Мокека из трески и лазанья из голубцов: как придумывают необычные блюда для готовой еды

В меню остаются самые эффектные идеи, которые прошли путь от дегустации до производства и доставки. К примеру, недавно в «Лавке» поддержали мировой тренд на мотивы аутентичной кухни и представили линейку к чемпионату мира по футболу. В меню появились блюда, навеянные 48 странами — участницами мундиаля. Например, сенегальское маффе — говядина, которая долго томится и подается в арахисовой пасте с рисом, а еще суп джуму с говядиной, пюре из тыквы и орзо с ароматными специями по традиционному рецепту Гаити.