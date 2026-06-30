Яркая, красная, твоя: как купить самую вкусную клубнику этим летом

На что обратить внимание при покупке клубники
«Вкусную клубнику выбрать не так сложно, как кажется. Просто при выборе обращайте внимание вот на что.
Тут все просто: чем сильнее и душистее аромат, тем вкуснее клубника.
Они должны быть зелеными и свежими.
Он должен быть равномерно красный, без светлых кончиков. Белый цвет свидетельствует о том, что ягода еще не дозрела, а значит, будет невкусной, травянистой и водянистой.
Ягода может быть не идеальной формы, но главное, чтобы она была плотной, а не мягкой».
Если вы покупаете уже сортированные ягоды, смотрите, чтобы на дне пластикового контейнера не оказались сок, мятые ягоды и даже плесень.
Самое главное: сезонная клубника из вашего региона всегда вкуснее привозной. Да, даже если она не выглядит как победительница в конкурсе красоты среди ягод».
Так ли важен сорт клубники?
Большинство продавцов ягод указывают на регион происхождения своего товара. В первые теплые недели на прилавки чаще всего попадает клубника из Краснодарского края. А вот уже ближе к середине и концу лета доезжают ягоды из регионов Центральной России.
В разных регионах страны зачастую выращивают одни и те же сорта ягод, но из-за особенностей почвы и климата их вкус может отличаться.
«Сорт не играет особой роли. Главное, чтобы клубника была ароматной. И все же, если я вижу „клери“ или „мальвину“, обычно беру их — зачастую они слаще. Хотя свежая клубника любого сорта может оказаться вкуснее и ароматнее той, что дороже и красивее визуально».
«Сорт — это действительно не первое, на что стоит обращать внимание. Вкус, аромат и в целом стабильность этих параметров играют большую роль.
Летом я рекомендую отечественную ягоду — она может быть из разных регионов России. У нас во „Вкусвилле“ самой популярной оказалась „ягода“. Этот сорт родом из Белореченского района Краснодарского края, правда сезон уже закончился. Ее уже сменила клубника из Центральной России.
Ягоды из тепличных комплексов обычно красивее, но не такие ароматные».
Чем отличается клубника из разных стран?
В Россию клубника приезжает из Египта, Турции, Греции и Азербайджана — стран, где ягодный урожай снимают несколько раз в год. Несложно догадаться, что из-за особенностей логистики ягода дозревает уже по пути в Россию. Поэтому у привозной клубники чаще всего не такой ярко выраженный аромат и вкус, как у местной. Хотя бывают исключения. «Все зависит от партии, иногда турецкая или греческая клубника оказывается неплохой», — объясняет Владимир Медведев.
На рынках некоторые недобросовестные продавцы могут менять этикетки и маскировать товар под более востребованный в данный момент. Например, выдавать иностранную клубнику за местную. Поэтому при выборе так важно доверять своим глазам и обонянию. Но даже когда все по-честному, клубника одного сорта и из одного региона может отличаться.
«На урожай сильно влияет погода — температура и солнечный свет. Например, в этом году в мае во многих регионах России было аномально холодно и шли обильные дожди, что сказалось на вкусе и качестве клубники, если сравнивать с прошлым годом.
Наибольший выбор по странам в один период выпадает на апрель — начало мая. Но тут будет преимущество нашей краснодарской клубники (у нее будут более яркие аромат и вкус), чем у той же турецкой или азербайджанской».
Что делать с клубной после покупки
«Клубника — ягода, которая быстро теряет свежесть, поэтому лучше съесть ее сразу. Чем дольше храните, тем слабее вкус и аромат, поэтому лучше берите ровно столько, сколько успеете съесть в ближайшие время.
Если все же нужно сохранить клубнику, то есть рабочий способ.
Уберите мягкие и поврежденные плоды.
Дайте ягоде немного постоять перед тем, как убрать в холодильник, если вы принесли клубнику с жары.
Делайте это только перед едой.
Выложите клубнику на бумажную салфетку или полотенце в широкую емкость с доступом воздуха. Не закрывайте крышку плотно.
Если не успеваете съесть ягоды, лучше разомните их с сахаром и уберите в закрытый контейнер. Так они дольше сохранят вкус и будут вас радовать. При заморозке текстура и вкус ухудшатся.
Другие фрукты могут выделять этилен, из-за чего ягоды быстрее испортятся.
Перед употреблением рекомендую не просто промыть, а замочить клубнику в емкости с водой и содой на 25–30 минут. Затем добавить маленькое количество уксуса и оставить еще на 3–5 минут. Хорошо промойте клубнику проточной водой и ешьте. Да, ягода может стать чуть более водянистой, но зато точно не будет непрошенных гостей».
Как хранить клубнику
При комнатной температуре
Если вы планируете съесть ягоды в тот же день, ее можно оставить на столе. Но долго она не простоит: обычно клубника сохраняет вид и вкус до суток, очень спелые ягоды — всего несколько часов.
В холодильнике
Лучше всего хранить клубнику при температуре от +2 до +6 °C в ящике для фруктов и овощей или на нижней полке холодильника. В таких условиях ягоды остаются свежими 3–5 дней, хотя со временем вкус становится менее насыщенным.
После холодильника дайте клубнике немного полежать при комнатной температуре перед тем, как съесть.
Стоит ли покупать клубнику не в сезон?
«Как профессиональный кондитер скажу: клубнику можно покупать круглый год. Но, конечно, не в сезон она чаще всего уступает по вкусу и аромату. Для десертов зимой она подходит, но самая сладкая, сочная и ароматная клубника бывает примерно с конца мая по середину июля».