Яркая, красная, твоя: как купить самую вкусную клубнику этим летом

В Россию клубника приезжает из Египта, Турции, Греции и Азербайджана — стран, где ягодный урожай снимают несколько раз в год. Несложно догадаться, что из-за особенностей логистики ягода дозревает уже по пути в Россию. Поэтому у привозной клубники чаще всего не такой ярко выраженный аромат и вкус, как у местной. Хотя бывают исключения. «Все зависит от партии, иногда турецкая или греческая клубника оказывается неплохой», — объясняет Владимир Медведев.