавляет деликатную кислинку. Его сделали прямо на винодельне во время прошлого сезона переработки винограда.

Адрес
Спартаковская, 3, стр. 1
Метро
«Бауманская», «Комсомольская»
Часы работы
12:00–00:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Тип заведения
винотека
Кухня
европейская
Urban Winery
Ресторан / Спартаковская, 3, стр. 1
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Матча

Pasta Queen

© Pasta Queen

Ищите в меню айс-матчу «Тропикал» с маракуйей на основе кокосового молока, ежевики, миндаля и пюре маракуйи. Это коллаборация с косметическим брендом KISY: в подарок к напитку гости получают уходовый бальзам для губ с ароматом балийской маракуйи. 

Адреса
Кузнецкий Мост, 19, стр. 1 («Лубянка», «Кузнецкий Мост»)
Новослободская, 21
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
1000–3000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
европейская
Pasta Queen
Ресторан / Кузнецкий Мост, 19, стр. 1
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Substance 2.0

© Substance 2.0

Здесь есть необычная матча табак (480 р.) с абрикосовым кордиалом и молоком с сиропом табака. Гастрономичное сочетание с мягкой фруктовой сладостью, дымными нотами и долгим послевкусием.

Адрес
Крымский Вал, 9, стр. 5, парк Горького
Метро
«Парк культуры», «Октябрьская»
Часы работы
12:00–23:00
Средний чек
1000–3000 ₽
Тип заведения
кафе
Кухня
европейская
Substance 2.0
Ресторан / Крымский Вал, 9, стр. 5, парк Горького
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Rockets.concept store

Wimbledon
© Rockets

First& Red, Карен Хачанов и rockets.concept store запустили авторскую коллекцию напитков, вдохновленных атмосферой и культурой теннисных столиц мира — Мельбурна, Парижа, Уимблдона и Нью-Йорка. Из интересного: Melbourne (550 р.) на кокосовом молоке с синей матчей, карамелью-лемонграссом и эспрессо, и Wimbledon (550 р.) — сочетание матча-клауда на кокосовой воде и бергамота, вдохновленное английской клубной культурой и атмосферой Уимблдона.

Адрес
Валовая, 35, БЦ Wall Street
Метро
«Добрынинская», «Серпуховская»
Часы работы
09:00–23:00
Средний чек
1000–3000 ₽
Тип заведения
кофейня
Кухня
европейская
Rockets Concept Store
Ресторан / Валовая, 35, БЦ Wall Street
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Finch

© Finch

С матчей тут сделали милкшейк (490 р.) на безлактозном молоке — легка терпкая матча балансирует со свежей ягодной сладостью малины.

Адреса
Б.Сухаревский пер., 1 и другие
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
1000–3000 ₽
Тип заведения
кафе
Кухня
европейская
Finch
Ресторан / Б.Серпуховская, 5
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J'PAN

Матча таро-убе
© J'PAN

Ищите в меню матчу де лече (520 р.) с кокосовым молоком и карамелью, и матча таро-убе (550 р.) с таро, убэ и сливочной пеной.

Адреса
Трубная, 21 и другие
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
1000–3000 ₽
Тип заведения
кафе
Кухня
японская
J'Pan
Ресторан / Трубная, 21
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Полезные напитки с протеином и изотоники

INSPIRO Neurobistro

© INSPIRO Neurobistro

Любители функционального питания оценят позиции в меню: есть смузи с конопляным протеином и спирулиной на овсяном молоке с добавлением банана, кедровой сметаны, шпината и груши.

Адрес
Льва Толстого, 20, ДК «Красная роза», БЦ «Строганов»
Метро
«Парк культуры»
Часы работы
17:00–23:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
вегетарианское меню
Inspiro Neurobistro
Ресторан / Льва Толстого, 20, ДК «Красная роза», БЦ «Строганов»
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Angel Cakes

© Angel Cakes

Берите to go смузи «Вдохновение» — тропический напиток с питахайей, манго, ананасом и апельсиновым фрешем. В составе миндальный урбеч, ежевика, ванильный протеин, семена льна, чиа и щепотка корицы для мягкого пряного акцента.

Адреса
Б.Козихинский пер., 15 (м. «Тверская») и 1-й Красногвардейский пр., 22, стр. 2, ММДЦ «Москва-Сити», башня «Нева» (м. «Москва-сити»)
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
3000–6000 ₽
Тип заведения
кондитерская
Кухня
европейская
Angel Cakes Patriki
Ресторан / Б.Козихинский пер., 15
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КМ20

© КМ20

Смузи из линейки DOZA полностью закрывает вопрос с протеиновыми напитками. Здесь приготовили I'm Open Mind — из клубники, малины, апельсина, авокадо, конопляного протеина с добавлением куркумы, финика и имбиря, и Kale Bunny — из кейла, шпината, банана с яблоком, сельдерея, кинзы и лайма.

Адрес
Столешников пер., 2
Метро
«Охотный ряд», «Тверская»
Часы работы
11:00–23:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
европейская, итальянская, вегетарианское меню
КМ20
Ресторан / Столешников пер., 2
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Tilda

© Tilda

Любителям велоспорта обязательно стоит заглянуть на VeloDrink — коктейль, созданный специально для тех, кто исследует город на велосипеде. Освежающий коктейль-изотоник, авторский твист на классическую мичеладу с секретным миксом специй и пивом Dreamteam. Напиток представлен в двух версиях: Port — алкогольной и S-port — безалкогольной.

Адрес
Б.Палашевский пер., 14/7, стр. 1
Метро
«Тверская»», «Пушкинская», «Чеховская»
Часы работы
пн-чт: 12:00-00:00, пт: 12:00–01:00, сб: 10:00-01:00, вс: 10:00-00:00
Средний чек
1000–3000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
европейская, паназиатская
Tilda Food & Bar
Ресторан / Б.Палашевский пер., 14/7, стр. 1
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«Здрасте»

Протеиново-морковный смузи
© «Здрасте»

Сеть кофеен предлагает попробовать смузи с пюре авокадо, греческим йогуртом, бананом и медом, а также морковного смузи с добавлением 15 граммов протеина.

Адреса
Винницкая, 8, корп. 2 и другие
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
1000–3000 ₽
Тип заведения
кафе
Кухня
европейская
Здрасте бистро
Ресторан / Винницкая, 8, корп. 2
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Необычные лимонады

Osso

© Osso

Если хочется не самого классического лимонада, присмотритесь к вкусу «Дыня-Карамель» в остерии, кухней которой заправляют сразу два шефа-итальянца.

Адрес
Б.Грузинская, 69
Метро
«Белорусская»
Часы работы
09:00–00:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
итальянская
Osso
Ресторан / Б.Грузинская, 69
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MY RECEPT

© My Recept

Присмотритесь к «Малиновому арбузу» (690 р.) — освежающему летнему напитку с натуральным арбузным фрешем, малиновым пюре и шариком малинового сорбета.

Адрес
Винницкая ул., 8, корп. 4
Метро
«Раменки»
Часы работы
10:00–00:00
Средний чек
1000 — 2000 р.
Тип заведения
кофейня
Кухня
европейская

Pasta Queen

«Бимбо герл»
© Pasta Queen

Обратите внимание на три любопытных напитка: «Пилатес герл» — в составе клубничное молоко, яблочные джус боллы, матча и груша, «Бимбо герл» — овсяное молоко, йогуртовые джус боллы, сырная пена, карамель и манго, и «Клин герл» — ананас, ваниль, содовая, яблоко. Стоимость каждого — 560 р.

Адреса
Кузнецкий Мост, 19, стр. 1 («Лубянка», «Кузнецкий Мост»)
Новослободская, 21
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
1000–3000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
европейская
Pasta Queen
Ресторан / Кузнецкий Мост, 19, стр. 1
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Cazaban Bistro

Лимонад «Кокосовый с личи и базиликом»
© Cazaban Bistro

Ищите в меню лимонад «Кокосовый с личи и базиликом» на основе газированной кокосовой воды, где сладость личи переплетается со свежестью базилика и нотами мяты. 

Также здесь есть лимонад «Пинаколада» — тропическое прочтение знаменитой пинаколады: ананас, бодрящая кислинка каламанси и кокосовый сорбет. .

Адрес
Серпуховская пл., 36/71, стр. 1
Метро
«Добрынинская», «Серпуховская»
Часы работы
пн-пт: 08:00-23:00, сб-вс: 10:00-23:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
европейская
Cazaban Bistro & Bakery
Ресторан / Серпуховская пл., 36/71, стр. 1
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КМ20

© КМ20

Подают лимонад «Ревень-клубника» — в меру сладкий, с тимьяном и лаймом. Его делают из ревеня, который выращивают на собственной ферме в Подмосковье.

Адрес
Столешников пер., 2
Метро
«Охотный ряд», «Тверская»
Часы работы
11:00–23:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
европейская, итальянская, вегетарианское меню
КМ20
Ресторан / Столешников пер., 2
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Rockets.concept store

© Rockets

Среди позиций появилось несколько новых сезонных напитков: Melon Crush с дыней и каламанси, Iron Cherry с черешней и гибискусом, Grape Blush с грейпфрутом и розовым перцем. Для тех, кто предпочитает что-то более необычное — трендовый Banana Ube на банановом молоке.

Адрес
Валовая, 35, БЦ Wall Street
Метро
«Добрынинская», «Серпуховская»
Часы работы
09:00–23:00
Средний чек
1000–3000 ₽
Тип заведения
кофейня
Кухня
европейская
Rockets Concept Store
Ресторан / Валовая, 35, БЦ Wall Street
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Иммуномодуляторы

«Счастье на крыше»

© «Счастье»

В Большом Путинковском переулке авторскую коллекцию Шотов Здоровья пополнил зеленый бустер иммунитета ГРØН (220 р.) на основе яблока, имбиря, огурца, лимона, топинамбура, луми, хлорофилла и моринги.

Адрес
Б.Путинковский пер., 5
Метро
«Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»
Часы работы
пн-чт: 10:00-00:00, пт: 10:00-01:00, сб: 09:00–01:00, вс: 09:00-00:00
Средний чек
1000–3000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
европейская
Счастье на крыше
Ресторан / Б.Путинковский пер., 5
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Ribambelle «Времена года»

© Ribambelle

Сейчас здесь действует целое WELLNESS-меню. Его создали в коллаборации с health-коучем Олесей Терещенко, основателем сервиса Simply health. Здесь предлагают цитрусовый иммуно-шот (350 р.), в состав которого входят апельсиновый и лимонный фреш с добавлением имбирного сока, куркумы и соуса табаско.

Адрес
Кутузовский просп., 48, галереи «Времена года», 3 этаж
Метро
«Славянский бульвар», «Парк Победы»
Часы работы
пт-пт: 11:00-22:00, сб-вс: 10:00-22:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
европейской
Ribambelle Времена года
Ресторан / Кутузовский просп., 48, галереи «Времена года», 3 этаж
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Питательные смузи

КМ20

© КМ20

В линейке DOZA есть F**** Dope — с урбечем, финиками, ягодами годжи, бананом, кешью, какао бобами. Это суперфуд шейк: приготовлен только из растительных легкоусвояемых жиров, богат аминокислотами, антиоксидантами, витаминами и минералами.

Адрес
Столешников пер., 2
Метро
«Охотный ряд», «Тверская»
Часы работы
11:00–23:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
европейская, итальянская, вегетарианское меню
КМ20
Ресторан / Столешников пер., 2
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«Притча»

© «Притча»

На завтрак однозначно стоит пробовать смузи «Яблоко-укроп» (550 р.) — должен хорошо освежить и настроить на день. 

Адрес
Смоленская пл., 6/13
Метро
«Смоленская»
Часы работы
12:00–00:00
Средний чек
1000–3000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
русская
Притча
Ресторан / Смоленская пл., 6/13
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Finch

© Finch

Для дегустации отлично подойдет смузи авокадо-лемонграсс (490 р.) — освежающий зеленый микс с мягкой, почти кремовой текстурой авокадо, пряным ароматом лемонграсса, шпинатом, яблочным соком и семенами чиа. 

Адреса
Б.Сухаревский пер., 1 и другие
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
1000–3000 ₽
Тип заведения
кафе
Кухня
европейская
Finch
Ресторан / Б.Серпуховская, 5
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Ribambelle «Времена года»

© Ribambelle

Подают витаминный смузи (1100 р.): в состав входят авокадо, шпинат, романо, банан, клетчатка конопли, ананасовый сок и кокосовое молоко.

Адрес
Кутузовский просп., 48, галереи «Времена года», 3 этаж
Метро
«Славянский бульвар», «Парк Победы»
Часы работы
пт-пт: 11:00-22:00, сб-вс: 10:00-22:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
европейской
Ribambelle Времена года
Ресторан / Кутузовский просп., 48, галереи «Времена года», 3 этаж
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Квас и комбуча

Manul

© Manul

Загляните на березовый квас на крапиве (от 800 р.) — напиток из молодых побегов крапивы, приготовленный методом естественного брожения. Легкий, освежающий, с тонким травянистым вкусом. 

Адрес
Охотный Ряд, 2, ТГ Seasons, 2 этаж
Метро
«Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции»
Часы работы
пн-пт: 14:00–00:00, сб-вс: 12:00–00:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
Сибири
Manul
Ресторан / Охотный Ряд, 2, ТГ Seasons, 2 этаж
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КМ20

© КМ20

Здесь готовят комбучу из качественного чая и коричневого сахара. В ассортименте: The good stuff — классический рецепт комбучи без добавок; Elevate me — с розовой водой и чиа; Vivid splash — с малиной, имбирем и каплей виноградного сиропа; Total bliss — с пюре манго и имбирным фрешем. 

Адрес
Столешников пер., 2
Метро
«Охотный ряд», «Тверская»
Часы работы
11:00–23:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
европейская, итальянская, вегетарианское меню
КМ20
Ресторан / Столешников пер., 2
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INSPIRO Neurobistro

© INSPIRO Neurobistro

Среди позиций есть цветочная комбуча на основе иван-чая, чайного гриба SCOBY, шиповника, мальвы и гибискуса.

Адрес
Льва Толстого, 20, ДК «Красная роза», БЦ «Строганов»
Метро
«Парк культуры»
Часы работы
17:00–23:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Тип заведения
ресторан
Кухня
вегетарианское меню
Inspiro Neurobistro
Ресторан / Льва Толстого, 20, ДК «Красная роза», БЦ «Строганов»
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